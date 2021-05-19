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Маша Цепелева

Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer в 2022 году Статьи редакции

С 15 июня 2022 года приложение будет недоступно в некоторых версиях Windows 10.

  • Вместо Internet Explorer в новой версии Windows 10 останется только Microsoft Edge, рассказали в компании.
  • Microsoft объясняет решение тем, что потребители использовали браузер много лет. С конца 2020 года Internet Explorer перестал работать с Microsoft Teams, а с 17 августа браузер не будет соединяться с сервисами Office 365, OneDrive, Outlook и другими.
  • Компания представила браузер Microsoft Edge в 2015 году. Главная его особенность — режим IE, который помогает открывать уставшие веб-сайты. Microsoft обещает поддерживать IE как минимум до 2029 года.
  • 18 мая 2021 года Microsoft сообщила, что откажется от дальнейшей работы над Windows 10X — операционной системы для устройств с двумя экранами.

#новость #microsoft

1248 просмотров
54 54 комментария
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6
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Михаил Сметанников

19

Уставшие вэб-сайты😂

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Балкон.Ру

7

А как заходить на nalog.ru ?

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MyTxtWebPage

Балкон.Ру
5

СберБраузер.ru 🤣

Ответить

Egor Zubarev

Балкон.Ру
2

Я.браузер или Спутник 😂

Ответить

Слабый томагавк_два

Балкон.Ру
2

Хромиум ГОСТ отлично работает даже с ЕИС.
Думаю и с налог.ру проблем не будет)

https://github.com/deemru/chromium-gost/releases

Ответить

Vl Al

Слабый
0

"Для работы криптографических алгоритмов ГОСТ у вас должен быть установлен КриптоПро CSP" - Немножко платный. 

Ответить

3216q114

Vl
0

КриптоПро CSP так он стадарт для криптографии в РФ, как примерно office в документообороте.

Ответить

Pavel Pavel

Балкон.Ру
0

Так вроде сhrome прекрасно работает, что для ИП, что для физика.

Ответить

Vl Al

Балкон.Ру
0

"А как заходить на nalog.ru ?" - Ну как обычно. С девяти до пяти. Суббота и ВС - выходные. 

Ответить

Андрей Деревянко

Vl
0

Он отлично работает в хромах, зачем наговаривать?

Ответить

Mikhail Komlev

5

IE - лучший браузер для скачивания google chrome. 

Ответить

MyTxtWebPage

Mikhail
1

Он ваще подходит для скачивания любого браузера!

Ответить

Виктор Бражников

Mikhail
1

Теперь будем флешки с хромом у метро продавать. "Этот надёжный, ещё с IE скачан. Когда он был с нами..." и грустный взгляд олда.

Ответить

Юрий Другач

3

Неужели его можно будет удалить без последствий для Проводника

Ответить

MyTxtWebPage

Юрий
0

Нет! От 98 до 8 explorer частично зависит от ie

Ответить

Юрий Другач

MyTxtWebPage
0

Спасибо, похоже я еще на 7 погубил систему и забил на попытки удаления. В 10 Edge еще бы убить, который подкачивается в виде обновления после удаления

Ответить

Vl Al

Юрий
0

В LTSC нет ежа. 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

2

Шел 10 сезон шоу "похороны интернет эксплорера"

Ответить

Serj Koss

Небольшой
1

да он и так уже в могиле, только не закопали пока. достаточно открыть метрику/GA и посмотреть срез по браузерам

Ответить

Алина Евсенкова

Небольшой
1

Интернет эксполуэр может быть и похоронен, а вот Майкрософт Эйдж...

Ответить

Нина Парамонова

Небольшой
1

Сериал какой-то затянутый 

Ответить

Andreas Lapueros

1

А прикиньте если Эдж это такой троянский конь, в Час Икс из него вылезет IE как Чужой, и тентаклями зохавает кнопку Пуск 

Ответить

Sergei Zotov

Andreas
4

мне, пожалуйста, принесите то же, что и этому парню)

Ответить

Сергей Лосенков

1

Ушла эпоха(

Ответить

Алина Евсенкова

Сергей
1

Плак плак

Ответить

ЯжПрограммист

1

От 9го? Останется только 11ый?))

Ответить

Sergei Zotov

ЯжПрограммист
0

надо вернуть 5-й или 6-й ишачок)

Ответить

3216q114

ЯжПрограммист
0

12 вообще-то

Ответить

А. С.

1

Ненавидеть МС, это некая субкультура.
Предубеждения и предрассудки, абсолютно безосновательные.

Ответить

Andreas Lapueros

А.
0

Не любить говно, это некая субкультура. Предубеждения и предрассудки, абсолютно безосновательные.

Ответить

Нина Парамонова

1

А чего так печалятся люди, ну отказался и отказался. Всё равно браузер не оч

Ответить

Andreas Lapueros

Нина
0

Ваще ))
Люди: Микрософт, выпили уже наконец этот дырявый, медленный и не поддёргивающий стандарты IE!
Микрософт: выпиливает IE
Люди: хнык-хнык:(

Ответить

Частый Петя

0

F

Ответить

Погибший утюг

0

Теперь мировое господство через Google Edge

Ответить

MyTxtWebPage

–3

IE заживо похоронила корпорация зла. А жаль, это - единственное нормальное ПО Microsoft. Всегда помните это, олды

Ответить

Andreas Lapueros

MyTxtWebPage
2

Лол IE это худшее что было у микрософта, ну после винды в целом, разумеется 

Ответить

Vl Al

Andreas
2

Что не помешало помереть NN. Поскольку IE был бесплатный, а NN что-то около 50 басков.

Ответить

Andreas Lapueros

Vl
0

Ты про древние времена когда по полям бегали динозавры, а неандертальцы выходили в инет через целых полтора браузера? Ну понятно что на тот момент не было норм альтернатив. Но сейчас же ситуация другая. Это как сравнить Мерседес с конной повозкой 

Ответить

Vl Al

Andreas
0

"Но сейчас же ситуация другая. Это как сравнить Мерседес с конной повозкой"  - Тогда как-то проще было. Роспидарасы еще не пролезли в интернетики.

Ответить

MyTxtWebPage

Andreas
0

Правильно сказал!

Ответить

Юрий Другач

MyTxtWebPage
2

Олды-это от какого года рождения?

Ответить

MyTxtWebPage

Юрий
0

От 80 до 10

Ответить

Юрий Другач

MyTxtWe…
1

Тогда 83 подойдет. Т.к. я только в 2003 узнал, что такое Outlook, то я такой себе пользователь ПК, но когда появился Firefox убежал на него, потом уже на Chrome. А когда в 2021 читаю про уязвимости, которые работают только в IE, то… В общем Rip, спасибо что были с нами

Ответить

Нина Парамонова

MyTxtWe…
1

До 2010?))))

Ответить

MyTxtWebPage

MyTxtWebPage
0

Извините меня, я не хотел никого обидеть

Ответить

MyTxtWebPage

0

Как же мои веб-програмки будут жить?

Ответить

Юрий Белоножкин

MyTxtWebPage
0

 веб-програмки

Приложеньица.

Ответить

Egor Zubarev

0

Когда жее ужееее это свершится 😂 

Ответить

Алина Евсенкова

0

Да неееееее

Ответить

Комментарий удален

Raimond Vladimirov

0

Живой мертвец :)

Ответить

Andreas Lapueros

0

К 2029 пользователи откажутся от Майкрософт )

Ответить

Комментарий удален

Андрей Скоробогатов

0

Как теперь скачать Crome?))

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Юрий Белоножкин

Андрей
0

Curl, wget 

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Pavel Pavel

0

Загнанных осликов, пристреливают, не так ли?

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