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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 ноября: доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября), евро — 96,22 рубля (на 69 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 24 ноября: доллар — 88,6 рубля, евро — 97,06 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 24 ноября: доллар — 88,62 рубля, евро — 97,07 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме после утренних задержек и отмен рейсов из-за атак беспилотников, пишет «Ъ». Минобороны сообщило о о не менее чем 20 БПЛА, сбитых в ночь на 26 ноября.

Контекст

Половина российских компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в ближайшее время, следует из исследования Superjob. Согласно опросу, 47% предприятий в последний раз повышали или индексировали заработную плату менее чем полгода назад, 32% — полгода-год назад.

Количество посетителей в торговых центрах Москвы в ноябре 2023-го увеличится на 3-5% год к году, в Санкт-Петербурге — на 4-6%, спрогнозировали в консалтинговой Focus Technologies. Оценку объясняют положительной динамикой на фоне отложенного спроса и распродаж.