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Артур Томилко
Деньги

«Городские зарядки» привлекли 500 млн рублей от «группы предпринимателей»

Компания развивает сервис аренды пауэрбанков в партнёрстве с «МТС Юрент».

  • До конца 2024 года «Городские зарядки» планируют привлечь ещё 300 млн рублей, рассказали в компании. Деньги направят на увеличение числа станций зарядки с 5000 до 20 тысяч в 120 городах России.
  • К середине 2025 года «Городские зарядки» рассчитывают обогнать лидера рынка «Бери заряд», у которого около 30 тысяч станций. По словам гендиректора компании Николая Богатищева, для этого потребуется дополнительно 1 млрд инвестиций. Переговоры о привлечении денег уже ведутся с «различными фондами» и МТС.
  • «Городские зарядки» развивают сервис аренды пауэрбанков на «базе компании GetEnergy». В апреле 2024 года её партнёром стал «МТС Юрент» — арендовать пауэрбанк можно через приложение кикшеринга.
  • Сейчас в России работает около 15 сервисов, которые предоставляют в аренду пауэрбанки, говорят в компании. Там считают, что к 2029 году объём этого рынка может достичь 45–50 млрд рублей.

#новости #городскиезарядки #getenergy

6
24
24 комментария
Невероятный Блондин

арендовать пауэрбанк можно через приложение кикшеринга.То есть, для этого надо быть петушком 😆

3
1
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Иванов Иван

Так не в руках же его носить. Надо специальный слот разрабатывать. А у таких он по умолчанию готов.

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Гавриил Злобин

эх, ну что же так.

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Сергей Митрофанов

А если девочка?

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Nikolay Tumakov

Ага, взял повер, а потом ходи ищи эту станцию чтобы сдать обратно, а если еще и поломается, я представляю эту картину, оч удобно, мне легче сам себе купить повер и не париться!

3
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Алекс

Ну ходи. С лишним кг в рюкзаке заодно подкачаешься.

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Балкон.Ру

Где Вадим?

1
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