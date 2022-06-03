Препарируют компьютер и используют взгляд-рентген

Кто такие STEM-специалисты — рассказывают они сами.
Материал подготовлен при поддержке «Технологий Доверия»
Рынок всё больше нуждается в квалифицированных ИТ-специалистах. Но некоторые нужны больше остальных. Среди них специалисты STEM — профессии на стыке науки, технологий, инженерного дела и математики (Science, Technology, Engineering and Mathematics). По оценке Бюро занятости США, в ближайшие 10 лет получать они будут вдвое больше остальных ИТ-специалистов. Но понять, чем конкретно они занимаются, непрофессионалам довольно сложно.
Мы попросили трёх STEM-специалистов объяснить это так, чтобы поняла даже их бабушка. Но сперва ответьте на вопрос:
Способности какого героя вам ближе?
Все герои этого материала работают в «Технологиях Доверия» — компании, которая помогает специалистам развиваться в самых необычных областях.
Сейчас у «Технологий Доверия» открыты вакансии, которые могли бы заинтересовать читателей, — например, frontend разработчик, эксперт в офис управления проектами SAP, менеджер SAP FI. Попробовать свои силы может каждый, а узнать о работе больше можно на сайте компании:
Нет никаких "специалистов Стем", это термин из образования, а не из рынка труда.