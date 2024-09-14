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Таня Боброва
Деньги

День 934: средний чек в ресторанах и барах в крупных городах России летом 2024 года вырос на 11% год к году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1055054/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Igor Starkov / Pexels</a>
Источник: Igor Starkov / Pexels

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 сентября: доллар — 90,93 рубля (на 17 копеек меньше чем 13 сентября), евро — 100,80 рубля (на 40 копеек больше).

Контекст

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил арест 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», принадлежащих немецкому Commerzbank, пишет «РИА Новости».

Сборы российских кинотеатров за лето 2024 года составили около 8,3 млрд рублей — это почти на треть больше, чем летом 2023 года, и на 137%, чем в июне-августе 2022-го, заявила «Интерфаксу» министр культуры Ольга Любимова. «Ъ» со ссылкой на экспертов писал, что посещаемость и кассовые сборы кинотеатров по итогам лета 2024 года выросли, но в основном за счёт «теневого» проката.

В июне-августе 2024 года средний чек в ресторанах и барах России вырос на 11% к прошлому году — до 2500 рублей, пишет РБК со ссылкой на данные «Чек Индекс». Аналитики оценивали траты россиян в 16 городах-миллионниках. Годом ранее средняя стоимость похода в ресторан составляла почти 2300 рублей.

При этом лидером по росту среднего чека стал Санкт-Петербург — средний чек составил почти 7000 рублей (+24% год к году). В Москве средний чек вырос на 12% год к году, до 4000 рублей.

График: РБК
График: РБК

Новости предыдущего дня, 13 сентября — здесь.

#новости

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64 комментария
Вадим Д.

Средний чек-то вырос, только не благодаря росту благосостояния среднего класса, а росту инфляции, в которую не верует ЦБ. Точнее, яростно отрицает.

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Андрей

благосостояния среднего классаанекдот ковидных времён вспоминается:
Порвалась резинка на маске, две недели не относил, ребят средний класс, подскажите, что лучше заклеить или зашить?

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Арсений

Зато мы в это верим

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Skankhunt42

Если бы не верили не гнули бы ставку, они просто признаваться не хотят

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Ivan sss

Россиянам настолько стало не хватать денег на гречку, что они решили вместо нее переплачивать в ресторанах

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Black7

А ЦБ то тут при чем?

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Nikita.kos

Прям отрицает

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