День 641: половина российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 25-27 ноября: доллар — 88,81 рубля (на 69 копеек больше, чем 24 ноября), евро — 96,22 рубля (на 69 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме после утренних задержек и отмен рейсов из-за атак беспилотников, пишет «Ъ». Минобороны сообщило о о не менее чем 20 БПЛА, сбитых в ночь на 26 ноября.
Контекст
Половина российских компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в ближайшее время, следует из исследования Superjob. Согласно опросу, 47% предприятий в последний раз повышали или индексировали заработную плату менее чем полгода назад, 32% — полгода-год назад.
Количество посетителей в торговых центрах Москвы в ноябре 2023-го увеличится на 3-5% год к году, в Санкт-Петербурге — на 4-6%, спрогнозировали в консалтинговой Focus Technologies. Оценку объясняют положительной динамикой на фоне отложенного спроса и распродаж.
Новости предыдущего дня, 25 ноября — здесь.
Только ты работаешь не в этой половине компаний а в другой.
Не, я работаю в той, которой запланировали. Но все так и осталась на этапе планировки
как и стоишь вечно в том ряду, который не едет. а если даже и перестроишься, то опять встанешь.
"Оценку объясняют положительной динамикой на фоне отложенного спроса и распродаж."
Отложенный спрос? При падении доходов и росте цен?
Они в своем мирке просто живут, где все радужно, не так однозначно, но все равно лучше чем на западе
И, получается, свой же мир преследуют....
Планировали, планировали, да не выпланировали
Скука...пойду книжку слушать...
а я пойду радио нюхать
А я кино пойду потрогаю
А я почитаю музыку тогда уж, для рекурсии.
сериальчик намажу на хлеб иногда пикантные попадаются
Стакан наполовину пуст)
Запланировать не ровно повысить
Запланировать = напиздеть, дабы успокоить
"половина российских компаний запланировали повысить зарплаты сотрудникам"
На 200рублей?
а они постоянно планируют и постоянно какая то оказия происходит это как предвыборные обещания))
200р как то многовато. Это скорее тянет на премию, чтобы порадовать и при этом чтобы не расслаблялись
Хм, только бакс падает на 2 копейки, скрепыши:Ря, доллар рухнул, почему все молчат.
Как только бакс опять растет, скрепыши молчат
Ну а что вы от блаженных ожидаете?
Я человек простой: увидел план - поставил лайк
Сейчас как поднимем зарплату на 2% , а то люди разбегаются