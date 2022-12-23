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«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены Trello, Jira и Confluence Статьи редакции

Инструментами Atlassian до сих пор пользуются многие российские компании — из-за удобства и накопленных данных.

  • О разработке «Ведомостям» рассказал вице-президент по развитию информационных систем компании Дарий Халитов. Компания не раскрывает предполагаемые затраты на проект.
  • Информация о планах «Ростелекома» есть в «дорожной карте» «Новое общесистемное программное обеспечение». По документу, разработкой компания займётся вместе с «дочкой» «Ростелеком ИТ», решение должно быть готово к июлю 2024 года, а на разработку закладывают более 1 млрд рублей собственных денег.
  • В Минцифры подтвердили, что разработка платформы «Яга» будет финансироваться из собственных средств «Ростелекома».
  • По словам Халитова, «Ростелеком» начал работать над «Ягой» задолго до ухода Atlassian с российского рынка. В марте 2022 года австралийская компания предупредила, что с 31 октября полностью свернёт бизнес в России и Беларуси.
  • Халитов рассказал, что перед началом разработки «Ростелеком» проанализировал российские решения и свои наработки, в том числе собственные расширения к продуктам Atlassian. Полноценных аналогов разрабатываемому ПО на рынке нет, а отдельные инструменты есть, например, у «Яндекса», отметили в Минцифры.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что многие российские компании продолжают пользоваться инструментами Atlassian (Jira, Confluence, Trello) — из-за удобства, накопленных там за долгое время данных и сформировавшихся навыков сотрудников. Они продлевают подписку с иностранных карт.

#новость #ростелеком

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32 комментария
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Криминальный инструмент
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Vyacheslav Zhitomirskiy

- Молодой человек, это ваш Ягуар перед клубом стоит?
- Да.
- Я допью?

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Вадим Д.
«Ростелеком» начал работать над «Ягой» задолго до ухода Atlassian с российского рынка

Прямо вот за 2 часа до того.

Странно, что не из бюджета требую 50-70 млрд, это нынче модно.
Но раз из своих — может что и получится, хотя в полноценную замену не верится.

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Valentin G

Потребуют чуть позже. Напишут типа национальный проект, рожь-молодежь.

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Саша Прохоренко

Свои у госкомпании тоже откуда надо

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Vitaliy Ivanov

Да отрыжка как обычно получится. Они пытаются и телефон свой сделать, и умный падик. Вот только говно на выходе у Ростелекома вне зависимости от обстоятельств получается... Интересно, они офисы откроют после ремонта или оставят так. Что обращаться только через сайт или телефон.
Я понимаю, когда по телефону умеют и хотят решать вопросы, поддержка это круто. Но у Ростелекома там попугаи сидят, которые умеют принимать претензии и закрывать их просто автоматом ... Вопрос до сих пор с августа открыт, деньги не возвращены. А знаете какой аргумент? Да мы вашу заявку закрыли, потому у вас там эээ, это... Ростелеком Перестаньте мёртвым деторождением заниматься. Да и сами продайтесь, сломайтесь, закончитесь. За цифровую трансформацию якобы топите? А на клиентоцентричность
0
11111110
0
видимо положили?

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nochnoy.ru

Чё-то намешали вы телефоны с падиками и службой поддержки. А речь в статье - о ПО, которое в РФ умеют делать хорошо.

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Vitaliy Ivanov

Ростелеком умеет делать по? Это они у себя там мешают, пытаются свои рученьки донести куда угодно. Но только вот беда, на которую я и указываю, сервиса не будет у Ростелекома никогда!! Это будет исключительно, мы вашу претензию оформили, через 30 дней она автоматом удалится, удачи... И вы в падик будете попадать, и так же мобильные не будут работать и так же эта Яга косая будет через раз заходить, отваливаться, но в поддержке ничего не смогут сделать, кроме как оставить претензию... Понимаете?

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у нас отмена

Из своих сделать не получится, попросят из бюджета пара миллионов))

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Mighty Man

Готов сделать тоже самое за 500млн руб.

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Слегка Придурковатый

Ок, начинай. Потому заплачу.

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MMT

А чё не страйк

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Полина Лааксо

чтобы сразу две отсылки отбить: и на баночку рычащего, и на славянскую нашу мифологию

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у нас отмена

Надеюсь логотип будет чем-то похожим на это

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Олег Павлов

– Алло, ваша Яга не работает
– Пробовали выключить и включить компьютер?

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Вадим Д.

Вот где Ягу регистрировали, туда и идите.

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у нас отмена

Нужно попросить повернуться к лесу передом, а к вам задом

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Ivan Petrov

Дайте пожалуйста две Яги 0,5

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Elena M

Комменты не настоялись, зайду позже 😂

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Константин Махаев

Где задачи ставишь?
- В яге)))

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Алексей

in yaga

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Dmitriy Raven

Русский нейминг, суровый и беспощадный.😁 Названия мы ваще придумывать не умеем и не нужно пытаться. Одних только в 90х магазинов вещей Мария, Виктория, кафе Магдалена или у Ашота хватило чтобы понять весь масштаб креативности у русского человека.😁

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Доктор Богомол Тобогган

Нее, ну вообще встречаются нормальные, например магазин алкашки у нас назывался «лавка здоровья»

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Rifat Kayumov

Юзаю Трекер от Яндекса, работается отлично. Или то новость только в отместке Жире, мол, вы уходите, а мы можем сами?

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Maxim Stroganov

за 6 лет яндекс в этом году впервые хоть что-то обновил в трекере. видимо готовятся к апрельскому переходу на платную основу. с атласианом пока сравнивать не имеет смысла: функционал слабый, интеграции максимум с яндекс коннектом

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Рома Ткачев

я прям чувствую, что избушка поворачивается ко мне задом

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Lidia Khomchenko

что у нас случилось с неймингом в стране??

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Андрей Долгов

Унылое нытье как всегда... Кто, вы все люди, блять???

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Андрей Киселев
«Яга» для замены Trello, Jira и Confluence

что енто за слова

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у нас отмена

Яга - кошмар от Ростелекома

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Oleg Barbasov

https://youtu.be/UwsCPikZGKU

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Роман Прохошин

Для начала бы они бы разработали бы выход мастера на замену интернет кабеля. Сижу без интернета, телевидения и телефона семь дней, никакой реакции. 200 км от Москвы областной центр!

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