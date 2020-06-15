«А вы робот или человек?»

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Художник Артём Лоскутов опубликовал в Twitter аудиозапись разговора голосового робота «Олега» от «Тинькофф» со специалистом «Альфа-банка». Как объяснил Лоскутов, «Олег» подключен в качестве автоответчика к номеру от «Тинькофф Мобайл».

артём лоскутов @kissmyba ребята, я поставил на мобильник автоответчиком голосового робота Олега. обычно он говорит «Артём занят, я Олег, привет. Что передать? Я запишу (пик)», но звонки из банков утомили даже робота и походу он начал войну https://t.co/PHiev51XtA

В «Тинькофф» объяснили vc.ru, что обычно автоответчик срабатывает в базовом сценарии: «Олег» предлагает записать сообщение владельцу, которое затем расшифрует и отправит.

Но если робот видит, что человек звонит из списка черных номеров или в процессе общения распознает спам-звонок, то он «включает» экспериментальный сценарий с повторением фраз, поскольку «спамеры» часто быстро бросают трубки. Это позволяет роботу обучаться — дольше общаться со звонившим и выяснять, что хочет «спамер», а затем передавать сообщение.