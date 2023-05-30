Телеграм-канал впервые разместил рекламу на фасаде в центре Москвы
И теперь рассказывает, зачем это сделал.
Материал подготовлен при поддержке телеграм-канала «Москвач»
В начале мая телеграм-канал «Москвач» (16+) разместил наружную рекламу в самом центре Москвы — на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» на Арбате. Объявление транслировали беспрерывно на протяжении 10 дней — с 1 по 10 мая.
Стоимость рекламы на медиафасаде кинотеатра начинается от 4,2 млн рублей за месяц. По словам представителя «Москвача», это первая наружная реклама телеграм-канала в центре Москвы.
При этом получить новых подписчиков с неё медиа не рассчитывало: «Даже не стали добавлять UTM-метку в QR-код. Нам было важно выделиться на рынке телеграм-каналов, повысить лояльность аудитории, привлечь новых рекламодателей. Запросов действительно стало больше, и это видно до сих пор», — уточнил представитель телеграм-канала.
«Москвач» — один из крупнейших каналов о Москве в Telegram, на него подписано более 660 тысяч человек. Основной упор там делают на свежие городские новости, а также делятся контентом, который присылают подписчики. В 2021 году «Москвач» вошёл в тройку самых дорогих по цене размещения нативной рекламы телеграм-каналов, подсчитала аналитическая платформа Yoloco. А за последний год реклама в канале подорожала на 72,8%. По словам представителя «Москвача», один пост обойдётся в 360 тысяч рублей.
Дак они и тут получается рекламу купили, купили в офлайне рекламу, чтобы купить рекламу в онлайне и написать статью в онлайне что купили рекламу в офлайне 🥴
Так это про Гуфа новость была тоже пиар этого рекламного места наверное, без голивудских фильмах кинотеатрам не выжить, а это реклама конечно капля в море.
Здорово! Статья ни о чём 👍
Увы, не первые...