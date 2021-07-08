Мы больше года живём по-новому. Кто-то работает удалённо, кто-то гибридно. Пандемия сильно изменила то, как мы работаем и общаемся. У нас стало очень много звонков. Созвониться очень просто, и мы делаем это даже в неудобное время или когда собирались сфокусировано поработать. Работая удалённо менеджером в «Самокате» у меня было 5-8 звонков каждый день. А это тяжело.

Думаю, многим знакомо. Было очевидно, что от этого страдаю не только я. Лида проводила на звонках весь вечер с частью команды из Америки, так как это было единственное время, когда расписания пересекались.

Мы попробовали существующие сервисы, но ничего не подошло. Loom, конечно, классный, и он подходит для записи, но не подходит для полноценного выстраивания асинхронной коммуникации в команде. Так и появилась идея Beseda.