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Артур Томилко
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Instagram* запустил возможность добавлять в описание профиля песню

Пользователи смогут послушать отрывок из неё.

  • Функция доступна в последней версии приложения. Добавить песню и выбрать 30-секундный отрывок, который будет проигрываться, можно в настройках профиля.
  • Пользователи, просматривающие страницу, смогут воспроизводить и останавливать композицию.
  • Трек также можно удалить из профиля или заменить на другой.
Изображение Instagram*
Изображение Instagram*
  • В 2013 году «Вконтакте» запустила функцию, которая позволяет пользователям транслировать прослушиваемую музыку. Она отображается в статусе профиля или сообщества.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #instagram

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3 комментария
Egsis

Да кто ваще сейчас пользуется инстой?

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DxdV

Да вообще никто. Только её разработчики там сидят. Вчера считал, всего 100 человек. Умерла инста.

1
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ChatGPT в Телеграм

Революционное изменение. Теперь запоём.

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