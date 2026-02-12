Мобильный оператор T-Mobile запустит в США функцию перевода звонков в режиме реального времени

Скачивать дополнительные приложения не потребуется. Функция будет работать на базе ИИ, помогая переводить телефонные звонки «более чем на 50 языков», пишет The Verge. Тестировать услугу начнут весной 2026 года.Пользователям не нужно скачивать дополнительные приложения, сервис будет работать через сети 5G и 4G, отметил президент T-Mobile по технологиям Джон Соу.Активировать функцию можно будет самостоятельно во время звонка — без дополнительной платы в период тестирования. При этом в компании не уточнили, станет ли сервис платным в будущем.Работать функция будет только во время звонка — T-Mobile не сохраняет записи разговоров и их расшифровки.#новости #tmobile