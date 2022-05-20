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Пушкинский шмель

Владелец «Авито» запланировал продать сервис Статьи редакции

Холдинг Prosus решил уйти из России, стоимость активов не объявлена.

  • Нидерландская компания Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers) решила выйти из российского бизнеса и начала поиск покупателя на свою долю в сервисе объявлений «Авито».
  • «Авито» продолжит работать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом, прокомментировали vc.ru в компании. Это решение не влияет на планы и возможности развития бизнеса в России, добавили в пресс-службе. «Авито» продолжит работать независимо во главе с гендиректором Владимиром Правдивым и реализовывать намеченную ранее стратегию.
  • В конце марта «Авито» сообщил, что отделится от OLX Group (принадлежит Prosus) и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре нидерландской группы.
  • «Авито» стал частью OLX Group в 2013 году — Naspers объединил его с российскими площадками OLX и Slando. Тогда холдинг вложил в сервис $50 млн в обмен на 17,4%. В 2015 году группа купила ещё 50,5% акций площадки, а в 2019-м стала владельцем 99,6%.
  • В марте в российской компании отмечали, что не нуждаются во внешнем финансировании и будут вкладывать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса. В рейтинге самых дорогих компаний рунета, который составляет Forbes, «Авито» находится на третьем месте с оценкой около $6,23 млрд.
  • В начале марта Prosus также объявила, что спишет свою долю в VK — она владела 27% акций.
Источник: «Авито»

#новость #авито

7336 просмотров
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94 комментария
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се ля ви

Пусть выставит на авито

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Aleksandr

Профиль заблокирован, надо на камеру поулыбаться

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2 комментария
Андрей Фролов
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TigrAn

захожу на VC только ради таких комментариев))) вы очень поднимаете настроение

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Rax034

Буду готов написать на ватсап, предложить купить через доставку, отправить форму для получения денег. Нужно только ввести карточку.

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Джахор Дырдырдаев
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4 комментария
S.Capusta

Грустно.. Бегут инвесторы. Не видят перспективы, фиксируют то что есть и покидают нас.
Казалось бы, что дальше некуда. Но нет, мы стараемся.

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Silverjohn

Бегут европейские, все переходит в руки российских или китайских. Какая хрен разница. Мне лично, ни холодно ни жарко, от того что бежит кто-то куда-то.

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8 комментариев
Artem Tuichiev

Перспективы в чём? В выводе капитала?
Ведь они по сути бегут так как закрылась возможность вывода денег.

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Евгений Делюкин

Обмен на iPhone 7 интересует? Могу сегодня подъехать забрать

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Таможенный Денис

Я мать троих детей отдайте пожалуйста бесплатно вы богатый для вас это ничего не стоит а нам очень нужен

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1 комментарий
Rax034

За 1 рубль прям щас подъеду заберу! Я видел что другие бренды за 1 рубль продают, поэтому дороже не продаш!

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Владислав Сластушевский

А какой у него рейтинг и есть ли отзывы?

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Denis Kiselev

Верифицирован? А через госуслуги?

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Джахор Дырдырдаев

Возможно скам.

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Alexey V

Пусть Потанину позвонит. Он как раз собирает осколки треснувших империй.

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...

И потом Потанин скажет: Мне обидно, вы считаете, что я купил по дешёвке, но для меня это очень большие деньги.)))

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

А Юла ещё жива там?

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Бывший химик

Как-то крутится пока.

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Ольга Мизонова

На юле продаётся, можно, сказать, никак

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5 комментариев
Палантир

А че, нормальная тема
- Начинаем "спецоперацию"
- Скупаем все активы по дешевке
- PROFFIT!

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YCbluKOBPbl

Профит в чем ? Угробить?

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4 комментария
Тимур Елисеев

и что? на ближайшие 10-15 лет эти активы, пока у власти организатор спецоперации, никому не нужны. потому что за это время они превратятся в пшик

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3 комментария
Анар FS

20.05.2022 9.00 Бесплатно отдадите мамочке многодетной? Я буду молиться за вас и каждый день помнить.....

20.05.2022 10.00 Вам что жалко помочь, сами в золоте купаетесь, а за бесплатно не можете отдать что ли..

20.05.2022 11.00 Уроды...

20.05.2022 12.00 Чтоб вы сдохли...

©

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Граф Монтекристо

Так и не дождались они моих паспортных данных...

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Евгений

Покупаю за пару сотен тысяч рублей! Для меня это большие деньги.

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Реальный Никита

Лучший!

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Onetwo Threefour

Придет туда условный Егор Данилов и превратится Авито в помойку типо Юлы :(

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Rax034

Невозможно превратить в помойку то, что и так является помойкой.

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Сергей Никитин

Может быть хуже, чем сейчас?

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Alexey Snoom

Да нет, помойка как раз-таки это Авито. Юла норм сервис, но с в разы меньшей аудиторией, увы...

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Наталья

А разве Юла глумится над своими подопечными? Надо мной вроде нет. Зато Авито досыта накормил абсурдом и шантажом.

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1 комментарий
okman

Покупаю за 1 рубль.

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Дмитрий Айстражник

Может быть и за рубль. У авито случайно нет долгов? Таких, хороших, миллиардных в рублях.

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Alexey V

Прежде чем продать ему придётся покрутить головой в камеру.

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Максим Ростокин

В камере

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Наталья

Самое смачное в публикации - "и реализовывать намеченную ранее стратегию." То-есть нас и новые владельцы собираются выставлять на продажу через сбор биометрии и уничтожать наши профили.

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Vasya Stark

Что происходит? Уже который день кто-то то что-то продаёт.

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Алексей Муслинов

Да вроде ничего, кто-то что-то продаёт, кто-то что-то покупает. Обычная рутина.

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Sergei Ivanov

Доброе утро ☀️ это уже последние активы. Все остальное продали… поздно вы подошли

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Александр Курбатов

Кто в этой помойке еще кто то покупает?

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Анар FS

Все те кто поставил тебе минусы

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Serghei Maveriz

Через доставку работают?

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AIAIAI

Нет, отправка после полной предоплаты на сбер по номеру

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Псков Бурито

Авито, не развивался с момента покупки. Сборище торгашей, мошенников и хлама. Вроде как людям нужно избавляться от ненужных вещей, но это вряд ли Авито

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Yola

Начитавшись много отрицательных отзывов о площадке тем не менее, она помогла за последние пару лет продать мне много не нужных вещей, которые собирали пыль) К моему удивлению ни одна посылка не потерялась, неадекватов было 1-2 из 50. Что я делаю не так?

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Комментарий удален модератором

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Поразительный бинокль

Ой...даже эти...

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Комментарий удален модератором

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Алексей Левков

Из рук в руки должны их купить и убить как не нужного конкурента

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Граф Монтекристо

Главное что бы Юла крутилась!

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Граф Монтекристо

Собрали паспортные данные и в кусты )

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Ольга Мизонова

На авито не оставляют паспортные данные и телефон.

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Андрей Коротков

На Юле пусть разместить объявление и оттуда автоматом в ВК 😂

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Сергей Никитин

На Телдери или на Flippa выставят лот?

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AIAIAI

Купит яндекс или вк групп

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Leonid Sobchenko

бронь до вечера

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Михаил

Через пару дней ему его вернут, а там кирпич.

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Магомед Гасанов

Предложение только для славян ?

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Владимир Зосим

куплю гараж

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Псков Бурито

Они его за такое бабло купили, что его теперь хрен продашь

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Abnatop Sky

Свято место пусто не бывает, но горе если за создание аналога возьмётся Rндэкс.

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Псков Бурито

Forbes составлял рейтинг до 24 Февраля. Сейчас оценка Avito, наверное $900M

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Дмитрий Айстражник

Надеюсь, Авито.Доставку отменят или починят. Ужасная вещь, золотая жила мошенников.

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Михаил Емельченков

А я доволен. По-человечески не могу простить Авите убийство Молотка. Кто из вас постарше, помнят эту платформу, и какие замечательные сделки там можно было совершать, и как это было удобно. Он не был им конкурентом, убивать его было преступление! Мешок и Аукцион до сих пор не достигли такой же популярности. Молоток на голову превосходил то, что мы имеем с Авитой, а прошло уже немало лет! А Сландо кто убил? А то очередной скулёж школоты в комментах, не помнящих истории «становления» этого сервиса и что мы потеряли, когда он пришёл на рынок.

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Константин Фанки

Молоток шляпой был, помню помню

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Артём Гарашко

Это хорошо! При условии, что прибыль будет оседать и тратиться новыми акционерами внутри страны, а не как обычно.

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