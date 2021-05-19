Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer в 2022 году Статьи редакции
С 15 июня 2022 года приложение будет недоступно в некоторых версиях Windows 10.
- Вместо Internet Explorer в новой версии Windows 10 останется только Microsoft Edge, рассказали в компании.
- Microsoft объясняет решение тем, что потребители использовали браузер много лет. С конца 2020 года Internet Explorer перестал работать с Microsoft Teams, а с 17 августа браузер не будет соединяться с сервисами Office 365, OneDrive, Outlook и другими.
- Компания представила браузер Microsoft Edge в 2015 году. Главная его особенность — режим IE, который помогает открывать уставшие веб-сайты. Microsoft обещает поддерживать IE как минимум до 2029 года.
- 18 мая 2021 года Microsoft сообщила, что откажется от дальнейшей работы над Windows 10X — операционной системы для устройств с двумя экранами.
А как заходить на nalog.ru ?
Слабый томагавк_два
Хромиум ГОСТ отлично работает даже с ЕИС.
Думаю и с налог.ру проблем не будет)
IE - лучший браузер для скачивания google chrome.
Теперь будем флешки с хромом у метро продавать. "Этот надёжный, ещё с IE скачан. Когда он был с нами..." и грустный взгляд олда.
Неужели его можно будет удалить без последствий для Проводника
Нет! От 98 до 8 explorer частично зависит от ie
Спасибо, похоже я еще на 7 погубил систему и забил на попытки удаления. В 10 Edge еще бы убить, который подкачивается в виде обновления после удаления
Шел 10 сезон шоу "похороны интернет эксплорера"
Интернет эксполуэр может быть и похоронен, а вот Майкрософт Эйдж...
А прикиньте если Эдж это такой троянский конь, в Час Икс из него вылезет IE как Чужой, и тентаклями зохавает кнопку Пуск
Ушла эпоха(
От 9го? Останется только 11ый?))
Ненавидеть МС, это некая субкультура.
Предубеждения и предрассудки, абсолютно безосновательные.
Не любить говно, это некая субкультура. Предубеждения и предрассудки, абсолютно безосновательные.
А чего так печалятся люди, ну отказался и отказался. Всё равно браузер не оч
Ваще ))
Люди: Микрософт, выпили уже наконец этот дырявый, медленный и не поддёргивающий стандарты IE!
Микрософт: выпиливает IE
Люди: хнык-хнык:(
IE заживо похоронила корпорация зла. А жаль, это - единственное нормальное ПО Microsoft. Всегда помните это, олды
Лол IE это худшее что было у микрософта, ну после винды в целом, разумеется
Ты про древние времена когда по полям бегали динозавры, а неандертальцы выходили в инет через целых полтора браузера? Ну понятно что на тот момент не было норм альтернатив. Но сейчас же ситуация другая. Это как сравнить Мерседес с конной повозкой
Олды-это от какого года рождения?
От 80 до 10
Тогда 83 подойдет. Т.к. я только в 2003 узнал, что такое Outlook, то я такой себе пользователь ПК, но когда появился Firefox убежал на него, потом уже на Chrome. А когда в 2021 читаю про уязвимости, которые работают только в IE, то… В общем Rip, спасибо что были с нами
Как же мои веб-програмки будут жить?
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Как теперь скачать Crome?))
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