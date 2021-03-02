Так может выглядеть будущее совместной дистанционной работы.

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Платформа Mesh позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир. Пользователи могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными 3D-моделями, находясь физически в разных местах. Об этом Microsoft рассказала на конференции Ignite 2021.

К виртуальному пространству можно подключиться с помощью широкого спектра устройств: платформа поддерживает большинство VR-гарнитур, планшеты, смартфоны и ПК. Mesh также работает с гарнитурой смешанной реальности HoloLens 2 от самой Microsoft.

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В компании утверждают, что Mesh ощущается, как будто «вы действительно находитесь в одном помещении с кем-то и делитесь контентом». Люди в Mesh будут представлены с помощью виртуальных аватаров от соцсети AltspaceVR, которую Microsoft приобрела ещё в 2017 году. Но в конце концов компания хочет прийти к «голопортации», когда люди смогут появляться в виртуальной среде в виде самих себя.

Как рассказал редактор The Verge Том Уоррен, поучаствовавший в часовой демонстрации технологии, она похожа на работу через Microsoft Teams. Представитель Microsoft появился прямо перед столом журналиста и начал передавать ему виртуальных медуз и акул, форму и цвет которых можно было менять. По словам Уоррена, это оказалось «куда более захватывающим», чем Zoom-звонки, в которых он участвует каждый день.

Платформа позволяет проводить не только собрания, но и групповые демонстрации, показы, и обеспечивает совместный опыт. Например, таким образом можно проводить выступление перед аудиторией слушателей: во время демонстрации Microsoft выступил Джеймс Кэмерон, который сейчас находится в Новой Зеландии и снимает новых «Аватаров».

Mesh — не просто инструмент для виртуальных встреч, но и полноценная платформа на базе облака Azure, которую откроют для сторонних разработчиков.

В Microsoft рассчитывают, что Mesh станет востребованной среди архитекторов, инженеров, дизайнеров и всех других специалистов, которым особенно важно работать совместно в одном помещении, но из-за пандемии приходится работать только удалённо. В Mesh также можно играть в Pokemon Go, которая тоже пострадала из-за пандемии.