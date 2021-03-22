Instagram запустит в России Instagram Shopping — функция поможет компаниям продавать товары, отмечая их в постах Статьи редакции
Продавцам больше не придётся указывать цены в личных сообщениях или подписи в посте.
Instagram Shopping позволяет бизнесу отмечать товары в постах и «Историях»: указывать информацию о цене, размере издаелия и другую. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе Facebook, которая владеет соцсетью.
Пользователи смогут посмотреть информацию о товаре, нажав на метку, а также перейти на сайт продавца и совершить покупку или добавить товар в закладки.
В соцсети уточнили, что функция будет появляться постепенно в течение нескольких месяцев: сначала доступ к ней получит небольшая доля бизнесов-аккаунтов в Instagram. «При запуске деиствует случаиныи отбор. Мы не выбираем специальные аккаунты и тестируем функцию на разном бизнесе. Наша конечная цель — расширить функцию на все подходящие компании», — пояснили в Facebook.
Чтобы настроить Instagram Shopping, компании понадобится инструмент Commerce Manager — десктоп-платформа для управления продажами в Facebook и Instagram. Сервис помогает создать каталог, обрабатывать заказы и так далее.
Российские компании также получат доступ к «Магазинам» (Shops). С помощью этого инструмента бизнес может создать единую, кастомизированную онлайн-витрину для своих аккаунтов в Instagram и Facebook. Компания представила сервис Shops для создания интернет-магазинов внутри соцсети в мае 2020 года.
У многих инстасамок будет взрыв мозга.
Польский яд
Чего-чего взрыв?
У меня в инсте магазин одежды, который тянет трафик в оффлайн, оборот более 30млн в год, и да, все вопросы в личке, такова специфика площадки.
Эту функцию очень давно ждем, глядя на западных коллег, которые давно пользуются
Почему нельзя указать цену в описании?
Можно, но через неделю будет скидка, акция и т.д, а в огромном потоке постов править это все нереально.
Если товарная линейка небольшая то вполне.. но у нас тысячи единиц и несколько постов каждый день. Бывает откапывают фотку полугодовой давности и спрашивают цену.
+ возможность начать диалог и включить всю магию маркетинга, скриптов продаж, выявить потребности и т.д, короче продать. Это бизнес.
Если товар у всех одинаковый и большая конкуренция с демпингом, то никто не хочет, что бы их сравнивали с конкурентами тупо по цифрам в ценнике, а начали общение. Площадка позволяет - значит надо пользоваться.
+ Рекомендация в ленте. Человек тебе 1 раз написал, даже если не подписан - инстаграм считает, что твой аккаунт ему интересен и начинает выводить твои посты у него в ленте, т.е идет дальнейший прогрев клиента бесплатно.
Мы кстати цены указываем, но при этом дописано - актуальную цену и все вопросы в директ
Ну правда, раскройте тайну, в чем фишка, почему цену только в личку можно?
Алилуя блять, на Украине даже заметил этот функционал уже, у нас сука чет тестируют все
99% продажников с инсты - серые (безналоговые), интересно как фб и инста с фнс подружатся ))
Инста это только точка привлечения трафика. А далее уже продавец может быть как белым так и серым, инста тут вообще не при чем.
Раньше говорили, если у тебя нет сайта - у тебя нет бизнеса, теперь, если у твоего магазина нет инсты, у тебя нет бизнеса
очень частая ситуация в качестве прикола - магазина нет, а бизнес в инсте есть ))
я не спорю, если что, это так, наблюдения ))
Да это везде так) сделал лендинг на тильде и вот у тебя уже супер магазин или услуги с командой профессионалов 300 лет опыта) площадка не при чем))
нет, я немного в другую сторону думаю.. я к тому, что сначала введут инструмент торговли, который будет легко считываться официальными органами, обкатают на "белых" продавцах, потом обяжут все торговые операции проводить через этот инструмент под угрозой блокировки канала... ну или считайте меня сторонницей теории заговора ))))))))
добавить товар в закладки...хорошая тема ! офография релиза прекрасна, спишем на бота-журналиста.
А есть ссылка на оригинальный источник? Откуда такая информация? В официальном блоге Инстаграма ничего не нашёл.
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