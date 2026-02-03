Mozilla позволит пользователям отключать все ИИ-функции в браузере Firefox

Их также можно будет отключить выборочно. Источник: The Mozilla BlogНовая опция Block AI enhancements появится в версии Firefox 148, которая выйдет 24 февраля 2026 года, говорится в сообщении Mozilla. Компания решила прислушаться к пользователям, которые не хотят видеть в браузере ИИ-функции, пишет TechCrunch.К ним относятся, например, группировка вкладок, перевод страниц и боковая панель с чат-ботами.Отключить ИИ-функции — полностью или частично — можно будет в настройках. После этого браузер также перестанет показывать всплывающие окна и сообщения о новых инструментах.В Mozilla отметили, что продолжат добавлять новые ИИ-функции в Firefox, но они не будут обязательными.#новости #mozilla #firefox