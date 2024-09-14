День 934: средний чек в ресторанах и барах в крупных городах России летом 2024 года вырос на 11% год к году

Сборы российских кинотеатров за лето 2024 года составили около 8,3 млрд рублей — это почти на треть больше, чем летом 2023 года, и на 137%, чем в июне-августе 2022-го, заявила «Интерфаксу» министр культуры Ольга Любимова. «Ъ» со ссылкой на экспертов писал, что посещаемость и кассовые сборы кинотеатров по итогам лета 2024 года выросли, но в основном за счёт «теневого» проката.