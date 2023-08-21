Сервисы
Маша Цепелева

My.Games решила продать сервис монетизации авторов Boosty — «Ъ» Статьи редакции

Сделку планируют завершить до конца 2023 года, рассказали источники издания.

  • О поиске покупателя для Boosty рассказали «Коммерсанту» источники на медиарынке. Собеседник, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что My.Games решила «провести реструктуризацию» сервиса — перевести его на отдельное российское юрлицо и продать до конца 2023 года. Есть несколько потенциальных покупателей, добавил он, но не уточнил детали. В My.Games не ответили на вопросы издания.
  • Покупателем может стать VK, которая продала My.Games в сентябре 2022 года, считает другой источник. В компании отказались от комментариев. Инвестконсультанты оценили для издания стоимость актива в $4-10 млн.
  • Сервис для стримеров Donation Alerts (входит в My.Games) начал тестировать Boosty в 2019 году по аналогу с Patreon. Платформа помогает авторам запускать платные подписки на свои материалы. Boosty зарабатывает на комиссии с платёжных систем в 10%.
  • После ограничений для выпущенных в России карт Visa и Mastercard и блокировки сервиса Patreon в 2022 году аудитория Boosty начала резко увеличиваться — количество регистраций за год выросло в 10 раз. По данным SimilarWeb, ежемесячная аудитория сервиса — около 20 млн пользователей.
  • В сентябре 2022 года VK объявила о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн управляющему партнёру фонда LETA Capital Александру Чачаве. В декабре новый владелец рассказал о реструктуризации и выделении российского бизнеса в отдельную компанию.

#новость #boosty

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51 комментарий
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 Zloy Marketolog
Покупателем может стать VK, которая продала My.Games в сентябре 2022 года

Эффективный бизнес под управлением эффективного сына Кириенко.

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just a.

Напиши им комментарий, как правильно нужно вести бизнес, а то они живут и не знают даже..

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10 комментариев
Serg L.

Интересный финт: вк продали my.games в прошлом году, и теперь вк у них прикупит бусти.
На бусти есть достаточно много неудобных блогеров которых монетизируют, может с этим связано?

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Pavel Petel

С этим и связано.

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Случайные фотографии

Они не неудобные. Неудобные в крипте потому что неудобных блогеров донатить чревато приходом с вопросами.

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bsatou

приложение как было говном так и осталось

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Anz

На тебя похож

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2 комментария
Domorost

Интересно, почему продают? Сейчас наибольший подъем и можно побольше денег запросить или этот актив оказался довольно спорным?

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Никита Мельников

Все просто, ВК стала гос компанией, стало больше козырей в рукаве, пришли сказали «продавай»

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1 комментарий
Pavel Petel

А можно всех неугодных блохеров отключать от донателок.

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Сергей Мазур

думаю новые владельцы хотят сфокусироваться на играх и к тому же у них своих площадок нет для Бусти, так что все логично.

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Alexander Golubev

Они хотят отвязаться от РФ, что бы работать на глобальном рынке (для чего их собственно и отделили). Чисто российский сервис здесь им скорее мешает.
Но выше уже придумали теорию заговора против блогеров.

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Олег Шведов

В большинстве своём бизнес продаётся на пике своего роста, особенно если понимать, что в дальнейшем он может сдуться. А так, ты можешь показать потенциал роста – прикинуть на бумажке, какова будет его рентабельность и прочее. В общем, продать по нормальной цене перспективу. Хотя, конкретно в этом случае, могут быть и вполне иные причины.

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Bames Jond

Так через него можно донатить всем, в том числе инагентам. Думаю они поняли что их могут скоро заблочить, если крыша не появится и решили продать на пике. Все правильно делают

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Игорь Богданов

Судя по интеграции бусти в ВК, под это это дело и делалось.

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Ben

Продать хорошую платформу параше ВК

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Alexander Golubev

Так эта платформа и есть детище VK.

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just a.

Новость про российский сервис. По-любому плохая новость!
Давайте послушаем экспертов почему же так вышло ? ☺️😁🫥

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Случайные фотографии

Ждём вас с расказом что все и так хорошо в следующей новости про кучу закрывшихся разорившихся уехавших авторов контента.
Ах да вы там как и с луной только щеки надувать можете)

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1 комментарий
Ale K

Не профильный актив, который не приносит существенной прибыли

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5 комментариев
Стакан чая

Кто не в курсе - бусти это местный онлифанс

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Ян Павел

Зачем все это? Зачем?

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Alexander Golubev

Ради денег.

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Artu

Стольких социально безнравственных могут оставить без средств к существованию, онлифанса на них нет

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Энтони Лавджой

В интернете все должно быть бесплатно. Если хочешь денег, то пришли по почте мне товар

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Евгений

4 и 10 млн две большие разницы.

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Antonio Johnson

Обожаю бусти, я на нем большое количество блоггеров поддерживаю

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Blackgood

Возможно это не надолго.

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Отображаемое имя

Продали самому себе.

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Олег Шведов
Инвестконсультанты оценили для издания стоимость актива в $4-10 млн.

На кофейной гуще что ли гадали. Это что за оценочный разбег такой?

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H0ttabych .

Сервис вроде бы хороший, да не хватает показа по умолчанию цен в $, для тех, кто на зарубежную аудиторию работает

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Артемий Волопянский

Надеюсь, что это просто спекуляция. Нынешнее состояние Бусти меня вполне устраивает, а новый владелец рискует всё поломать. Особенно, если это будет VK.

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51 комментарий
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