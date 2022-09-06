Как составлять вакансии так, чтобы на них откликались

На вопросы читателей vc.ru отвечают эксперты и партнёры «Авито Работы».

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Материал подготовлен при поддержке платформы «Авито Работа»

В предыдущей статье эксперт из «Авито» объяснял, что происходит с рынком труда в условиях кризиса, когда соискателей в разы больше, чем открытых вакансий.

В комментариях мы попросили читателей задать вопросы о трудоустройстве, которые волнуют их больше всего. В этом тексте на них отвечают эксперты по найму, работе с персоналом и развитию стартапов.

Ирина Борова: «Развиваю крафтовое производство в регионе, очень сложно привлекать молодых специалистов. У нас хорошая зарплата, есть ДМС. Чем ещё привлечь?»

Нармина Борисова соучредитель ИТ-компании АЛГАНД, доцент кафедры «Капитаны» РЭУ им. Плеханова

Для производства в регионе актуален принцип «сарафанного радио»: если о компании говорят, отбоя от соискателей не будет. Ваша задача — создать такую корпоративную культуру, которая запустит это радио.

Что по этому радио должны вещать? Молодые сотрудники обращают внимание на имидж компании, миссию, выстроенные коммуникации (сайт, соцсети, блоги) — всё то, что можно назвать «корпоративной культурой».

У людей постарше запросы другие — их привлечёт уровень зарплаты, прозрачность оформления и так далее.

Анастасия Хрисанфова директор по организационному развитию СБЕР ЕАПТЕКИ

Ответ простой: спросите тех молодых специалистов, которые уже у вас работают — что они ценят в работе и почему выбрали именно вас.

Баландина Ольга: «Идут ли работать в стартапы сейчас? Не страшно ли людям?»

Нармина Борисова соучредитель ИТ-компании АЛГАНД, доцент кафедры «Капитаны» РЭУ им. Плеханова

В стартапы идёт тот, кто понимает, чего он хочет, хорошо разбирается в сфере, где предстоит запустить бизнес. Если, например, человек всю жизнь проработал управляющим ресторана, имеет рабочую идею и чёткий план действий — он пойдёт в стартап в сфере гостеприимства. При отсутствии опыта начинать бизнес сейчас не стоит, перспективы будут плохие.

Руслан Абдулганиев основатель стартапа HR Messenger

В стартапы идти всегда страшно, а сейчас — тем более. Если страшно, то идите в компании с хорошим продуктом, с большим количеством клиентов, адекватными руководителями — там и риски меньше, и профессионально вырасти сможете так, как нигде больше.

Мария Малкова key account manager в «Авито Работе»

С одной стороны, стартапы — это риск, и кто-то предпочитает работать в уже надежной и стабильную компании. Но с другой стороны, у стартапа есть огромное преимущество: в нём, в отличие от больших и крупных компаний, можно быстро идти вверх по карьерной лестнице. В небольшой и начинающей команде проще предложить свои проекты руководству, можно выстроить с нуля все процессы и взять на себя сложные задачи по развитию. А ещё стартапы иногда попадают под «крыло» крупных компаний — ИТ-гиганты продолжают интересоваться амбициозными проектами, помогают финансами, кадрами и делятся экспертизой. Мы в «Авито Работе» рассматриваем для себя различные коллаборации со стартапами. Например, сейчас мы сотрудничаем с командой HR Messenger и делаем сервис частых выплат вместе с FinTech-компанией «Деньги Вперед».

Артур Снегов: «Большие сокращения и увольнения с западных компаний. Как быстро наш рынок труда сможет «проглотить» такой поток людей?»

Анастасия Хрисанфова директор по организационному развитию СБЕР ЕАПТЕКИ

На мой взгляд, вопрос не в скорости, а в возможности это сделать. Многие специалисты, работавшие на западных заказчиков, просто не заинтересованы в трудоустройстве в российских компаниях — например, их может не устраивать корпоративная культура. При этом в российских компаниях мы видим устойчивый запрос на качественных и эффективных специалистов — на них спрос будет, даже несмотря на экономический спад.

Николай Орлов: «Планировал запустить свой небольшой стартап. Стоит ли рисковать и начинать сейчас?»

Руслан Абдулганиев основатель стартапа HR Messenger

Сейчас я бы рекомендовал совмещать своё дело и работу по найму. Есть много примеров, когда можно испытывать бизнес-модель, параллельно работая в компании. Уходить в свободное плавание стоит только тогда, когда стартап сможет обеспечивать вам стабильный доход, покрывающий расходы на жизнь.

Выбирайте сферу с осторожностью: в качестве первого проекта я бы крайне не рекомендовал бизнес-модели с низкой «маржой», потому что у неопытного предпринимателя в такой модели почти нет права на ошибку. Не советовал бы идти в торговлю, потому что это бизнес с высокой материальной ответственностью. Хорошие сферы — образование, услуги, ИТ.

Шишмарев: «Работаю в аналитике три года, кажется, выгорел. Куда двигаться дальше?»

Анастасия Хрисанфова директор по организационному развитию СБЕР ЕАПТЕКИ

Главный совет: возьмите отпуск на срок, который можете себе финансово позволить. Найдите время выдохнуть и подумать, чем действительно хотелось бы заниматься. Можно обратиться к карьерному консультанту – специалист посоветует, на что стоит обратить внимание, какие вопросы нужно себе задать. Возможно, вы устали от работы, а возможно — от конкретной компании или команды.

Саханова Наталья: «Вы упоминали чат-бота, который «отсеивает» неподходящих кандидатов. Насколько это распространенная практика? Мне кажется, это только оттолкнёт ценных специалистов»

Мария Малкова key account manager в «Авито Работе»

Обработка сообщений чат-ботом — актуальная практика при массовом подборе персонала. Сейчас боты (и другие системы автоматизации управления персоналом) вызывают большой интерес у компаний. В прошлом году «Авито Работа» вместе с исследовательской компанией Ipsos изучала потребности работодателей: мы выяснили, что четверть опрошенных планируют внедрить системы автоматизации поиска и подбора сотрудников. Чат-боты ускоряют процесс обработки откликов, а также снижают нагрузку на HR-отдел. Бот узнаёт у кандидата его гражданство, возраст, контакты, стаж и другую информацию — можно выбрать готовые вопросы или настроить под себя. Результативность бота зависит не только от специальности, но и от количества вопросов: чем их больше, тем ниже мотивация кандидата дойти до конца. Оптимальное количество вопросов — пять, максимум — десять.

Хочу подчеркнуть, что этот инструмент подойдет скорее для массового подбора. Но если говорить про найм узких специалистов, то чат-бот тоже может быть полезен: например, он помогает выбрать удобное время и дату для созвона с HR-ом.

Руслан Абдулганиев основатель стартапа HR Messenger

Ценных специалистов отталкивают назойливые звонки с незнакомых номеров от постоянно загруженных работой рекрутеров, а оперативное, дружелюбное общение в мессенджере — наоборот привлекает. Через наш HR Messenger, который используют в «Авито», прошло более 5 миллионов кандидатов, так что мы можем смело это заявить.

mr protusi: «Вакансии-то есть, но какой процент из них «неживых» — когда компания не собирается нанимать кандидата, а просто собирает контакты «на будущее»? Есть ли статистика по таким вакансиям?»

Мария Малкова key account manager в «Авито Работе»

Такой статистистики мы не ведём, но это не значит, что мы не удаляем нечестные объявления. В «Авито» 850 человек проверяют объявления на легитимность: 350 инженеров заняты в проектах с искусственным интеллектом, а 500 модераторов вручную разбирают сложные кейсы. Для проверки вакансий действует такой же алгоритм: сначала все объявления проходят автоматическую проверку, после чего при необходимости подключается человек. Недавно мы рассказывали, что команда «Авито Работы» запустила алгоритм, который следит за сохранением актуальности резюме и вакансий с помощью внутренней балльной системы. Алгоритм анализирует объявления по ряду показательных критериев и активных действий со стороны соискателей и работодателей, включая возраст публикации, частоту ее редактирования, наличие жалоб других пользователей. После проверки актуальные размещения поднимаются выше в результатах поиска, а устаревшие — закрываются (позже их может разархивировать). Если вы считаете, что кто-то нарушает правила, пишите нам в соцсетях — мы обязательно повторно и вручную проверим объявление.

Сергей Сидоров: «С ИТ всё понятно, а как сейчас поживают другие сферы? Например, копирайтинг?»

Мария Малкова key account manager в «Авито Работе»

Активность соискателей растет: в мае было более 29 тысяч поисковых запросов по работе копирайтером, а за июль эта цифра выросла до 38 тысяч. Кандидатов много — привлекает и формат удалённой работы, и то, что есть работа даже для начинающих.

Спрос на специалистов тоже растёт: только за прошедший июнь число вакансий в этой сфере выросло в 3 раза. Получается, что в этой сфере наблюдается и рост предложения, и рост спроса.

Виталий Маслов: «Недавно начал искать сотрудников — оказалось, это непросто. Есть лайфхаки, как нанимать быстрее?»

Нармина Борисова соучредитель ИТ-компании АЛГАНД, доцент кафедры «Капитаны» РЭУ им. Плеханова

Вот чек-лист, по которому можно проверить, насколько ваше предложение привлекательно для соискателя:

Как можно более подробно заполните поле «о компании». Любой кандидат должен ещё до собеседования понимать, чем занимается будущий работодатель, и выписки из ЕГРЮЛ и «Руспрофиль» тут не помогут. Укажите сайт, соцсети, отзывы работников — любую информацию, которая даст понять соискателю, куда именно он трудоустраивается.

Проверьте описание вакансии. Общие, размытые формулировки (вроде «выполнений поручений директора») неуместны. Чётко опишите обязанности: если работник должен отправлять письма, принимать курьеров, закупать канцтовары, то так и напишите.

Решите, нужен ли сотрудник в офисе или он может работать на удалёнке. Если сотрудник в офисе всё-таки нужен, подумайте о совмещённом графике — например, три дня в офисе, два — дистанционно.

Обязательно указывайте зарплату в рынке. Если такой возможности нет, предложите удалёнку, дополнительные выходные (например, не пятидневную рабочую неделю, а четырехдневную), укороченный рабочий день или гибкий график, прибавьте дни к отпуску.

Анастасия Хрисанфова директор по организационному развитию СБЕР ЕАПТЕКИ

Самый простой и дешевый способ – разместить объявления о вакансии на нескольких площадках (ваш официальный сайт, джоб-борды). В интернете вы найдете массу рекомендаций, как правильно составить резюме и мотивирующее письмо. Грамотно составленный текст привлечет многих желающих, которые захотят с вами связаться.

Если сомневаетесь в своих силах, мой главный совет – важно найти HR-специалиста, который поможет вам разобраться в данном вопросе. Не бойтесь обратиться к профессионалу для выявления ваших главных soft и hard skills, чтобы максимально качественно себя представить в глазах потенциальных работодателей.

Мария Малкова key account manager в «Авито Работе»

На активность кандидатов может повлиять само место работы. Бывает, что добраться до локации трудно: например, вы ищите работника на склад, который находится далеко от жилых зон и остановок общественного транспорта. В таких случаях мы рекомендуем размещать объявления в близлежащих районах, привлекая тех соискателей, что находятся неподалёку.

Якина Екатерина: «Раньше искала сотрудников в Instagram*, но сейчас там мало активной аудитории. Хочу зайти на “Авито”. Есть ли какой-то обучающий контент по работе с площадкой?»

Мария Малкова key account manager в «Авито Работе»

У нас есть целый курс для тех, кто ищет сотрудников. Он состоит из семи модулей, каждый поэтапно знакомит работодателя с функционалом: от правил модерации до работы со статистикой. Ещё есть серия вебинаров на нашем ютуб-канале. Также мы делимся полезным контентом в телеграм-канале «Авито Работы».

Рынок труда постепенно стабилизируется, а найм восстанавливается: по данным «Авито Работы», по сравнению с концом февраля в июле работодатели опубликовали на 35% больше объявлений. В то же время соискатели активно интересуются новыми вакансиями и на 31% чаще оставляют отклики. Лишь недавно компании сокращали свои HR-отделы, а теперь нагрузка на специалистов по работе с персоналом быстро растёт.

На «Авито Работа» работодатели могут автоматизировать процесс найма, подключив чат-бота: он сам спросит у кандидата про его опыт или, например, возраст. С июля этого года работодатели всей страны смогут публиковать вакансии на «Авито» бесплатно и платить только за живые отклики заинтересовавшихся. А ещё появился раздел «Кандидаты» — там можно увидеть всех, кто откликнулся на вашу вакансию.