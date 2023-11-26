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Деньги
Артур Томилко

День 641: половина российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 ноября: доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября), евро — 96,22 рубля (на 69 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 24 ноября: доллар — 88,6 рубля, евро — 97,06 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 24 ноября: доллар — 88,62 рубля, евро — 97,07 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме после утренних задержек и отмен рейсов из-за атак беспилотников, пишет «Ъ». Минобороны сообщило о о не менее чем 20 БПЛА, сбитых в ночь на 26 ноября.

Контекст

Половина российских компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в ближайшее время, следует из исследования Superjob. Согласно опросу, 47% предприятий в последний раз повышали или индексировали заработную плату менее чем полгода назад, 32% — полгода-год назад.

Количество посетителей в торговых центрах Москвы в ноябре 2023-го увеличится на 3-5% год к году, в Санкт-Петербурге — на 4-6%, спрогнозировали в консалтинговой Focus Technologies. Оценку объясняют положительной динамикой на фоне отложенного спроса и распродаж.

Новости предыдущего дня, 25 ноября — здесь.

#новости

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25 комментариев
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 Иванов Иван

Только ты работаешь не в этой половине компаний а в другой.

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Олег Юрьевич

Не, я работаю в той, которой запланировали. Но все так и осталась на этапе планировки

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Leonid Bushuev

как и стоишь вечно в том ряду, который не едет. а если даже и перестроишься, то опять встанешь.

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Jessica Logan
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Премудрый пискарь

"Оценку объясняют положительной динамикой на фоне отложенного спроса и распродаж."
Отложенный спрос? При падении доходов и росте цен?

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vinniy pogreb

Они в своем мирке просто живут, где все радужно, не так однозначно, но все равно лучше чем на западе

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Румянцев

И, получается, свой же мир преследуют....

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Платон

Планировали, планировали, да не выпланировали

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Stephan Aldridge
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Премудрый пискарь

Скука...пойду книжку слушать...

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Артур Маслов

а я пойду радио нюхать

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Дементий Александрищенко

А я кино пойду потрогаю

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Буквоед

А я почитаю музыку тогда уж, для рекурсии.

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Vanessa Baker

сериальчик намажу на хлеб иногда пикантные попадаются

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Echo
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Мурад Муртазалиев

Стакан наполовину пуст)

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Алексей Шатаев

Запланировать не ровно повысить

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Румянцев

Запланировать = напиздеть, дабы успокоить

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Премудрый пискарь

"половина российских компаний запланировали повысить зарплаты сотрудникам"
На 200рублей?

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Vanessa Baker

а они постоянно планируют и постоянно какая то оказия происходит это как предвыборные обещания))

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Платон

200р как то многовато. Это скорее тянет на премию, чтобы порадовать и при этом чтобы не расслаблялись

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Мурад Муртазалиев
доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября

Хм, только бакс падает на 2 копейки, скрепыши:

Ря, доллар рухнул, почему все молчат.

Как только бакс опять растет, скрепыши молчат

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Олег Юрьевич

Ну а что вы от блаженных ожидаете?

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Румянцев

Я человек простой: увидел план - поставил лайк

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Доктор Шкутко

Сейчас как поднимем зарплату на 2% , а то люди разбегаются

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22 комментария
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