День 934: средний чек в ресторанах и барах в крупных городах России летом 2024 года вырос на 11% год к году

Сборы российских кинотеатров за лето 2024 года составили около 8,3 млрд рублей — это почти на треть больше, чем летом 2023 года, и на 137%, чем в июне-августе 2022-го, заявила «Интерфаксу» министр культуры Ольга Любимова. «Ъ» со ссылкой на экспертов писал, что посещаемость и кассовые сборы кинотеатров по итогам лета 2024 года выросли, но в основном за счёт «теневого» проката.
Средний чек-то вырос, только не благодаря росту благосостояния среднего класса, а росту инфляции, в которую не верует ЦБ. Точнее, яростно отрицает.
благосостояния среднего классаанекдот ковидных времён вспоминается:
Порвалась резинка на маске, две недели не относил, ребят средний класс, подскажите, что лучше заклеить или зашить?
Зато мы в это верим
Если бы не верили не гнули бы ставку, они просто признаваться не хотят
Россиянам настолько стало не хватать денег на гречку, что они решили вместо нее переплачивать в ресторанах
А ЦБ то тут при чем?
Прям отрицает