Соцсети
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Tinder перестанет брать с лиц старше 30 лет в два раза больше денег за подписку — за это сервис обвиняли в дискриминации Статьи редакции

Tinder объяснял, что скидки для молодых пользователей связаны с отсутствием у них денег.

Сервис знакомств Tinder во втором квартале 2022 года отменит повышенную цену на премиум-подписку для всех людей старше 30 лет из разных стран. Она станет единой для каждого пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

В компании отметили, что отменили подобную практику в в США, Австралии и Великобритании. В сервисе также добавили, что возраст и страна — единственные факторы, которые принимались во внимание для определения ценообразования.

Пользователи в возрасте 28 лет и моложе приобретали подписку со скидкой, когда как люди из Индии видели цены, отличные от цен в США. Сексуальная ориентация, пол, раса, религия или любая демографическая характеристика никогда не влияли и не определяли ценообразование в Tinder. Самое главное, что этого никогда не будет

пресс-служба Tinder

В начале 2015 года стало известно, что пользователи старше 30 лет платили за Tinder Plus намного больше, чем люди моложе 30 лет. В среднем они платили на 65,3% больше, чем молодые пользователи во всех странах, кроме Бразилии. Например, в США люди старше 30 платили $19 (а люди помоложе — 10 долларов), а в Великобритании — £15 (а люди помоложе — £4). Тогда Tinder назвал отчёт ошибочным, который содержит «ложные сведения». В 2018 году калифорнийский суд признал Tinder Plus виновным в дискриминации пользователей старше 30 лет.

Также в начале 2022 года компания Which? провела расследование, где выяснила, что на ценообразование влияет и сексуальная ориентация. Оказалось, что геи и лесбиянки платят в среднем на 10% больше по сравнению с бисексуальными пользователями и на 8% больше по сравнении с гетеросексуалами. В Tinder отрицали все обвинения и заявили, что скидка не зависит от сексуальных предпочтений, а разница в цене обусловлена лишь возрастом пользователей.

#новость #tinder

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Слава Мак

❌ Брать с людей 30+ в 2 раза больше денег
✔️ Сделать скидку 50% для молодежи

Учитесь

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31
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John Doe

Будет ровно такое же обвинение. Любая привязка к возрасту является дискриминируещем фактором. Исключение в законах исключительно для несовершеннолетних.

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1
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Arkon Elizarov

С такой позицией придётся настаивать на единой повышенной цене для всех )

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0
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ЯжПрограммист

Я думал просто всем повысят до одного уровня.

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0
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Rownie

30s lives matters

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16
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Sergey Ontime

То есть, они так делали? Гандоны

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4
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Pavel Zamyatin

В начале 2015 года стало известно, что пользователи моложе 30 лет платили за Tinder Plus намного больше, чем люди старше 30 лет. В среднем они платили на 65,3% больше, чем молодые пользователи во всех странах, кроме Бразилии.
 ?

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3
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Maxim Petrukhin

И снова вопросы к Бразилии

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0
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ЯжПрограммист

Там проституция развита хорошо. И цены приемлемые, нах этот тиндер.

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0
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Евгений Николаев

Уважаемые авторы статей, большая просьба прочитывать материал перед публикацией. Если пишете статьи - делайте это профессионально, пожалуйста.

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3
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Кирилл Фотькин

А тиндер уже починил автобан при регистрации и лежащий логин?

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0
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Алекс И

а нахрена он вам нужен?

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0
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Vladimir Vladykin

А это значит, что станет одинаково дешево или одинаково дорого для всех?)

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ilia

Вот такое "против дискриминации любой - по полу, расе, ориентации, возрасту и прочим") Надо будет иметь ввиду и "омолодиться" если что)

Что для геев и лесбиянок дороже оставляет надежду что поднимут бучу и они уберут все это для всех.

А в целом, нужна альтернатива, конечно, а то Тиндер стал синонимом вообще знакомств онлайн, чем он и пользуется.

Ну и что причины "блока" объяснять бы могли что ли...

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Andrey Vladimirsky

Вообще, учитывая, что в тиндере конкуренция за ограниченный ресурс (внимание женщин определённого возраста в определённой локации), то логично было бы всякие премиумы делать вообще с плавающей ценой типа, как в Убер, и искусственно ограничивать их эмиссию.

Условно, по прогнозу модели, сегодня в Москве женщины 20-25 лет сделают 100000 свайпов. Из них 20% будет роздано халявщикам. И каждый покупатель премиума должен получить около 100 просмотров себя. Значит, 800 мужчин смогут купить премиум сегодня. Стартовую цену даем статистически. Потом в зависимости от интенсивности выкупа она будет расти или падать.

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Bacceti Sphodromantis

Хорошо, что у вас уже есть заготовка для подобной ситуации.

https://vc.ru/transport/358193-fas-obyazala-yandeks-taksi-sitimobil-didi-i-gett-obyasnit-povyshenie-cen-na-taksi-v-noyabre-yanvare-forbes

ФАС обязала «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и…
Кроме того, агрегаторы такси должны объяснить, почему стоимость поездки различается в зависимости…
vc.ru
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Дмитрий Стрельцов

Вы приняты в Яндекс.Такси!

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Дмитрий Стрельцов

.

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