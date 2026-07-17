Пользователи «Т-Банка» пожаловались, что сервисы компании перестали работать за границей

Официально в банке проблему не комментировали. Но в профиле @tbank_ru в X объяснили это обновлением сертификатов безопасности и заявили, что работают «над исправлением ситуации».Жалобы на Detector404. Скриншот vc.ruКлиенты «Т-Банка», которые находятся за границей, жалуются, что у них не работают сервисы банка. В сервисе Detector404 есть сообщения от пользователей из разных стран, в том числе Чехии, Великобритании, Бразилии, Кипра, Франции, Аргентины и других.Они пишут, что не могут войти в личные кабинеты «Т-Банка» и «Т-Инвестиции» ни через мобильные приложения, ни через веб-версии сервисов.На жалобу одного из пользователей в X ответил аккаунт @tbank_ru. В сообщении говорится, что проблемы связаны с обновлением сертификатов безопасности — из-за этого «доступ к приложению и личному кабинету на сайте через иностранные интернет-браузеры может быть затруднен». В качестве временного решения пользователям iOS предложили «переключиться на российский IP-адрес», а владельцам Android — использовать сервис RuStore Connect.Другой пользователь отметил, что при использовании VPN с российским IP-адресом приложение «Т-Банка» просит «отключить VPN». В ответ профиль @tbank_ru написал: «Это пока не окончательное решение, мы работаем над исправлением ситуации».На момент публикации заметки в пресс-службе «Т-Банка» на запрос vc.ru не ответили.Артур ТомилкоСервисы15 июляПользователи пожаловались на сбой в работе «Т-Банка» Они не могут войти в приложение.Обновлено в 14:19 мск. В банке сообщили ТАСС, что «у незначительной части пользователей наблюдались затруднения с проведением операций в мобильном приложении и личном кабинете на сайте». Работа восстановлена.#новости #тбанк