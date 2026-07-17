«Коммерсантъ» узнал о планах «Авито» запустить сервис знакомств внутри своего приложения

В компании заявили, что прорабатывают такую возможность, но окончательное решение примут после анализа рынка. Фото «Ъ» «Авито» рассматривает запуск сервиса знакомств для «серьёзных отношений», который будет встроен в основное приложение платформы, рассказали «Ъ» источники, знакомые с планами компании.По их словам, сервис будет бесплатным, а ключевым отличием от конкурентов компания собирается сделать «упор на безопасность» — встроить обязательную верификацию профиля, в том числе с помощью «Госуслуг», а также алгоритмы, не допускающие появления ботов и фейковых анкет.В «Авито» подтвердили, что рассматривают идею запуска сервиса знакомств, но окончательное решение примут после анализа рынка, оценки конкурентов и «запроса пользователей». Компания допускает проведение тестов по методу Fake Door — проверки спроса, при которой пользователям показывают рекламу или интерфейс несуществующего продукта.Опрошенные газетой участники рынка называют выход «Авито» на рынок онлайн-знакомств «логичным с точки зрения поиска новых сценариев использования платформы». При этом они указывают, что одной обязательной верификации будет недостаточно для конкуренции с существующими площадками.Часть экспертов видит в проекте прежде всего попытку увеличить время, проводимое пользователями в приложении, а не построить новое бизнес-направление.По оценке Smart Ranking, в 2025 году совокупная выручка крупнейших российских сервисов знакомств выросла на 25%, до 6,2 млрд руб. Около 75% рынка занимают «VK Знакомства», Mamba и Twinby.#новости #авито