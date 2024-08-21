«Яндекс Музыка» добавила формат lossless — без потери качества

Доступно всем подписчикам «Яндекс Плюса».В мобильной и десктопной версии «Музыки» теперь есть три версии качества звука — «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное», сообщила компания. Выбрать его можно в настройках.Чтобы слушать музыку в lossless и других высококачественных форматах, нужно выбрать «превосходное» качество. Тогда музыка в lossless-формате будет включаться автоматически. Сейчас он доступен для 25 млн треков, команда сервиса дополнительно собрала плейлисты и альбомы с такими песнями — найти их можно во вкладке «Тренды».Lossless-качество в «Музыке» доступно всем пользователям с подпиской «Яндекс Плюс». В будущем его поддержку добавят в «умные» устройства «Яндекса».Передачу музыки без потери качества уже предлагают Tidal, Amazon Music HD, Deezer, Apple Music и «Звук».#новости #яндексмузыка
На наушниках за 700 рублей будет ощущаться?)
https://www.npr.org/sections/therecord/2015/06/02/411473508/how-well-can-you-hear-audio-quality можешь проверить по ссылке
нет
Да
Конечно 😆
Думаю, идеально. На моих за 200р из перехода звук стал лучше 👍