День 899: Rutube снова удалили из App Store, Канада ввела санкции против сына президента Беларуси

В 2023 году доля импорта в ВВП России снизилась до 19% — по сравнению с «досанкционным» уровнем в 20,6%. По оценке ЦБ, в дальнейшем показатель будет оставаться ниже, чем в 2021 году. Что это значит для экономики — в материале РБК.