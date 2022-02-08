Tinder перестанет брать с лиц старше 30 лет в два раза больше денег за подписку — за это сервис обвиняли в дискриминации Статьи редакции
Tinder объяснял, что скидки для молодых пользователей связаны с отсутствием у них денег.
Сервис знакомств Tinder во втором квартале 2022 года отменит повышенную цену на премиум-подписку для всех людей старше 30 лет из разных стран. Она станет единой для каждого пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.
В компании отметили, что отменили подобную практику в в США, Австралии и Великобритании. В сервисе также добавили, что возраст и страна — единственные факторы, которые принимались во внимание для определения ценообразования.
В начале 2015 года стало известно, что пользователи старше 30 лет платили за Tinder Plus намного больше, чем люди моложе 30 лет. В среднем они платили на 65,3% больше, чем молодые пользователи во всех странах, кроме Бразилии. Например, в США люди старше 30 платили $19 (а люди помоложе — 10 долларов), а в Великобритании — £15 (а люди помоложе — £4). Тогда Tinder назвал отчёт ошибочным, который содержит «ложные сведения». В 2018 году калифорнийский суд признал Tinder Plus виновным в дискриминации пользователей старше 30 лет.
Также в начале 2022 года компания Which? провела расследование, где выяснила, что на ценообразование влияет и сексуальная ориентация. Оказалось, что геи и лесбиянки платят в среднем на 10% больше по сравнению с бисексуальными пользователями и на 8% больше по сравнении с гетеросексуалами. В Tinder отрицали все обвинения и заявили, что скидка не зависит от сексуальных предпочтений, а разница в цене обусловлена лишь возрастом пользователей.
❌ Брать с людей 30+ в 2 раза больше денег
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Будет ровно такое же обвинение. Любая привязка к возрасту является дискриминируещем фактором. Исключение в законах исключительно для несовершеннолетних.
С такой позицией придётся настаивать на единой повышенной цене для всех )
Я думал просто всем повысят до одного уровня.
30s lives matters
То есть, они так делали? Гандоны
В начале 2015 года стало известно, что пользователи моложе 30 лет платили за Tinder Plus намного больше, чем люди старше 30 лет. В среднем они платили на 65,3% больше, чем молодые пользователи во всех странах, кроме Бразилии.
?
И снова вопросы к Бразилии
Там проституция развита хорошо. И цены приемлемые, нах этот тиндер.
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А тиндер уже починил автобан при регистрации и лежащий логин?
а нахрена он вам нужен?
А это значит, что станет одинаково дешево или одинаково дорого для всех?)
Вот такое "против дискриминации любой - по полу, расе, ориентации, возрасту и прочим") Надо будет иметь ввиду и "омолодиться" если что)
Что для геев и лесбиянок дороже оставляет надежду что поднимут бучу и они уберут все это для всех.
А в целом, нужна альтернатива, конечно, а то Тиндер стал синонимом вообще знакомств онлайн, чем он и пользуется.
Ну и что причины "блока" объяснять бы могли что ли...
Вообще, учитывая, что в тиндере конкуренция за ограниченный ресурс (внимание женщин определённого возраста в определённой локации), то логично было бы всякие премиумы делать вообще с плавающей ценой типа, как в Убер, и искусственно ограничивать их эмиссию.
Условно, по прогнозу модели, сегодня в Москве женщины 20-25 лет сделают 100000 свайпов. Из них 20% будет роздано халявщикам. И каждый покупатель премиума должен получить около 100 просмотров себя. Значит, 800 мужчин смогут купить премиум сегодня. Стартовую цену даем статистически. Потом в зависимости от интенсивности выкупа она будет расти или падать.
Хорошо, что у вас уже есть заготовка для подобной ситуации.
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