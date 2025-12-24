Популярное
Артур Томилко
Сервисы

В «Яндекс Go» добавили функцию покупки билетов на электрички

Она доступна в московском регионе, а также в Рязанской и Калужской областях.

Источник: «Яндекс» 
  • Построить маршрут до нужной станции и посмотреть актуальное расписание поездов можно в сервисе «Транспорт» в приложении «Яндекс Go». Там же можно приобрести билет, рассказали в сервисе.
  • Билет сохраняется в истории заказов и на главном экране. Чтобы пройти на станцию, нужно отсканировать QR‑код на экране турникета или валидатора.
  • После этого в приложении появится штрихкод, который можно предъявить контролеру.
«Яндекс Go» обновил раздел «Хаб» — он начал планировать маршруты с учётом погоды и пробок

Функция работает на основе алгоритмов машинного обучения.

Источник: «Яндекс» 

#новости #яндекс

