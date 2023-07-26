Сервисы
Полина Лааксо

В App Store появилось приложение «Деньги в порядке» — оно повторяет функции удалённого сервиса от «Альфа-банка» Статьи редакции

Две предыдущие альтернативы уже удалили из магазина.

  • Внимание на появление очередного приложения обратила редакция журнала «Компания». Разработчиком «Деньги в порядке» указан Кук Бахарев. Сам банк при этом не упоминается ни в описании, ни на превью в «карусели».
  • В сервисе есть стандартные функции онлайн-банка: денежные переводы, оплата покупок, открытие новых продуктов и другое. В чате техподдержки «Альфа-банка» редактору vc.ru посоветовали установить «Деньги в порядке» от стороннего разработчика, если для входа используется iPhone, и отметили, что приложение «безопасно».
Скриншот vc.ru — такой экран «Альфа-банк» показывает при входе в старое приложение
  • В апреле 2022 года «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила его приложение из App Store.
  • 23 августа в магазине Apple появилась копия удалённого сервиса под названием «Деньги пришли», но компания удалила его 2 сентября. 5 декабря пользователи заметили очередную альтернативу — «Деньги всем». Однако на момент публикации заметки и оно больше недоступно.

#новость #альфабанк

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29 комментариев
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 Слегка Придурковатый

«Деньги пришли», «Деньги всем», «Деньги в порядке».

Предлагаю поиграть в игру: нужно угадать следующее название. Кто угадает, тот получит от меня лично невероятный приз - моё увожение.

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Alex

Денежная братва

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Иван Калеев

Чё с твоим увожением делодь потом нам.

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Илья Попов

Деньги мне и никому другому!
Это заявление царя и увожение ему.

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Chinko

Наш ответ Куку

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Иван Калеев

А почему гугл не банит эти приложеньки, видя что они все ходят на сервера подсанкционной организации и значит явно представляют собой средство обхода предыдущего баныча?

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Генерал Ермолов

Это что-то типа "Сбербанк онлайн мод на деньги"?

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Полина Лааксо
Автор

звучит как какой-то motherlode из симс

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Иван Калеев

Мы не слышали про такое. Поясни нам чё это.

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Вадим Д.

Ну и молодцы, кративщики с названиями теперь долго могут изгаляться.
Но всяко лучше, чем СБОЛ.

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Иван

Ждём 18 марта, чтобы посмотреть на возможность для европейцев установки приложений не через AppStore

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Мистер Твистер

Уточните год

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Иван

2024

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Dimitri

Вот реально интересно как поступит Apple. Разрешать они сразу всем ставить сторонние сторы или только для европейцев такую опцию. РФ конечно не на что не сможет повлиял а вот китайцы, индусы или даже сами американцы смогут потом потребовать тоже сторонние сторы.

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Иван Калеев

А чё за замес с европейцами и мартом?

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Denys

"Две предыдущие альтернативы уже удалили из магазина" - и эту удалят
Или на что они надеются?

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Таир Бакиев

пока не удалят, кто хочет - скачает.

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Иван Калеев

На что-то, что привело к неудалению в данную секунду.

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неформат

чаще чаще пишите везде чтоб быстрей всё блокировали по жалобам "трудящихся"

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Таир Бакиев

наоборот больший процент трудящихся успеет скачать

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Иван

В первой половине дня скачал. При запуске старого приложения всплывашка с новой версией прила отображается

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Иван Калеев

Почему ты способствуешь санкционированию российских компаний, ты против РФ чё-то имеешь чтоли.

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Golem

Хитрый банк. Скриншоты левые

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Михаил Загоскин

У меня смс пришла, не стал скачивать, вдруг вирусы

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Таир Бакиев

это правильно. Лучше зайдите в старое приложение и пройдите по ссылке из него

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Ware Wow

а старое не работает?

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Иван

Интересно, Тиньков будет в эту игру играть или в PWA подойдут?

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Albert Torkhov

Почему нормально не назвать?

Например деньги и точка, очень оригинальная подача

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Nordic Michelle

В каких банках свифт еще жив ?

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29 комментариев
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