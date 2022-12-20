Сервисы
Огромный хичхакер

В России в начале 2023 года официально запустят «Знания» — российский аналог «Википедии» Статьи редакции

Блокировать «Википедию» не будут, но собираются опускать её в поиске ниже «Знаний».

  • Сайт «Знания» официально запустят в начале 2023 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Госдуме, пишет РБК.
  • По данным Шадаева, сейчас в энциклопедии есть уже 100 тысяч статей. «Все они прошли многоступенчатую процедуру верификации и оценки независимыми экспертами. Поэтому информация, которая в этих статьях изложена, — точная и достоверная», — уточнил он.
  • Шадаев заявил, что главная цель — запустить собственный сайт, который ведомство рекомендует использовать вместо «Википедии». Сама энциклопедия будет по-прежнему доступна, блокировать её не собираются, но Минцифры планирует «попросить сделать так», чтобы в поисковой выдаче у «Знаний» был приоритет перед «Википедией» — то есть он выводился выше.
  • «Знания» доступны в тестовой версии, её запустили в июне 2022 года — на базе Большой российской энциклопедии. Как уверяет ответственный редактор платформы Сергей Кравец, идея создать сайт с «более достоверными сведениями», чем в «Википедии» появилась ещё больше десяти лет назад, но работать над ней начали в 2019 году.
  • Чтобы стать автором, нужно указать полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и так далее. Публиковаться могут только те, кто подтвердил свою научную компетенцию, а тексты проходят как минимум 60 этапов проверки.
  • В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора «Википедии» Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор определил, что компания должна открыть в России своё представительство, а в июле обязал поисковики помечать владельца энциклопедии как нарушителя законов России. В августе запустился первый аналог «Википедии» — энциклопедия «Руниверсалис», где «уважают традиционные ценности».

#новость #минцифры #википедия #знания

1243 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
90 комментариев
Написать комментарий...
 Paul Patlakh

названия не правильное, правильное - "НАШИ знания"

Ответить
Развернуть ветку
onlyDropped

Знания и точка

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 20

Традиционные Знания

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Zнания

Ответить
Развернуть ветку
onlyDropped

Боюсь представить какие там будут 'знания'

Ответить
Развернуть ветку
Xi

Справедливости ради, Википедия тоже вызывает массу вопросов. Я даже не говорю про текущие политические события, там исключительно однобоко информация подаётся, но это пофиг.

Но в ней и в обычных статьях очень много косяков. Вплоть до того, что площадь острова или ещё чего-то может быть разной в разных статьях и в разных языковых версиях.

Выражаясь языком Википедии, Википедия не является авторитетным источником 😁

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Maksim Borodun

А Википедия - это источник всегда честной и правдивой информации?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Ilya Klincovskiy

только правильные наши отечественные

Ответить
Развернуть ветку
Знакомый самолет

Проверенные и одобренные...

Ответить
Развернуть ветку
Олег Трулев

Буэ. Будут там "знания" про биогусях, модернизированных комарах и других опасностях НАТЫ

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Ради этого все и затевалось

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Господи, сколько ресурсов тратим впустую... На эти деньги можно было построить столько больниц, столько вузов апнуть, а в итоге живём в говне (не Москва/СПб/Казань/Екат), зато "независимы"...

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов

Пенсионеров забыл, им еще раздать надо.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Знакомый самолет

От здравого смысла...

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Там будут только правильные "Наши знания"

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

— Товарищ майор, притормозите, пожалуйста, поисковую выдачу Википедии!
— Поисковая выдача стой! Раз-два!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не нааааааадо! Не таких знаний мы жаждали.
На главной у них много разного, но хоть про "победоносную СВО" нет, как на прошлом сайте, какая-то рукипедия была.

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr

Когда это у нас гос-во в последний раз спрашивало, чего мы жаждем?
Бешеный принтер уже запущен и нет пути назад

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Киселев
Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 20
Ответить
Развернуть ветку
Знакомый самолет

" где «уважают традиционные ценности»."
Друзья! А что это такое традиционные ценности?

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Это когда киваешь головой, про рассказы по телевизору - кто имеет право называться страной, а у кого такого права нет (оказывается)

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr

Путин ж сказал снимать кино про героев русских народных сказок, поддерживающих традиционные ценности. Так что скоро наконец узнаем, что же это такое

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
пешка

Был же ещё сайт на подобии Википедии, что ним сделали

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir P

Видимо как всегда, распилили бюджет и забыли

Ответить
Развернуть ветку
Наталья Смирнова

Ну как оказалось на данный момент на этом руни зарегистрировано целых 618 участников. Меня встретила «статья-антифейк провокация в Буче»🤦‍♀️и список статей также «впечатляет»

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вильгельм Богачев

руни.рф ? Там настолько все скрепно....

Энциклопедия Руниверсалис
Энциклопедия Руниверсалис
руни.рф
Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

ruxpert.ru/Достижения_России
ruxpert.ru/Сферы_лидерства_России

Ответить
Развернуть ветку
33_rublya

Это которая уже по счёту?

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Melnik

Я насчитал три

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Евгений Широков

Руни значит не взлетела на деньги народа?) Ещё на одной базе знаний хотят денег подпилить)

Ответить
Развернуть ветку
Алек Борисовский

Я уже вижу идеальный слоган:
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Макаров
собираются опускать её в поиске ниже «Знаний»

Настоящая, скрепная конкуренция!

Ответить
Развернуть ветку
Олег Трулев

опускать - национальная идея. наконец-то она найдена

Ответить
Развернуть ветку
Полина Запорожская

Импортозамещение идет полным ходом. Посмотрим, что выйдет из этого

Ответить
Развернуть ветку
Олег Трулев

как и из всего остального: ничего. как говорил классик пару веков назад:

Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать

Ответить
Развернуть ветку
Riddick

В лучшем случае калька вики по большей части, с интересными статьями касающимися режима. Праздник за казенный счёт продолжается.

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Аналоговнет выйдет

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Знакомый самолет

Успешный успех как и всегда!

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Ну почему во всем мире что-то хорошее придумал человек или компания - оно стало популярным и все пользуются. Или не стало и забыли. И только у нас это национальный проект по копированию того, что стало популярным, под руководством государства и за бюджетные деньги?

Ответить
Развернуть ветку
Всвиторе

Просто нормальные люди не находят в популярных сервисах ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Андрей Киселев

В тему

Ответить
Развернуть ветку
Трансгендолёт
идея создать сайт с «более достоверными сведениями», чем в «Википедии» появилась ещё больше десяти лет назад

Но они решили сделать "знания"

Ответить
Развернуть ветку
Никита

лукоморье в зазеркалье

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Все правильно, мы ведь все знаем, что:

"Сила V правде"

🙈🙉🙊

Ответить
Развернуть ветку
Знакомый самолет

"Блокировать «Википедию» не будут, но собираются опускать её в поиске ниже «Знаний»."
Это как? Это типа в я... а если все остальные н...й пошлют?

Ответить
Развернуть ветку
illusive man

Место, где правительственная пропаганда будет исторические события освещать по своему, описывая так сказать "правильно-правдивую" точку зрения

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Borodun

Знания опустят Википедию. Надругательство однако )

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B
Чтобы стать автором, нужно указать полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и так далее.

Не палятся

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Melnik

Так уже ж было два, что ли, аналога. Первый какой-то прости господи патриот запустил после того как сгорел что владелец Лурочки сайт прикрыл. Потом какой-то "рус" был, ещё что-то. Чё опять что ли?
У меня вопрос у них что деньги бесконечные? Они уже эту бедную соцсетку ЯРус даже пиарить не пытаются нормально. Тупо в рекламе так и говорят - заходи, получай деньги. Теперь это.
Ёлки палки блядь...

Ответить
Развернуть ветку
Звенислав Николаевич

Пойду загуглю линку на них в Спутнике (заспутничаю?)

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Prochko
Чтобы стать автором, нужно указать полное ФИО, звание

🥹

Ответить
Развернуть ветку
Pedal Horse Mashineries Inc

Страшно за слова отвечать?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ненадо
«Все они прошли многоступенчатую процедуру верификации и оценки независимыми экспертами. Поэтому информация, которая в этих статьях изложена, — точная и достоверная»,

Дальше можно не читать.
Шутка. Не увидел как редактировать чужие статьи.

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

Главное что бы это были не единственные знания....

Ответить
Развернуть ветку
Давид Губернаторов

Дешевле будет заплатить авторам, чтобы писали в Википедии.

Ответить
Развернуть ветку
101

А сама платформа открыта, под какой лицензией? И судя по тому сколько нужно для того чтобы стать автором, не удивлюсь что сдохнет она через пару лет.
В целом идея неплохая, и возможно материал будет достойный, оссобенно по техническим наукам.

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

Ну вообще тут суть в том, что это энциклопедия, а не сборная солянка статей от всех подряд. Так что для научных отраслей как раз таки самое то.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Hnorr

Не сможет сдохнуть то, что мертво еще до запуска

Ответить
Развернуть ветку
Знакомый самолет

"Публиковаться могут только те, кто подтвердил свою научную компетенцию, а тексты проходят как минимум 60 этапов проверки."
Те кто прошел тест на идиота?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

если будут оригинальные интересные материалы, почему бы и нет и если не будет всякой мерзотной политоты, которая сейчас есть на той же вики и даже уже в гитхабе

Ответить
Развернуть ветку
Знакомый самолет

А почему «Знания»? а не " Правильные или Традиционные Знания"?

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Неважно кто делает, важна конкуренция, а рынок дальше выровняет всё. Главное, что они должны сделать дальше - переводить статьи на другие языки.

Ответить
Развернуть ветку
Эм и точка

Дно.

Ответить
Развернуть ветку
Yuriy Mikaelyan

Интересно,там же будет что-нибудь про лгбт? А если да, можно ли будет прикрыть шаражку за распространение?

Ответить
Развернуть ветку
vasiliy bykov

Позорище какое-то. Заблокируют ведь википедию потому что в ней пишут "гадости" про этих гадов и будут просто на своем домене википедию копипастить. На Китай хотят быть похожими, а получается только на КНДР

Ответить
Развернуть ветку
Vasek Romanov

собираются опускать её

Получается яндекс теперь инструмент притеснения конкурентов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 90 комментариев
null