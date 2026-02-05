Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

The Wayback Machine запустила для WordPress плагин, который «чинит» нерабочие ссылки — перенаправляет пользователей на архивную версию страницы

Инструмент бесплатный и доступен на GitHub.

Источник: Internet Archive
  • Он называется Link Fixer, его разработали некоммерческая Internet Archive, материнская компания The Wayback Machine, и Automattic, разработчик WordPress, пишет TechCrunch.
  • Плагин призван бороться с проблемой «устаревания ссылок» — явлением, когда URL-адреса, до этого ведущие на активные страницы, становятся недоступны.
  • Согласно исследованию Pew Research за 2024 год, почти 40% ссылок, существовавших в 2013 году, больше не активны. «Цифровое разрушение» затрагивает все сайты — от правительственных и новостных до страниц в «Википедии».
  • Плагин работает так: сканирует страницы на WordPress, затем сверяется с архивом The Wayback Machine, чтобы найти сохранённые версии сайтов. Если их вдруг нет, сервис автоматически создаст архивную копию работающего сайта. Когда ссылка оказывается нерабочей — перенаправит пользователя на архивную копию. Если та вдруг снова станет рабочей — плагин уведёт пользователя на сайт.
  • Как пишет издание, цель инструмента — «чтобы пользователи могли читать “наиболее актуальные” версии статей в интернете».

