Клиенты снова платят наличными. Мешает ли это бизнесу

Рассказывают ресторатор, ритейлер и управляющий ремонтного сервиса.

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Материал подготовлен при поддержке компании 1С

С начала года Россию захлёстывает спрос на наличные, который то нарастает, то спадает. К примеру, 24 февраля россияне сняли со счетов и карт рекордные за последние два года объёмы наличных денег — свыше 100 млрд рублей. На следующий день эта цифра достигла уже 1,4 трлн. А к июлю, по уверению ЦБ, ажиотаж уже снизился.

Одновременно с этими потрясениями страну отключили от Apple и Google Pay, так что к концу мая наличными расплачивались 40% покупателей. И эти же наличные, если повезёт, получали доставщики и официанты, поскольку оставлять чаевые, сканируя QR-код на чеке, привыкли далеко не все.

Мы решили узнать, как общепит, ритейл и сфера услуг реагируют на возвращение наличных и сложности с бесконтактной оплатой, насколько это проблема для бизнеса и насколько — для самих клиентов.

Юлия Токменинова Совладелица кафе Blau и винного ресторана Verd, оба в Москве

За пандемию от наличных просто отвыкли

В первые месяцы 2022 года объём налички при оплате счёта вырос: раньше её доля составляла 4% от общего оборота, теперь — около 10%. Люди плохо понимали, что ждёт банки, не все успевают следить за новостями, которые приходят десятками в час. Вот и думали, что проще перестраховаться и «спасти средства» до того, как с ними что-нибудь случится.

Сейчас паника поутихла, и клиенты вернулись к безналичной оплате. Но возникла другая проблема: все настолько привыкли платить телефоном, что карты то и дело забывают дома. К тому же весной наши сотрудники получали меньше чаевых. Гости могут дать чаевые только после оплаты основного счёта — отдельно. И они привыкли делать это нажатием одной кнопки — через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Теперь приходилось идти на сайт платёжного сервиса и каждый раз вводить данные карты. Кажется, что дело двух минут, но мало кому хочется ради этого даже прерывать беседу.

Сейчас проблему с чаевыми частично решил Yandex Pay — он позволяет сохранить карту.

В одном нам, впрочем, повезло: мы не работали напрямую с зарубежными поставщиками, поэтому рассчитывались в рублях с дистрибьюторами и от ограничений на валютные переводы не пострадали.

Незадолго до февраля мы подключили оплату через СБП по QR-коду. Нам предлагали этот вариант сами гости — говорили, что мы получим больше выгоды, поскольку в СБП комиссия за транзакции меньше, чем при работе с терминалом. Мы решили, что это неплохая альтернатива, ведь банковскими приложениями пользуется большинство. А после февраля поняли, что альтернатива была ещё и своевременная.

К тому же перевод через СБП вызывает больше доверия, чем перевод на карту, чего мы себе в принципе позволить не можем, так как работаем «в белую». Клиенты, когда совершают перевод, видят, что деньги уходят не какому-то неизвестному им человеку, а ООО «Блау» — заведению, которое их обслужило.

Я так привыкла к Apple Pay, что в идеальном мире с радостью вернулась бы к похожему решению, а то карту боюсь потерять, а наличку использовать не хочу. К тому же бывают случаи, когда выходишь вечером вынести мусор, а по пути внезапно решаешь зайти в супермаркет. Конечно, есть «ВкусВилл», где оплата по QR-кодам проходит так же, как через терминал: система видит деньги и автоматически закрывает чек. Но не все магазины могут этим похвастаться.

В идеальной вселенной было бы здорово оплачивать покупки без любых физических носителей в принципе — телефон ведь тоже может разрядиться. В США, например, есть идентификационные карты, удостоверяющие личность. Такие же можно сделать и в России — и привязать к ним банковский счёт, чтобы списывать с него деньги, всего лишь называя номер карты.

Олеся Гвоздева Cовладелица розничной лавки цветов и оптовой базы «Зеленогорск»

Многие носят наличку на всякий случай

Большую часть срезанных цветов, горшечных растений и зелени мы привыкли возить из Голландии. Она много лет служила перевалочным пунктом для производителей из самых разных стран. Систему строили десятилетиями, поэтому поставки оттуда покрывали огромную долю спроса, система работала как часы. Весной 2022 года она перестала работать.

Легальный импорт, например, горшечных растений и зелени пока не налажен. Можно возить продукцию из Турции и Израиля, но у них меньше объёмы и хуже качество. Выбора нет, приходится работать с тем, что есть, — ведь ты либо взбиваешь из молока масло, либо тонешь.

С зарубежными расчётами пришлось помучаться. Переводить валюту через корпоративные счета за границу мы не могли, поскольку часть российских банков отключили от SWIFT. Сначала пытались переводить деньги через личные карты по инвойсам продавцов-экспортёров — но это «серый» метод: товар приходил без документов. Поэтому теперь мы сотрудничаем с посредником, которому платим в рублях.

Весной чаще платить наличными нам стали и физические, и юридические лица. Розничные покупатели переживали из-за новостей о банковских ограничениях и потому снимали деньги просто «на всякий случай». Если компания платит налоги с доходов за вычетом расходов, то обязана показывать эти самые расходы регулятору. Ей удобнее пользоваться исключительно безналичными способами оплаты. Если это индивидуальный предприниматель со льготной патентной системой, который платит 7% от доходов, то отчитываться о тратах он не должен — и потому без проблем будет платить наличкой.

Многие покупатели-«физики» по-прежнему готовы рассчитаться бумажными деньгами (если, например, в магазине по каким-то причинам не работает терминал), но в остальном они снова носят карты. На листочке с кодом мы распечатали краткую подсказку «Наведи и оплати» — для тех, кто QR-кодами пользоваться пока не умеет.

С непривычки карту можно забыть, поэтому мы подключили СБП и ввели оплату по QR-коду.

Да, с таких транзакций покупатели не получают банковский кэшбек, зато они не уйдут с пустыми руками.

Полный переход на безналичный расчёт, каким бы удобным он ни казался, — это утопия. Всё равно найдутся люди, которые захотят платить наличными деньгами. Остаётся только гадать, почему: кто-то получает «бумажную» зарплату и ленится класть её на электронный счёт, кто-то боится потерять карту, а кому-то просто не нравится, что все его траты можно при желании отследить.

Было бы неплохо навсегда перейти на «безнал» — и желательно на бесконтактные способы оплаты через, скажем, телефон, как было раньше. Клиенту не нужно переживать, что он забыл деньги. А продавец сразу видит в системе транзакцию (пускай и получает сами деньги чуть позже) и не должен возиться с инкассацией.

СБП — позволяет покупателю быстро провести оплату, а бизнесу — сэкономить: комиссия за такие переводы составляет 0,4-0,7%, можно сэкономить и на терминале. А для малого и среднего бизнеса по 31 декабря 2022 года действует программа компенсации со ставкой 0%.

Антон Захаров Директор компании по ремонту и обслуживанию техники «Ноутленд»

Лучше потерять несколько процентов на транзакции, чем клиента

В конце февраля — начале марта мы столкнулись со взрывным ростом цен на закупки, поскольку резко подскочили валютные курсы. Мы не знали, как долго это продлится, и повысили цены для конечных потребителей — иначе ушли бы в минус. К апрелю курсы относительно стабилизировались, поэтому мы смогли вернуть прежнюю стоимость услуг.

Часть деталей мы закупали на зарубежных сайтах (например, на Ebay), чего теперь делать не можем: российскими картами ничего оплатить нельзя. Но в целом предложение железа и комплектующих на отечественном рынке покрывает спрос. Стало даже удобнее, поскольку рассчитываешься в рублях и не думаешь о долгой логистике. Конечно, есть исключения — ремонт техники Microsoft Surface, например, мы пока делать не можем: нет запчастей. Но надеемся, что и этот канал поставок наладят — допустим, через параллельный импорт.

Не все покупатели стали разбираться и выяснять, что именно в безналичных расчётах перестанет работать и почему, поэтому проще было перестраховаться.

Раньше мы принимали оплату в основном через терминал, но весной доля наличных от общего оборота составляла 50%.

К середине лета россияне, кажется, подуспокоились, платить картой вновь стали чаще. Мы собираемся подключать оплату по QR-кодам через СБП. Кажется, это самый понятный способ из тех, что есть на рынке.

Если бизнес устойчивый, ему вряд ли есть дело до того, чем платят клиенты — наличными, картой или переводом. Мы лучше потеряем несколько процентов на транзакции, чем потеряем клиента, который по личным причинам не захочет платить наличными.

Если вы, как Антон Захаров из «Ноутленда», только присматриваетесь к альтернативным способам безналичной оплаты, возьмите на заметку опыт других героев этой статьи — использование Системы быстрых платежей. Физические терминалы для них не нужны — достаточно показать QR-код на экране монитора или распечатать его на пре-чеке. Но можно купить небольшой дисплей или раздать кассирам планшеты, если позволит бюджет.