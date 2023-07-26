В App Store появилось приложение «Деньги в порядке» — оно повторяет функции удалённого сервиса от «Альфа-банка» Статьи редакции
Две предыдущие альтернативы уже удалили из магазина.
- Внимание на появление очередного приложения обратила редакция журнала «Компания». Разработчиком «Деньги в порядке» указан Кук Бахарев. Сам банк при этом не упоминается ни в описании, ни на превью в «карусели».
- В сервисе есть стандартные функции онлайн-банка: денежные переводы, оплата покупок, открытие новых продуктов и другое. В чате техподдержки «Альфа-банка» редактору vc.ru посоветовали установить «Деньги в порядке» от стороннего разработчика, если для входа используется iPhone, и отметили, что приложение «безопасно».
- В апреле 2022 года «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила его приложение из App Store.
- 23 августа в магазине Apple появилась копия удалённого сервиса под названием «Деньги пришли», но компания удалила его 2 сентября. 5 декабря пользователи заметили очередную альтернативу — «Деньги всем». Однако на момент публикации заметки и оно больше недоступно.
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«Деньги пришли», «Деньги всем», «Деньги в порядке».
Предлагаю поиграть в игру: нужно угадать следующее название. Кто угадает, тот получит от меня лично невероятный приз - моё увожение.
Денежная братва
Чё с твоим увожением делодь потом нам.
Деньги мне и никому другому!
Это заявление царя и увожение ему.
Наш ответ Куку
А почему гугл не банит эти приложеньки, видя что они все ходят на сервера подсанкционной организации и значит явно представляют собой средство обхода предыдущего баныча?
Это что-то типа "Сбербанк онлайн мод на деньги"?
звучит как какой-то motherlode из симс
Мы не слышали про такое. Поясни нам чё это.
Ну и молодцы, кративщики с названиями теперь долго могут изгаляться.
Но всяко лучше, чем СБОЛ.
Ждём 18 марта, чтобы посмотреть на возможность для европейцев установки приложений не через AppStore
Уточните год
2024
Вот реально интересно как поступит Apple. Разрешать они сразу всем ставить сторонние сторы или только для европейцев такую опцию. РФ конечно не на что не сможет повлиял а вот китайцы, индусы или даже сами американцы смогут потом потребовать тоже сторонние сторы.
А чё за замес с европейцами и мартом?
"Две предыдущие альтернативы уже удалили из магазина" - и эту удалят
Или на что они надеются?
пока не удалят, кто хочет - скачает.
На что-то, что привело к неудалению в данную секунду.
чаще чаще пишите везде чтоб быстрей всё блокировали по жалобам "трудящихся"
наоборот больший процент трудящихся успеет скачать
В первой половине дня скачал. При запуске старого приложения всплывашка с новой версией прила отображается
Почему ты способствуешь санкционированию российских компаний, ты против РФ чё-то имеешь чтоли.
Хитрый банк. Скриншоты левые
У меня смс пришла, не стал скачивать, вдруг вирусы
это правильно. Лучше зайдите в старое приложение и пройдите по ссылке из него
а старое не работает?
Интересно, Тиньков будет в эту игру играть или в PWA подойдут?
Почему нормально не назвать?
Например деньги и точка, очень оригинальная подача
В каких банках свифт еще жив ?