Microsoft представила Mesh — платформу для общения и работы в смешанной реальности Статьи редакции
Так может выглядеть будущее совместной дистанционной работы.
Платформа Mesh позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир. Пользователи могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными 3D-моделями, находясь физически в разных местах. Об этом Microsoft рассказала на конференции Ignite 2021.
К виртуальному пространству можно подключиться с помощью широкого спектра устройств: платформа поддерживает большинство VR-гарнитур, планшеты, смартфоны и ПК. Mesh также работает с гарнитурой смешанной реальности HoloLens 2 от самой Microsoft.
В компании утверждают, что Mesh ощущается, как будто «вы действительно находитесь в одном помещении с кем-то и делитесь контентом». Люди в Mesh будут представлены с помощью виртуальных аватаров от соцсети AltspaceVR, которую Microsoft приобрела ещё в 2017 году. Но в конце концов компания хочет прийти к «голопортации», когда люди смогут появляться в виртуальной среде в виде самих себя.
Как рассказал редактор The Verge Том Уоррен, поучаствовавший в часовой демонстрации технологии, она похожа на работу через Microsoft Teams. Представитель Microsoft появился прямо перед столом журналиста и начал передавать ему виртуальных медуз и акул, форму и цвет которых можно было менять. По словам Уоррена, это оказалось «куда более захватывающим», чем Zoom-звонки, в которых он участвует каждый день.
Платформа позволяет проводить не только собрания, но и групповые демонстрации, показы, и обеспечивает совместный опыт. Например, таким образом можно проводить выступление перед аудиторией слушателей: во время демонстрации Microsoft выступил Джеймс Кэмерон, который сейчас находится в Новой Зеландии и снимает новых «Аватаров».
Mesh — не просто инструмент для виртуальных встреч, но и полноценная платформа на базе облака Azure, которую откроют для сторонних разработчиков.
В Microsoft рассчитывают, что Mesh станет востребованной среди архитекторов, инженеров, дизайнеров и всех других специалистов, которым особенно важно работать совместно в одном помещении, но из-за пандемии приходится работать только удалённо. В Mesh также можно играть в Pokemon Go, которая тоже пострадала из-за пандемии.
Платформа будет доступна на множестве устройств от HoloLens 2 до смартфонов. Превью-версия Mesh 2 марта станет доступна для гарнитуры Microsoft вместе с превью-версией соцсети AltspaceVR. Компания также планирует внедрить Mesh в свои продукты Teams и Dynamics 365.
У меня такое ощущение, что работая на рекламном рынке, я эту платформу использую уже десять лет минимум
Это все конечно хорошо, но. Пока они не передают отличную картинку лица, это фигня. Потому что именно оно даёт кучу невербальной информации, а ещё поза и жесты и тп. Те кто не любит чаты (ну есть такие странные люди), хотят скорее всего именно этого.
Далее. Те кто юзал VR в реале, часто жалуются на потеющую морду лица, лёгкую мигрень и даже ухудшение зрения. Я сам дольше получаса-часа без перерыва не выдерживаю. Поэтому вряд ли народ массово начнёт зависать в этих штуках весь день.
Ну и да. Люди нынче хотят больше прайваси в основном, хэйтят опен спэйсы и тп. А тут - наоборот как бы ситуация
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