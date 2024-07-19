«Городские зарядки» привлекли 500 млн рублей от «группы предпринимателей»

Компания развивает сервис аренды пауэрбанков в партнёрстве с «МТС Юрент».До конца 2024 года «Городские зарядки» планируют привлечь ещё 300 млн рублей, рассказали в компании. Деньги направят на увеличение числа станций зарядки с 5000 до 20 тысяч в 120 городах России.К середине 2025 года «Городские зарядки» рассчитывают обогнать лидера рынка «Бери заряд», у которого около 30 тысяч станций. По словам гендиректора компании Николая Богатищева, для этого потребуется дополнительно 1 млрд инвестиций. Переговоры о привлечении денег уже ведутся с «различными фондами» и МТС.«Городские зарядки» развивают сервис аренды пауэрбанков на «базе компании GetEnergy». В апреле 2024 года её партнёром стал «МТС Юрент» — арендовать пауэрбанк можно через приложение кикшеринга.Сейчас в России работает около 15 сервисов, которые предоставляют в аренду пауэрбанки, говорят в компании. Там считают, что к 2029 году объём этого рынка может достичь 45–50 млрд рублей.#новости #городскиезарядки #getenergy
арендовать пауэрбанк можно через приложение кикшеринга.То есть, для этого надо быть петушком 😆
Так не в руках же его носить. Надо специальный слот разрабатывать. А у таких он по умолчанию готов.
эх, ну что же так.
А если девочка?
Ага, взял повер, а потом ходи ищи эту станцию чтобы сдать обратно, а если еще и поломается, я представляю эту картину, оч удобно, мне легче сам себе купить повер и не париться!
Ну ходи. С лишним кг в рюкзаке заодно подкачаешься.
Где Вадим?