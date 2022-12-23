«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены Trello, Jira и Confluence Статьи редакции
Инструментами Atlassian до сих пор пользуются многие российские компании — из-за удобства и накопленных данных.
- О разработке «Ведомостям» рассказал вице-президент по развитию информационных систем компании Дарий Халитов. Компания не раскрывает предполагаемые затраты на проект.
- Информация о планах «Ростелекома» есть в «дорожной карте» «Новое общесистемное программное обеспечение». По документу, разработкой компания займётся вместе с «дочкой» «Ростелеком ИТ», решение должно быть готово к июлю 2024 года, а на разработку закладывают более 1 млрд рублей собственных денег.
- В Минцифры подтвердили, что разработка платформы «Яга» будет финансироваться из собственных средств «Ростелекома».
- По словам Халитова, «Ростелеком» начал работать над «Ягой» задолго до ухода Atlassian с российского рынка. В марте 2022 года австралийская компания предупредила, что с 31 октября полностью свернёт бизнес в России и Беларуси.
- Халитов рассказал, что перед началом разработки «Ростелеком» проанализировал российские решения и свои наработки, в том числе собственные расширения к продуктам Atlassian. Полноценных аналогов разрабатываемому ПО на рынке нет, а отдельные инструменты есть, например, у «Яндекса», отметили в Минцифры.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что многие российские компании продолжают пользоваться инструментами Atlassian (Jira, Confluence, Trello) — из-за удобства, накопленных там за долгое время данных и сформировавшихся навыков сотрудников. Они продлевают подписку с иностранных карт.
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- Молодой человек, это ваш Ягуар перед клубом стоит?
- Да.
- Я допью?
Прямо вот за 2 часа до того.
Странно, что не из бюджета требую 50-70 млрд, это нынче модно.
Но раз из своих — может что и получится, хотя в полноценную замену не верится.
Потребуют чуть позже. Напишут типа национальный проект, рожь-молодежь.
Свои у госкомпании тоже откуда надо
Да отрыжка как обычно получится. Они пытаются и телефон свой сделать, и умный падик. Вот только говно на выходе у Ростелекома вне зависимости от обстоятельств получается... Интересно, они офисы откроют после ремонта или оставят так. Что обращаться только через сайт или телефон.
Я понимаю, когда по телефону умеют и хотят решать вопросы, поддержка это круто. Но у Ростелекома там попугаи сидят, которые умеют принимать претензии и закрывать их просто автоматом ... Вопрос до сих пор с августа открыт, деньги не возвращены. А знаете какой аргумент? Да мы вашу заявку закрыли, потому у вас там эээ, это... Ростелеком Перестаньте мёртвым деторождением заниматься. Да и сами продайтесь, сломайтесь, закончитесь. За цифровую трансформацию якобы топите? А на клиентоцентричность
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видимо положили?
Чё-то намешали вы телефоны с падиками и службой поддержки. А речь в статье - о ПО, которое в РФ умеют делать хорошо.
Ростелеком умеет делать по? Это они у себя там мешают, пытаются свои рученьки донести куда угодно. Но только вот беда, на которую я и указываю, сервиса не будет у Ростелекома никогда!! Это будет исключительно, мы вашу претензию оформили, через 30 дней она автоматом удалится, удачи... И вы в падик будете попадать, и так же мобильные не будут работать и так же эта Яга косая будет через раз заходить, отваливаться, но в поддержке ничего не смогут сделать, кроме как оставить претензию... Понимаете?
Из своих сделать не получится, попросят из бюджета пара миллионов))
Готов сделать тоже самое за 500млн руб.
Ок, начинай. Потому заплачу.
А чё не страйк
чтобы сразу две отсылки отбить: и на баночку рычащего, и на славянскую нашу мифологию
Надеюсь логотип будет чем-то похожим на это
– Алло, ваша Яга не работает
– Пробовали выключить и включить компьютер?
Вот где Ягу регистрировали, туда и идите.
Нужно попросить повернуться к лесу передом, а к вам задом
Дайте пожалуйста две Яги 0,5
Комменты не настоялись, зайду позже 😂
Где задачи ставишь?
- В яге)))
in yaga
Русский нейминг, суровый и беспощадный.😁 Названия мы ваще придумывать не умеем и не нужно пытаться. Одних только в 90х магазинов вещей Мария, Виктория, кафе Магдалена или у Ашота хватило чтобы понять весь масштаб креативности у русского человека.😁
Нее, ну вообще встречаются нормальные, например магазин алкашки у нас назывался «лавка здоровья»
Юзаю Трекер от Яндекса, работается отлично. Или то новость только в отместке Жире, мол, вы уходите, а мы можем сами?
за 6 лет яндекс в этом году впервые хоть что-то обновил в трекере. видимо готовятся к апрельскому переходу на платную основу. с атласианом пока сравнивать не имеет смысла: функционал слабый, интеграции максимум с яндекс коннектом
я прям чувствую, что избушка поворачивается ко мне задом
что у нас случилось с неймингом в стране??
Унылое нытье как всегда... Кто, вы все люди, блять???
что енто за слова
Яга - кошмар от Ростелекома
https://youtu.be/UwsCPikZGKU
Для начала бы они бы разработали бы выход мастера на замену интернет кабеля. Сижу без интернета, телевидения и телефона семь дней, никакой реакции. 200 км от Москвы областной центр!