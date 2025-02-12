Приложение «Газпромбанка» вернулось в App Store — под видом помощника для покупок

Об этом сообщил сам банк.Сервис называется YourShopper и доступен по ссылке. В описании говорится, что это персональный помощник для покупок.Войти в профиль нужно по номеру телефона. «Газпромбанк» также рассказал, что обновил приложение: изменил дизайн, добавил новые функции и улучшил навигацию.Приложение «Газпромбанка» для iOS впервые пропало ещё летом 2022 года. В апреле 2024-го банк снова сообщил о недоступности приложения.#новости #газпромбанк
Apple сообщает: ваши жалобы получены, можете больше не писать, так как стукачи нам омерзительны. Особенно те, которые против своей страны. У себя в США мы таких презираем. Приложение уберем в течение суток, так как вынужлены соблюдать свои законы. Пока же даем время скачать его всем, кому нужно. Торопитесь.
Наоборот благодарят и если жалобы подтверждаются, то в дальнейшем алгоритмы дают приоритет репортам от этих юзеров 😄
в США на стукачестве на соседей построена вся система безопасности.
если ты сядешь за руль пьяным, будь уверен что весь район уже набирает 911
Особенно те, которые против своей страныа газ кому принадлежит?
Кто на нем зарабатывает?
Не стукач, а конкурент))
Боты совсем свихнулись, уже от именно Эпл что-то пишут)))
Не, ну как бы даже и помощник, но жить ему там осталось 3...2...