Продавцам больше не придётся указывать цены в личных сообщениях или подписи в посте.

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Instagram Shopping позволяет бизнесу отмечать товары в постах и «Историях»: указывать информацию о цене, размере издаелия и другую. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе Facebook, которая владеет соцсетью.

Пользователи смогут посмотреть информацию о товаре, нажав на метку, а также перейти на сайт продавца и совершить покупку или добавить товар в закладки.

В соцсети уточнили, что функция будет появляться постепенно в течение нескольких месяцев: сначала доступ к ней получит небольшая доля бизнесов-аккаунтов в Instagram. «При запуске деиствует случаиныи отбор. Мы не выбираем специальные аккаунты и тестируем функцию на разном бизнесе. Наша конечная цель — расширить функцию на все подходящие компании», — пояснили в Facebook.

Чтобы настроить Instagram Shopping, компании понадобится инструмент Commerce Manager — десктоп-платформа для управления продажами в Facebook и Instagram. Сервис помогает создать каталог, обрабатывать заказы и так далее.