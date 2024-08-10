День 899: Rutube снова удалили из App Store, Канада ввела санкции против сына президента Беларуси

С максимума, достигнутого 20 мая 2024-го на отметке 3521,72 пункта, индекс Мосбиржи потерял 19,12%. Некоторые аналитики считают, что дно ещё не достигнуто. «РБК Инвестиции» спросили экспертов о перспективах российского фондового рынка и как инвесторам защитить портфель от просадки.
А чем провинилась Белоруссия? И чем Грыгорыч хуже Эрдогана, Алиева, Рахмона, арабских монархов и прочих малоприятных типов?
Типичное поведение петухов: "а че я, начните с других"
Эрдоган представитель страны НАТО. Вспоминай почаще об этом когда свою жену будешь отправлять на отдых с подружкой в Турцию.🤣🤣🤣
Они пока играют по американским правилам то можно творить любую дичь главное не злить дядю Сэма))
Лука самоходному деду не поддакивает просто)
Лукашенко и Муравейко это украинские фамилии. Парам-пам-пам. Они украинцы.
Всмысле в чем? Если тебе не ясно то всё ясно