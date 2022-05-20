Владелец «Авито» запланировал продать сервис Статьи редакции
Холдинг Prosus решил уйти из России, стоимость активов не объявлена.
- Нидерландская компания Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers) решила выйти из российского бизнеса и начала поиск покупателя на свою долю в сервисе объявлений «Авито».
- «Авито» продолжит работать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом, прокомментировали vc.ru в компании. Это решение не влияет на планы и возможности развития бизнеса в России, добавили в пресс-службе. «Авито» продолжит работать независимо во главе с гендиректором Владимиром Правдивым и реализовывать намеченную ранее стратегию.
- В конце марта «Авито» сообщил, что отделится от OLX Group (принадлежит Prosus) и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре нидерландской группы.
- «Авито» стал частью OLX Group в 2013 году — Naspers объединил его с российскими площадками OLX и Slando. Тогда холдинг вложил в сервис $50 млн в обмен на 17,4%. В 2015 году группа купила ещё 50,5% акций площадки, а в 2019-м стала владельцем 99,6%.
- В марте в российской компании отмечали, что не нуждаются во внешнем финансировании и будут вкладывать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса. В рейтинге самых дорогих компаний рунета, который составляет Forbes, «Авито» находится на третьем месте с оценкой около $6,23 млрд.
- В начале марта Prosus также объявила, что спишет свою долю в VK — она владела 27% акций.
7336 просмотров
Пусть выставит на авито
Профиль заблокирован, надо на камеру поулыбаться
захожу на VC только ради таких комментариев))) вы очень поднимаете настроение
Буду готов написать на ватсап, предложить купить через доставку, отправить форму для получения денег. Нужно только ввести карточку.
Грустно.. Бегут инвесторы. Не видят перспективы, фиксируют то что есть и покидают нас.
Казалось бы, что дальше некуда. Но нет, мы стараемся.
Бегут европейские, все переходит в руки российских или китайских. Какая хрен разница. Мне лично, ни холодно ни жарко, от того что бежит кто-то куда-то.
Перспективы в чём? В выводе капитала?
Ведь они по сути бегут так как закрылась возможность вывода денег.
Обмен на iPhone 7 интересует? Могу сегодня подъехать забрать
Я мать троих детей отдайте пожалуйста бесплатно вы богатый для вас это ничего не стоит а нам очень нужен
За 1 рубль прям щас подъеду заберу! Я видел что другие бренды за 1 рубль продают, поэтому дороже не продаш!
А какой у него рейтинг и есть ли отзывы?
Верифицирован? А через госуслуги?
Возможно скам.
Пусть Потанину позвонит. Он как раз собирает осколки треснувших империй.
И потом Потанин скажет: Мне обидно, вы считаете, что я купил по дешёвке, но для меня это очень большие деньги.)))
А Юла ещё жива там?
Как-то крутится пока.
На юле продаётся, можно, сказать, никак
А че, нормальная тема
- Начинаем "спецоперацию"
- Скупаем все активы по дешевке
- PROFFIT!
Профит в чем ? Угробить?
и что? на ближайшие 10-15 лет эти активы, пока у власти организатор спецоперации, никому не нужны. потому что за это время они превратятся в пшик
20.05.2022 9.00 Бесплатно отдадите мамочке многодетной? Я буду молиться за вас и каждый день помнить.....
20.05.2022 10.00 Вам что жалко помочь, сами в золоте купаетесь, а за бесплатно не можете отдать что ли..
20.05.2022 11.00 Уроды...
20.05.2022 12.00 Чтоб вы сдохли...
©
Так и не дождались они моих паспортных данных...
Покупаю за пару сотен тысяч рублей! Для меня это большие деньги.
Лучший!
Придет туда условный Егор Данилов и превратится Авито в помойку типо Юлы :(
Невозможно превратить в помойку то, что и так является помойкой.
Может быть хуже, чем сейчас?
Да нет, помойка как раз-таки это Авито. Юла норм сервис, но с в разы меньшей аудиторией, увы...
А разве Юла глумится над своими подопечными? Надо мной вроде нет. Зато Авито досыта накормил абсурдом и шантажом.
Покупаю за 1 рубль.
Может быть и за рубль. У авито случайно нет долгов? Таких, хороших, миллиардных в рублях.
Прежде чем продать ему придётся покрутить головой в камеру.
В камере
Самое смачное в публикации - "и реализовывать намеченную ранее стратегию." То-есть нас и новые владельцы собираются выставлять на продажу через сбор биометрии и уничтожать наши профили.
Что происходит? Уже который день кто-то то что-то продаёт.
Да вроде ничего, кто-то что-то продаёт, кто-то что-то покупает. Обычная рутина.
Доброе утро ☀️ это уже последние активы. Все остальное продали… поздно вы подошли
Кто в этой помойке еще кто то покупает?
Все те кто поставил тебе минусы
Через доставку работают?
Нет, отправка после полной предоплаты на сбер по номеру
Авито, не развивался с момента покупки. Сборище торгашей, мошенников и хлама. Вроде как людям нужно избавляться от ненужных вещей, но это вряд ли Авито
Начитавшись много отрицательных отзывов о площадке тем не менее, она помогла за последние пару лет продать мне много не нужных вещей, которые собирали пыль) К моему удивлению ни одна посылка не потерялась, неадекватов было 1-2 из 50. Что я делаю не так?
Комментарий удален модератором
Ой...даже эти...
Комментарий удален модератором
Из рук в руки должны их купить и убить как не нужного конкурента
Главное что бы Юла крутилась!
Собрали паспортные данные и в кусты )
На авито не оставляют паспортные данные и телефон.
На Юле пусть разместить объявление и оттуда автоматом в ВК 😂
На Телдери или на Flippa выставят лот?
Купит яндекс или вк групп
бронь до вечера
Через пару дней ему его вернут, а там кирпич.
Предложение только для славян ?
куплю гараж
Они его за такое бабло купили, что его теперь хрен продашь
Свято место пусто не бывает, но горе если за создание аналога возьмётся Rндэкс.
Forbes составлял рейтинг до 24 Февраля. Сейчас оценка Avito, наверное $900M
Надеюсь, Авито.Доставку отменят или починят. Ужасная вещь, золотая жила мошенников.
А я доволен. По-человечески не могу простить Авите убийство Молотка. Кто из вас постарше, помнят эту платформу, и какие замечательные сделки там можно было совершать, и как это было удобно. Он не был им конкурентом, убивать его было преступление! Мешок и Аукцион до сих пор не достигли такой же популярности. Молоток на голову превосходил то, что мы имеем с Авитой, а прошло уже немало лет! А Сландо кто убил? А то очередной скулёж школоты в комментах, не помнящих истории «становления» этого сервиса и что мы потеряли, когда он пришёл на рынок.
Молоток шляпой был, помню помню
Это хорошо! При условии, что прибыль будет оседать и тратиться новыми акционерами внутри страны, а не как обычно.