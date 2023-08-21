My.Games решила продать сервис монетизации авторов Boosty — «Ъ» Статьи редакции
Сделку планируют завершить до конца 2023 года, рассказали источники издания.
- О поиске покупателя для Boosty рассказали «Коммерсанту» источники на медиарынке. Собеседник, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что My.Games решила «провести реструктуризацию» сервиса — перевести его на отдельное российское юрлицо и продать до конца 2023 года. Есть несколько потенциальных покупателей, добавил он, но не уточнил детали. В My.Games не ответили на вопросы издания.
- Покупателем может стать VK, которая продала My.Games в сентябре 2022 года, считает другой источник. В компании отказались от комментариев. Инвестконсультанты оценили для издания стоимость актива в $4-10 млн.
- Сервис для стримеров Donation Alerts (входит в My.Games) начал тестировать Boosty в 2019 году по аналогу с Patreon. Платформа помогает авторам запускать платные подписки на свои материалы. Boosty зарабатывает на комиссии с платёжных систем в 10%.
- После ограничений для выпущенных в России карт Visa и Mastercard и блокировки сервиса Patreon в 2022 году аудитория Boosty начала резко увеличиваться — количество регистраций за год выросло в 10 раз. По данным SimilarWeb, ежемесячная аудитория сервиса — около 20 млн пользователей.
- В сентябре 2022 года VK объявила о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн управляющему партнёру фонда LETA Capital Александру Чачаве. В декабре новый владелец рассказал о реструктуризации и выделении российского бизнеса в отдельную компанию.
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Эффективный бизнес под управлением эффективного сына Кириенко.
Напиши им комментарий, как правильно нужно вести бизнес, а то они живут и не знают даже..
Интересный финт: вк продали my.games в прошлом году, и теперь вк у них прикупит бусти.
На бусти есть достаточно много неудобных блогеров которых монетизируют, может с этим связано?
С этим и связано.
Они не неудобные. Неудобные в крипте потому что неудобных блогеров донатить чревато приходом с вопросами.
приложение как было говном так и осталось
На тебя похож
Интересно, почему продают? Сейчас наибольший подъем и можно побольше денег запросить или этот актив оказался довольно спорным?
Все просто, ВК стала гос компанией, стало больше козырей в рукаве, пришли сказали «продавай»
А можно всех неугодных блохеров отключать от донателок.
думаю новые владельцы хотят сфокусироваться на играх и к тому же у них своих площадок нет для Бусти, так что все логично.
Они хотят отвязаться от РФ, что бы работать на глобальном рынке (для чего их собственно и отделили). Чисто российский сервис здесь им скорее мешает.
Но выше уже придумали теорию заговора против блогеров.
В большинстве своём бизнес продаётся на пике своего роста, особенно если понимать, что в дальнейшем он может сдуться. А так, ты можешь показать потенциал роста – прикинуть на бумажке, какова будет его рентабельность и прочее. В общем, продать по нормальной цене перспективу. Хотя, конкретно в этом случае, могут быть и вполне иные причины.
Так через него можно донатить всем, в том числе инагентам. Думаю они поняли что их могут скоро заблочить, если крыша не появится и решили продать на пике. Все правильно делают
Судя по интеграции бусти в ВК, под это это дело и делалось.
Продать хорошую платформу параше ВК
Так эта платформа и есть детище VK.
Новость про российский сервис. По-любому плохая новость!
Давайте послушаем экспертов почему же так вышло ? ☺️😁🫥
Ждём вас с расказом что все и так хорошо в следующей новости про кучу закрывшихся разорившихся уехавших авторов контента.
Ах да вы там как и с луной только щеки надувать можете)
Не профильный актив, который не приносит существенной прибыли
Кто не в курсе - бусти это местный онлифанс
Зачем все это? Зачем?
Ради денег.
Стольких социально безнравственных могут оставить без средств к существованию, онлифанса на них нет
В интернете все должно быть бесплатно. Если хочешь денег, то пришли по почте мне товар
4 и 10 млн две большие разницы.
Обожаю бусти, я на нем большое количество блоггеров поддерживаю
Возможно это не надолго.
Продали самому себе.
На кофейной гуще что ли гадали. Это что за оценочный разбег такой?
Сервис вроде бы хороший, да не хватает показа по умолчанию цен в $, для тех, кто на зарубежную аудиторию работает
Надеюсь, что это просто спекуляция. Нынешнее состояние Бусти меня вполне устраивает, а новый владелец рискует всё поломать. Особенно, если это будет VK.