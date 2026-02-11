Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Мегафон» запустил «маркетплейс тарифов» — пользователи могут «скопировать» тариф другого оператора и перейти на него

Он готов «отзеркалить» любые предложения.

  • На сайте можно найти тариф своего оператора, выбрать похожий по условиям у «Мегафона» и перейти на него с сохранением номера, пишет Forbes.
  • По словам оператора, «маркетплейс» запустили для тех, кто «не хочет погружаться в изучение предложений на сайтах операторов». Предложения — копии популярных пакетов услуг у конкурентов по стоимости, количеству минут и объёму трафика.
  • Тарифы доступны как новым, так и текущим клиентам «Мегафона». Сейчас на «маркетплейсе» представлены 19 тарифов, их количество обещают расширить.
  • В «Мегафоне» указывают: «маркетплейс» позволяет абоненту «подключить услуги на условиях, которые на сегодня представлены на российском телеком-рынке крупнейшими операторами».
Евгения Евсеева
#новости #мегафон

