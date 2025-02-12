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Евгения Евсеева
Сервисы

Приложение «Газпромбанка» вернулось в App Store — под видом помощника для покупок

Об этом сообщил сам банк.

  • Сервис называется YourShopper и доступен по ссылке. В описании говорится, что это персональный помощник для покупок.
  • Войти в профиль нужно по номеру телефона. «Газпромбанк» также рассказал, что обновил приложение: изменил дизайн, добавил новые функции и улучшил навигацию.
  • Приложение «Газпромбанка» для iOS впервые пропало ещё летом 2022 года. В апреле 2024-го банк снова сообщил о недоступности приложения.
Приложение «Газпромбанка» вернулось в App Store — под видом помощника для покупок

#новости #газпромбанк

4
3
38 комментариев
Zloy Sniper

Apple сообщает: ваши жалобы получены, можете больше не писать, так как стукачи нам омерзительны. Особенно те, которые против своей страны. У себя в США мы таких презираем. Приложение уберем в течение суток, так как вынужлены соблюдать свои законы. Пока же даем время скачать его всем, кому нужно. Торопитесь.

5
4
4
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Ушел за пивом

Наоборот благодарят и если жалобы подтверждаются, то в дальнейшем алгоритмы дают приоритет репортам от этих юзеров 😄

5
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Артур Маслов

в США на стукачестве на соседей построена вся система безопасности.
если ты сядешь за руль пьяным, будь уверен что весь район уже набирает 911

3
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Сын маминой подруги

Особенно те, которые против своей страныа газ кому принадлежит?
Кто на нем зарабатывает?

1
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Торин Дубощит

Не стукач, а конкурент))

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Алекс

Боты совсем свихнулись, уже от именно Эпл что-то пишут)))

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Вадим Д.

Не, ну как бы даже и помощник, но жить ему там осталось 3...2...

4
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