«Мегафон» запустил «маркетплейс тарифов» — пользователи могут «скопировать» тариф другого оператора и перейти на него

Он готов «отзеркалить» любые предложения. Источник: скриншот vc.ru На сайте можно найти тариф своего оператора, выбрать похожий по условиям у «Мегафона» и перейти на него с сохранением номера, пишет Forbes.По словам оператора, «маркетплейс» запустили для тех, кто «не хочет погружаться в изучение предложений на сайтах операторов». Предложения — копии популярных пакетов услуг у конкурентов по стоимости, количеству минут и объёму трафика.Тарифы доступны как новым, так и текущим клиентам «Мегафона». Сейчас на «маркетплейсе» представлены 19 тарифов, их количество обещают расширить.В «Мегафоне» указывают: «маркетплейс» позволяет абоненту «подключить услуги на условиях, которые на сегодня представлены на российском телеком-рынке крупнейшими операторами».Евгения ЕвсееваСервисы21.11.2025МТС, «Мегафон» и T2 пригрозили «Билайну» судом и ФАС — он пообещал клиентам выплаты за звонки от других операторов Они считают, что такие действия нарушают «баланс интересов» на рынке. 17 ноября 2025 года «Билайн» объявил, что будет выплачивать по 50 копеек за каждую входящую минуту звонка от другого оператора клиентам с подпиской. Кроме того, он пообещал скидку в 50% на оплату услуг связи за переход от другого оператора со своим номером, пишет «Коммерса…