Instagram* запустил возможность добавлять в описание профиля песню

Пользователи смогут послушать отрывок из неё. Функция доступна в последней версии приложения. Добавить песню и выбрать 30-секундный отрывок, который будет проигрываться, можно в настройках профиля.Пользователи, просматривающие страницу, смогут воспроизводить и останавливать композицию.Трек также можно удалить из профиля или заменить на другой.Изображение Instagram*В 2013 году «Вконтакте» запустила функцию, которая позволяет пользователям транслировать прослушиваемую музыку. Она отображается в статусе профиля или сообщества.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #instagram
Да кто ваще сейчас пользуется инстой?
Да вообще никто. Только её разработчики там сидят. Вчера считал, всего 100 человек. Умерла инста.
Революционное изменение. Теперь запоём.