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Евгения Евсеева
Деньги

День 899: Rutube снова удалили из App Store, Канада ввела санкции против сына президента Беларуси

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: РБК
Фото: РБК

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 августа: доллар — 87,99 рубля (на 1,43 рубля больше, чем 9 августа), евро — 95,18 рубля (на 1,05 рубля больше).

Какие есть проблемы и трудности

Приложение Rutube снова удалили из App Store. Сервис собирается добиваться возвращения в магазин приложений.

Контекст

С максимума, достигнутого 20 мая 2024-го на отметке 3521,72 пункта, индекс Мосбиржи потерял 19,12%. Некоторые аналитики считают, что дно ещё не достигнуто. «РБК Инвестиции» спросили экспертов о перспективах российского фондового рынка и как инвесторам защитить портфель от просадки.

В 2023 году доля импорта в ВВП России снизилась до 19% — по сравнению с «досанкционным» уровнем в 20,6%. По оценке ЦБ, в дальнейшем показатель будет оставаться ниже, чем в 2021 году. Что это значит для экономики — в материале РБК.

«Коммерсантъ» собрал мнения аналитиков о том, что будет с курсом рубля на неделе с 12 по 18 августа 2024 года.

Канада расширила санкционный список в отношении Беларуси и ввела ограничения против ещё шести беларусских компаний и десяти физлиц. Среди них — младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко и начальник Генштаба беларусской армии Павел Муравейко.

Новости предыдущего дня, 9 августа — здесь.

#новости

11
35
35 комментариев
Zloy Sniper

А чем провинилась Белоруссия? И чем Грыгорыч хуже Эрдогана, Алиева, Рахмона, арабских монархов и прочих малоприятных типов?

1
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Алекс

Типичное поведение петухов: "а че я, начните с других"

14
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Пролетая над ведром картошки.

Эрдоган представитель страны НАТО. Вспоминай почаще об этом когда свою жену будешь отправлять на отдых с подружкой в Турцию.🤣🤣🤣

3
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Андрей Комягин

Они пока играют по американским правилам то можно творить любую дичь главное не злить дядю Сэма))

1
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Руслан Астафьев

Лука самоходному деду не поддакивает просто)

1
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Пролетая над ведром картошки.

Лукашенко и Муравейко это украинские фамилии. Парам-пам-пам. Они украинцы.

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Eddy Freddy

Всмысле в чем? Если тебе не ясно то всё ясно

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