В «Яндекс Go» добавили функцию покупки билетов на электрички

Она доступна в московском регионе, а также в Рязанской и Калужской областях. Источник: «Яндекс» Построить маршрут до нужной станции и посмотреть актуальное расписание поездов можно в сервисе «Транспорт» в приложении «Яндекс Go». Там же можно приобрести билет, рассказали в сервисе.Билет сохраняется в истории заказов и на главном экране. Чтобы пройти на станцию, нужно отсканировать QR‑код на экране турникета или валидатора.После этого в приложении появится штрихкод, который можно предъявить контролеру.Артур ТомилкоСервисы22 дек«Яндекс Go» обновил раздел «Хаб» — он начал планировать маршруты с учётом погоды и пробок Функция работает на основе алгоритмов машинного обучения.#новости #яндекс