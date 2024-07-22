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Таня Боброва
Деньги

Мосбиржа запустила платформу для pre-IPO

Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы.

  • На платформе MOEX Start компании смогут привлекать капитал, размещая акции по закрытой подписке на базе инфраструктуры группы «Московская биржа», сообщила площадка.
  • Эмитентом MOEX Start может стать непубличная российская компания, которая существует более года и получила от 50 млн рублей выручки за последний отчётный год. Также у компании должны быть оценка от аккредитованного оценщика и сформированный инвесткейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения (IPO).

  • Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы — клиенты брокеров и банков.

  • Первым эмитентом на платформе MOEX Start стала частная космическая компания SR Space. Она проведёт допэмиссию и предложит инвесторам 10% капитала (555,6 тысячи обыкновенных акций) по цене 2750 рублей за акцию. Заявки собирают до 8 августа 2024 года. SR Space планирует привлечь на внебиржевом рынке 1,5 млрд рублей.

  • Площадка анонсировала запуск платформы для проведения pre-IPO в августе 2023 года. Всего Мосбиржа планирует провести около пяти сделок до конца 2024 года.

#новости #мосбиржа

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19
19 комментариев
Вадим Д.

Российские инвесторы ликуют — ну всё, просто всё для них делают.
Условия — и-де-аль-ны-е!

6
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Иванов Иван

Всяко лучше вложения в эльфийские акции, крипту и НФТ.

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Александр Проскурин

Очень круто, + 1 серьезный инструмент для развития своего бизнеса.

По идее на VC все должны радоваться, это же понятный путь привлечения поздних раундов и что возможно даже более важно, ранние раунды тоже теперь будут проще. Так как выход для инвесторов стал проще

3
1
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Микс из мусоровоза

Только эти раунды для своих

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Энтони Лавджой

И кто там на ipo? Какая-нибудь обувная фабрика и сеть шурмы?

3
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Иванов Иван

Конкурент Илонке Максу. Будем с ним на Марсе за минералы драться. ⚔️

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Репин

В шаурму грех не вложиться, я считаю!

1
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