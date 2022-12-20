В России в начале 2023 года официально запустят «Знания» — российский аналог «Википедии» Статьи редакции
Блокировать «Википедию» не будут, но собираются опускать её в поиске ниже «Знаний».
- Сайт «Знания» официально запустят в начале 2023 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Госдуме, пишет РБК.
- По данным Шадаева, сейчас в энциклопедии есть уже 100 тысяч статей. «Все они прошли многоступенчатую процедуру верификации и оценки независимыми экспертами. Поэтому информация, которая в этих статьях изложена, — точная и достоверная», — уточнил он.
- Шадаев заявил, что главная цель — запустить собственный сайт, который ведомство рекомендует использовать вместо «Википедии». Сама энциклопедия будет по-прежнему доступна, блокировать её не собираются, но Минцифры планирует «попросить сделать так», чтобы в поисковой выдаче у «Знаний» был приоритет перед «Википедией» — то есть он выводился выше.
- «Знания» доступны в тестовой версии, её запустили в июне 2022 года — на базе Большой российской энциклопедии. Как уверяет ответственный редактор платформы Сергей Кравец, идея создать сайт с «более достоверными сведениями», чем в «Википедии» появилась ещё больше десяти лет назад, но работать над ней начали в 2019 году.
- Чтобы стать автором, нужно указать полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и так далее. Публиковаться могут только те, кто подтвердил свою научную компетенцию, а тексты проходят как минимум 60 этапов проверки.
- В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора «Википедии» Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор определил, что компания должна открыть в России своё представительство, а в июле обязал поисковики помечать владельца энциклопедии как нарушителя законов России. В августе запустился первый аналог «Википедии» — энциклопедия «Руниверсалис», где «уважают традиционные ценности».
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названия не правильное, правильное - "НАШИ знания"
Знания и точка
Традиционные Знания
Zнания
Боюсь представить какие там будут 'знания'
Справедливости ради, Википедия тоже вызывает массу вопросов. Я даже не говорю про текущие политические события, там исключительно однобоко информация подаётся, но это пофиг.
Но в ней и в обычных статьях очень много косяков. Вплоть до того, что площадь острова или ещё чего-то может быть разной в разных статьях и в разных языковых версиях.
Выражаясь языком Википедии, Википедия не является авторитетным источником 😁
А Википедия - это источник всегда честной и правдивой информации?
только правильные наши отечественные
Проверенные и одобренные...
Буэ. Будут там "знания" про биогусях, модернизированных комарах и других опасностях НАТЫ
Ради этого все и затевалось
Господи, сколько ресурсов тратим впустую... На эти деньги можно было построить столько больниц, столько вузов апнуть, а в итоге живём в говне (не Москва/СПб/Казань/Екат), зато "независимы"...
Пенсионеров забыл, им еще раздать надо.
От здравого смысла...
Там будут только правильные "Наши знания"
— Товарищ майор, притормозите, пожалуйста, поисковую выдачу Википедии!
— Поисковая выдача стой! Раз-два!
Не нааааааадо! Не таких знаний мы жаждали.
На главной у них много разного, но хоть про "победоносную СВО" нет, как на прошлом сайте, какая-то рукипедия была.
Когда это у нас гос-во в последний раз спрашивало, чего мы жаждем?
Бешеный принтер уже запущен и нет пути назад
" где «уважают традиционные ценности»."
Друзья! А что это такое традиционные ценности?
Это когда киваешь головой, про рассказы по телевизору - кто имеет право называться страной, а у кого такого права нет (оказывается)
Путин ж сказал снимать кино про героев русских народных сказок, поддерживающих традиционные ценности. Так что скоро наконец узнаем, что же это такое
Был же ещё сайт на подобии Википедии, что ним сделали
Видимо как всегда, распилили бюджет и забыли
Ну как оказалось на данный момент на этом руни зарегистрировано целых 618 участников. Меня встретила «статья-антифейк провокация в Буче»🤦♀️и список статей также «впечатляет»
руни.рф ? Там настолько все скрепно....
ruxpert.ru/Достижения_России
ruxpert.ru/Сферы_лидерства_России
Это которая уже по счёту?
Я насчитал три
Руни значит не взлетела на деньги народа?) Ещё на одной базе знаний хотят денег подпилить)
Я уже вижу идеальный слоган:
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
Настоящая, скрепная конкуренция!
опускать - национальная идея. наконец-то она найдена
Импортозамещение идет полным ходом. Посмотрим, что выйдет из этого
как и из всего остального: ничего. как говорил классик пару веков назад:
Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать
В лучшем случае калька вики по большей части, с интересными статьями касающимися режима. Праздник за казенный счёт продолжается.
Аналоговнет выйдет
Успешный успех как и всегда!
Ну почему во всем мире что-то хорошее придумал человек или компания - оно стало популярным и все пользуются. Или не стало и забыли. И только у нас это национальный проект по копированию того, что стало популярным, под руководством государства и за бюджетные деньги?
Просто нормальные люди не находят в популярных сервисах ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК.
В тему
Но они решили сделать "знания"
лукоморье в зазеркалье
Все правильно, мы ведь все знаем, что:
"Сила V правде"
🙈🙉🙊
"Блокировать «Википедию» не будут, но собираются опускать её в поиске ниже «Знаний»."
Это как? Это типа в я... а если все остальные н...й пошлют?
Место, где правительственная пропаганда будет исторические события освещать по своему, описывая так сказать "правильно-правдивую" точку зрения
Знания опустят Википедию. Надругательство однако )
Не палятся
Так уже ж было два, что ли, аналога. Первый какой-то прости господи патриот запустил после того как сгорел что владелец Лурочки сайт прикрыл. Потом какой-то "рус" был, ещё что-то. Чё опять что ли?
У меня вопрос у них что деньги бесконечные? Они уже эту бедную соцсетку ЯРус даже пиарить не пытаются нормально. Тупо в рекламе так и говорят - заходи, получай деньги. Теперь это.
Ёлки палки блядь...
Пойду загуглю линку на них в Спутнике (заспутничаю?)
🥹
Страшно за слова отвечать?
Дальше можно не читать.
Шутка. Не увидел как редактировать чужие статьи.
Главное что бы это были не единственные знания....
Дешевле будет заплатить авторам, чтобы писали в Википедии.
А сама платформа открыта, под какой лицензией? И судя по тому сколько нужно для того чтобы стать автором, не удивлюсь что сдохнет она через пару лет.
В целом идея неплохая, и возможно материал будет достойный, оссобенно по техническим наукам.
Ну вообще тут суть в том, что это энциклопедия, а не сборная солянка статей от всех подряд. Так что для научных отраслей как раз таки самое то.
Не сможет сдохнуть то, что мертво еще до запуска
"Публиковаться могут только те, кто подтвердил свою научную компетенцию, а тексты проходят как минимум 60 этапов проверки."
Те кто прошел тест на идиота?
если будут оригинальные интересные материалы, почему бы и нет и если не будет всякой мерзотной политоты, которая сейчас есть на той же вики и даже уже в гитхабе
А почему «Знания»? а не " Правильные или Традиционные Знания"?
Неважно кто делает, важна конкуренция, а рынок дальше выровняет всё. Главное, что они должны сделать дальше - переводить статьи на другие языки.
Дно.
Интересно,там же будет что-нибудь про лгбт? А если да, можно ли будет прикрыть шаражку за распространение?
Позорище какое-то. Заблокируют ведь википедию потому что в ней пишут "гадости" про этих гадов и будут просто на своем домене википедию копипастить. На Китай хотят быть похожими, а получается только на КНДР
собираются опускать её
Получается яндекс теперь инструмент притеснения конкурентов