Телеграм-канал впервые разместил рекламу на фасаде в центре Москвы

И теперь рассказывает, зачем это сделал.

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Материал подготовлен при поддержке телеграм-канала «Москвач»

В начале мая телеграм-канал «Москвач» (16+) разместил наружную рекламу в самом центре Москвы — на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» на Арбате. Объявление транслировали беспрерывно на протяжении 10 дней — с 1 по 10 мая.

Стоимость рекламы на медиафасаде кинотеатра начинается от 4,2 млн рублей за месяц. По словам представителя «Москвача», это первая наружная реклама телеграм-канала в центре Москвы.

При этом получить новых подписчиков с неё медиа не рассчитывало: «Даже не стали добавлять UTM-метку в QR-код. Нам было важно выделиться на рынке телеграм-каналов, повысить лояльность аудитории, привлечь новых рекламодателей. Запросов действительно стало больше, и это видно до сих пор», — уточнил представитель телеграм-канала.

Мы обязательно повторим размещение подобной рекламы, но уже на другой локации и в более эффектном формате. Во второй раз столько внимания получить уже не удастся, как и другим каналам, которые по нашему примеру решат разместить похожую рекламу где-либо в Москве представитель «Москвача»

«Москвач» — один из крупнейших каналов о Москве в Telegram, на него подписано более 660 тысяч человек. Основной упор там делают на свежие городские новости, а также делятся контентом, который присылают подписчики. В 2021 году «Москвач» вошёл в тройку самых дорогих по цене размещения нативной рекламы телеграм-каналов, подсчитала аналитическая платформа Yoloco. А за последний год реклама в канале подорожала на 72,8%. По словам представителя «Москвача», один пост обойдётся в 360 тысяч рублей.