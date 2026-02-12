Популярное
Данила Бычков
Сервисы

Мобильный оператор T-Mobile запустит в США функцию перевода звонков в режиме реального времени

Скачивать дополнительные приложения не потребуется.

  • Функция будет работать на базе ИИ, помогая переводить телефонные звонки «более чем на 50 языков», пишет The Verge. Тестировать услугу начнут весной 2026 года.
  • Пользователям не нужно скачивать дополнительные приложения, сервис будет работать через сети 5G и 4G, отметил президент T-Mobile по технологиям Джон Соу.
  • Активировать функцию можно будет самостоятельно во время звонка — без дополнительной платы в период тестирования. При этом в компании не уточнили, станет ли сервис платным в будущем.
  • Работать функция будет только во время звонка — T-Mobile не сохраняет записи разговоров и их расшифровки.

#новости #tmobile

