Данила Бычков
Сервисы

Mozilla позволит пользователям отключать все ИИ-функции в браузере Firefox

Их также можно будет отключить выборочно.

Источник: The Mozilla Blog
  • Новая опция Block AI enhancements появится в версии Firefox 148, которая выйдет 24 февраля 2026 года, говорится в сообщении Mozilla. Компания решила прислушаться к пользователям, которые не хотят видеть в браузере ИИ-функции, пишет TechCrunch.
  • К ним относятся, например, группировка вкладок, перевод страниц и боковая панель с чат-ботами.
  • Отключить ИИ-функции — полностью или частично — можно будет в настройках. После этого браузер также перестанет показывать всплывающие окна и сообщения о новых инструментах.
  • В Mozilla отметили, что продолжат добавлять новые ИИ-функции в Firefox, но они не будут обязательными.

#новости #mozilla #firefox

