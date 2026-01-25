Популярное
Данила Бычков
Деньги

Автор крупнейшего аккаунта в TikTok Хаби Лейм продаст права на свой бренд примерно за $900 млн — соглашение предусматривает создание его «цифрового двойника»

У блогера больше 160 млн подписчиков в TikTok.

Источник: Bloomberg
  • В рамках сделки стоимостью около $900 млн компания Rich Sparkle Holdings получит эксклюзивные глобальные коммерческие права на бренд Хаби Лейма, пишет Business Insider Africa.
  • Соглашение рассчитано на три года и предусматривает частичную продажу компании Лейма Step Distinctive Limited. При этом он останется контролирующим акционером, а Rich Sparkle планирует «масштабировать коммерческую деятельность блогера по всему миру», отмечает издание.
  • Покупатель получит права на партнёрства с брендами, рекламные контракты, лицензирование и проекты в сфере электронной коммерции. По оценкам Rich Sparkle, всё это суммарно может приносить до $4 млрд выручки в год.
  • Кроме того, соглашение предусматривает создание «цифрового двойника» Лейма с использованием черт лица, голоса и «поведенческих особенностей» блогера. Это позволит проводить прямые трансляции и поддерживать «круглосуточную связь с аудиторией».
  • Лейм — автор крупнейшего аккаунта в TikTok, на который подписаны более 160 млн человек. Суммарное количество его подписчиков в разных соцсетях составляет около 360 млн человек, отмечает издание.

#новости

1
20 комментариев