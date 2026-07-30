Winamp, перезапущенный как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход нового плеера на базе Deezer

Он будет работать по подписке, подробные детали компания не раскрывает. Скриншот vc.ru Winamp объединился с музыкальным стримингом Deezer для запуска «нового сервиса с платной подпиской». Плеер сохранит свой бренд и интерфейс, но будет использовать технологическую платформу и библиотеку Deezer.Выход нового плеера запланирован на первую половину 2027 года. Точную дату запуска не называют. Он объединит «стриминг премиум-класса, локальные музыкальные коллекции, интернет-радио, подкасты и облачные хранилища».Winamp обещает сделать упор на персонализацию — добавить «настраиваемый интерфейс, социальные функции и новые способы поиска и прослушивания музыки». Компания утверждает, что сервис обеспечит «принципиально иной опыт по сравнению с традиционными современными платформами цифрового стриминга».Другие подробности, включая стоимость будущей подписки и список стран, где она будет работать, в компании не раскрыли. Но уточнили — сервис будет встроен в Winamp.Winamp запустила в 1997 году компания Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group.Последняя обещала перезапустить проигрыватель ещё в 2018 году, но этого не произошло. В 2021-м компания обновила сайт и логотип приложения и снова анонсировала перезапуск — в 2023-м он заработал как стриминговый сервис с подписками на музыкантов. В 2022-м компания-владелец Radionomy Group продала аудиобизнес голландской Azerion и переименовалась в Llama Group.#новости #winamp