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Евгения Евсеева
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«Яндекс Музыка» добавила формат lossless — без потери качества

Доступно всем подписчикам «Яндекс Плюса».

  • В мобильной и десктопной версии «Музыки» теперь есть три версии качества звука — «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное», сообщила компания. Выбрать его можно в настройках.
  • Чтобы слушать музыку в lossless и других высококачественных форматах, нужно выбрать «превосходное» качество. Тогда музыка в lossless-формате будет включаться автоматически. Сейчас он доступен для 25 млн треков, команда сервиса дополнительно собрала плейлисты и альбомы с такими песнями — найти их можно во вкладке «Тренды».
  • Lossless-качество в «Музыке» доступно всем пользователям с подпиской «Яндекс Плюс». В будущем его поддержку добавят в «умные» устройства «Яндекса».
«Яндекс Музыка» добавила формат lossless — без потери качества
  • Передачу музыки без потери качества уже предлагают Tidal, Amazon Music HD, Deezer, Apple Music и «Звук».

#новости #яндексмузыка

2323
56
56 комментариев
Филипп Костенко

На наушниках за 700 рублей будет ощущаться?)

5
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hakhagmon
27
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aniskin

https://www.npr.org/sections/therecord/2015/06/02/411473508/how-well-can-you-hear-audio-quality можешь проверить по ссылке

3
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hMsT

нет

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Виталий Иванов

Да

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Hold on for dear life

Конечно 😆

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Вася Ефреев

Думаю, идеально. На моих за 200р из перехода звук стал лучше 👍

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