Препарируют компьютер и используют взгляд-рентген

Кто такие STEM-специалисты — рассказывают они сами.

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Материал подготовлен при поддержке «Технологий Доверия»

Рынок всё больше нуждается в квалифицированных ИТ-специалистах. Но некоторые нужны больше остальных. Среди них специалисты STEM — профессии на стыке науки, технологий, инженерного дела и математики (Science, Technology, Engineering and Mathematics). По оценке Бюро занятости США, в ближайшие 10 лет получать они будут вдвое больше остальных ИТ-специалистов. Но понять, чем конкретно они занимаются, непрофессионалам довольно сложно.

Мы попросили трёх STEM-специалистов объяснить это так, чтобы поняла даже их бабушка. Но сперва ответьте на вопрос:

Способности какого героя вам ближе?

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Все герои этого материала работают в «Технологиях Доверия» — компании, которая помогает специалистам развиваться в самых необычных областях.