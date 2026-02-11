«Мегафон» запустил «маркетплейс тарифов» — пользователи могут «скопировать» тариф другого оператора и перейти на него

МТС, «Мегафон» и T2 пригрозили «Билайну» судом и ФАС — он пообещал клиентам выплаты за звонки от других операторов

Они считают, что такие действия нарушают «баланс интересов» на рынке. 17 ноября 2025 года «Билайн» объявил, что будет выплачивать по 50 копеек за каждую входящую минуту звонка от другого оператора клиентам с подпиской. Кроме того, он пообещал скидку в 50% на оплату услуг связи за переход от другого оператора со своим номером, пишет «Коммерса…