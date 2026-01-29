Отчёт Meta* за 2025 год: выручка увеличилась на 22% и превысила $200 млрд

Число ежедневных активных пользователей выросло на 7%, до 3,58 млрд.Источник: BloombergВыручка компании в четвёртом квартале 2025 года выросла на 24% и составила $59,9 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков, пишет CNBC. Из них 97% пришлось на рекламу.Акции компании 28 января 2026 года росли на 11% — до отметки в $742 за бумагу. К 11:47 мск 29 января цена опустилась до $718.Чистая прибыль в четвёртом квартале выросла на 9% год к году и составила до $22,7 млрд. Чистая прибыль за весь 2025 год сократилась на 3% по сравнению с 2024-м — с $62,3 млрд до $60,4 млрд. Прибыль на акцию составила $8,88. Количество ежедневно активных пользователей всех сервисов Meta* в четвёртом квартале 2025-го выросло на 7% год к году и составило 3,58 млрд человек.Совокупные расходы Meta* в 2025 году выросли на 24% и достигли $117,6 млрд. Подразделения Reality Labs по разработке виртуальной реальности показало убыток в $6 млрд при выручке $955 млн.Прогноз Meta* по выручке в первом квартале 2026 года находится в диапазоне $53,5-56,5 млрд, что выше оценки аналитиков в $51,4 млрд. Общие расходы в 2026-м составят $162-169 млрд.Несмотря на сильные квартальные результаты, аналитики наращивание капитальных расходов — в 2026 году Meta* запланировала вложения в диапазоне от $115 млрд до $135 млрд, почти вдвое больше, чем в 2025-м ($72,2 млрд).*Meta признана экстремистской и запрещена в России.#новости #meta