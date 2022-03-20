Mediascope: аудитория Instagram в России после блокировки снизилась на 16% — им всё ещё пользуются более 30 млн человек Статьи редакции
Это только первые данные, и падение может увеличиться, но в день блокировки соцсеть даже достигла пика посещаемости. Mediascope посчитал аудиторию и других сервисов в России.
Исследовательская компания Mediascope по просьбе издания РБК подсчитала, как меняется аудитория популярных в России соцсетей после 24 февраля. Особенно это актуально из-за ограничений работы некоторых из них: Twitter, Facebook и Instagram заблокировал Роскомнадзор, TikTok ограничил возможность загружать новые видео из России и смотреть иностранные ролики.
Что показала аналитика Mediascope:
- Instagram: после блокировки аудитория снизилась на 16% — на следующий день введения ограничения им пользовалось около 34 млн россиян (39 млн 24 февраля). Вероятно, это не окончательное падение: динамика других заблокированных соцсетей показывает, что к ним возвращаются всё меньше. При этом пика ежедневной аудитории за три недели инстарам достиг 14 марта — в день блокировки.
- Facebook: до блокировки сервисом ежедневно пользовались около 10 млн россиян, после блокировки аудитория постоянно снижается — и уже достигла 6 млн.
- Twitter: соцсеть уже сталкивалась с замедлением в 2021 году, но 4 марта её заблокировали полность. После этого он потерял более 50% аудитории (с 2,6 млн до 1,2 млн).
- Telegram: мессенджер Павла Дурова на фоне блокировок и интереса к новостным каналам резко вырос с начала «спецоперации» на Украине. 24 февраля ежедневная аудитория сервиса в России составляла 31 млн человек, 15 марта — уже 45,5 млн.
- «ВКонтакте» и «Одноклассники» тоже показали рост — с 46 до 50 млн и с 20 до 21 млн соответственно.
- TikTok: китайская соцсеть находится в странной позиции — им можно спокойно пользоваться в России, но по большей части аудитория потребляет архивные видео, записанные до ограничений. Ежедневная посещаемость сервиса от этого почти не изменилась — около 31 млн.
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Прям у 50% пользователей ютуба есть впн. Да даже не смешно
Это 50% из тех кто голосовал)))))
По опросам пользователей в интернете, интернетом пользуются 100% опрошенных
Ну учитывая % пиратства в стране и то что к народному сайту по этой теме есть доступ только через VPN, то да. Очень много людей уже знаю как этим пользоваться, да и сервисов стало больше.
Ну так его ещё не прикрыли. Т.е. Инфа не сотка, а люди пока думают брать или нет
Зачем им впн, пока Ютуб не заблокирован. Заблокируют, найдут способ, скачают и продолжать смотреть.
Будут ролики с Ютуба на болванках и флешках покупать, как дальнобойщики.
Это только намерения. После зачистки VPN в полном объеме и способов их оплаты количество снизится до математической погрешности, включая полную и необходимую блокировку Ютуб.
И 50 процентов из этих 50 процентов сидят на бесплатных впн, я думаю там скорость подрежут и вряд ли они норм будут смотреть) скоро на торрентах будет раздел видосы с Ютуба))
Доступ к ютубу через VPN может замедлить работу всего рунета и вызвать перегруз.
Замерять на следующий день — на особо показательно.
Людям лень заморачиваться с включением VPN, рано или поздно попсовые VPN прикроют, начнётся отток, контента станет меньше и это подстегнёт ещё больший отток. Через полгода бы посмотреть цифры.
рано или поздно попсовые VPN прикроют
obfuscated не не слышали. Но он работает только по большей части в платных VPN, даже в Китае работает, а нам до него ещё не один десяток лет идти
Express VPN прекрасно работает в Китае, cудя по мнению местных.
Это правда. Но и NordVPN тоже, просто надо включить в настройках obfuscated.
PS Многие бесплатные ВПН не имеют такой фичи, поэтому многие ВПН и прикрывают. Останутся платные в основном
Я так понимаю считается просто отправление запроса к домену instagram.com? Если да, то это нельзя назвать "продолжают сидеть в Инстаграме". Человек зашёл на пару минут, увидел низкую скорость через ВПН, вышел.
Не знаю, с Premium VPN всё прекрасно работает. С 2016 года сижу только с VPN. Вот подписочку продлил на два года, пока долларовые расчёты ещё были живы как явление.
Добрый день. Мы прекрасно пользуемся Windscribe бесплатной версией и в чём себе не отказываем!
Мне бесплатная не канает, т.к. использую не только как частное лицо. А так огонёк отправить инстасамке можно и с бесплатной версии, согласен.
Теперь просто самке
И не отправить, а добыть с помощью кремня)
У windscribe есть промокод "Пи**ец" на 30гб.
Вместо звёздочек допишите нужные буквы
Спасибо!
З как Z? 😂
Все на русском
Бесплатная на 10 гигов в месяц. Мало для таких времен
30 же по промокоду.
Можно через Тор сидеть. Инсту и Ютуб, конечно, не потянет, но для текста всё ок.
Лайфхак ‼️ не на OnePlus это точно работает, там нет регистрации обязательной в учётке. После того как бесплатные 10гигов закончились. Удаляете программу и снова ставите. И вуаля держите снова 10 гигов. 🙂 На Хуавеях нужно решится, на Айфонах вроде тоже
Вы да, как и человек ниже с windscribe. Но большинство людей а этом месяце первый раз в жизни использовали ВПН. Большинство искали в App store/Play market приложения по запросу "ВПН". Скачивали первое попавшееся, и использовали.
Люди откроют для себя мир новостей и контента, таргетированного на Германию, Прибалтику, Польшу. Боюсь, что некоторые этого просто не переживут 😅
Ничего, всё норм. Ко всему привыкаешь )
Скорее всего так и есть.
Ну так каждый день запросов станет меньше.
Где можно почитать про методику подсчёта? Прочитал и на РБК тоже не увидел. Запрос видит только твой провайдер, откуда какой то конторке знать сколько людей именно из России включает VPN.
Они подключают тебе ВПН на телефон, весь трафик проходит через них. Ставят тебе на телефон приложение, которое запрашивает доступ ко всему, что можно. Это со стороны пользователя. Вполне возможно, что такое же есть и на стороне провайдера. Погуглите, кто является владельцем медиаскопа, это совсем не "какая-то конторка".
Они это кто? VPN я ставлю из магазина приложений, владелец которого явно не предоставляет никаких логов этой конторке.
А если у меня свой vpn поднятый мной лично, а если у меня у провайдер не блочит инсту (30% ещё не имеют оборудования) блокировки и т.д.
Ну скорость через VPN в общем то не меняется заметно для глаза.
Но всего 16% падение меня тоже смущает.
Следующая новость: "Роскомнадзор запретил инфографику, поскольку её распространение угрожает эффективности новостей о блокировках Instagram, Facebook и YouTube".
Лучше бы рейтинг роста популярности впн составили 😂
Вот будет номер, если блогеров начнут жарить за использование инсты... времена сейчас не однозначные.
Если признают экстремистской мету - вполне возможен такой вариант. Но скорее начнут раздавать за нативку в инсте рекламодателям тогда большинство местных блогеров сами отвалятся из-за отсутствия доходов с платформы. Но поживем увидим дела чудные сейчас творятся.
Кстати да, лучше применять меры к рекламодателям за рекламу в заблокированных сервисах, это точно сработает.
Скорее будет так. ФСБ завербует блогеров и будет собирать от них списки активных пользователей с VPN. Потом будут приглашать на профилактические беседы)
А может дополнительный рычаг давления при задержании на митингах.
В общем, я бы не радовался тому, что впн работает.
Я несколько лет назад был в Китае, там достаточно эффективно работает система по борьбе с инакомыслием. Есть куча программных и аппаратных способов снять вуаль VPN и определить внутренний IP-адрес. В России они просто пока не поставлены на промышленный поток.
Просто Россия сейчас активно перенимает опыт Китая. Вы же прекрасно знаете, как в Китае работает точечная работа с агентами Запада.
Просто вводится статься за пользование VPN, устраиваются массовые досмотры личных устройств в образовательных учреждениях в присутствии понятых, выписываются административные штрафы, заводятся дела, реальные сроки до 5 лет. И через 1-2 года никто эти три буквы даже не произнесесет.
А зачем вводить закон о впн, если приложение уже заблокировано и не может использоваться на территории рф. Это уже нарушение закона.
Кто там интересовался соотношением ботов и живых людей в инсте?
16% процентов отвалились - это 95% настоящих-живых человеков, которые пока не поставили VPN (соответственно, прием 5% это 1% от общей массы).
Ещё 2-3% от общей массы, у которых отклчение не сработало (например в поездке).
Итого имеем: 20% люди 80% боты которые ходят друг к другу в гости, подписываются, лайкают.
Как-то так.
Почему каждый мамкин аналитик применяет закон Парето?
Ну тут закон Парето вообще ни при чем - это несколько иная тема. Просто цифры так сложились.
Ну вы как гуру-аналитик научите недоросля как нужно значения анализировать.
Диванная аналитика какая то. По своей аудитории друзей скорее скажу что боты отвалились, все активные остались. Рекламодатели остались, все работает в прежнем режиме.
Так он же нефига не заблокирован.
В 2 из 3 случаях отлично работает без VPN.
Пока не заблокирован
Что значит "пока"?
То есть сейчас блокируют, но не в полную силу?
Смысл?
Вот это объясняет падение лишь на 16%.
Через месяца 2 при блокировке, картина будет совсем другой...
Хочу сказать впн для ютюба не то же самое что и для всего остального... И это будет сложнее...
Нифига, просто платный надо брать.
Если всё юзеры перейдут на впн для ютюб будут сложности и не каждый платный подойдёт
Хорош чушь гнать, Берите нормальный ВПН не дешевый и будет всё хорошо. Обычно надо брать у Гигнатов
Платный поставил, скорость даже выше чем без него.
А нам на работе запретили устанавливать VPN не телефон.
Более подробно:
1) У каждого сотрудника на телефоне должны быть установлены корпоративные приложения для чата и проверки почты
2) При подключении к серверам компании (при проверке почты и чатов) IP-адрес должен быть российским. Иначе автоматическая блокировка учётки
3) Разблокировка учётки только через письменное заявление в службу безопасности
Соответственно, каждый раз при подключении VPN нужно гасить приложения почты и чата (чтобы они в фоновом режиме перестали проверять почту и чаты), либо запрещать им доступ в интернет. Ну а это уже не так весело и муторно, ради Инсты этим заниматься.
Поэтому почти все сотрудники перестали пользоваться Инстой.
почему просто не добавить приложения в исключения?
Каким образом это сделать? В VPN можно настраивать, какие приложения могут ходить в интернет через VPN, а какие — нет?
да, ) через клиент
Instagram: после блокировки аудитория снизилась на 16%
Не вся аудитория, а только российская видимо. Если есть данные, то насколько велико падение от общей аудитории?
Кто-нибудь делал анализ работы Pinterest и Tumblr? Нет хоть какого-то внятной информации в интернете работают ли эти платформы без VPN и есть ли доступ для рекламодателей из России там сейчас..
Пару всего дней и просадка и отток в 16% это оч много а через месяц ? Его уже забудут так получается если за пару дней аудитория ушла на 16 и впн тут не в дели
Всё-таки насколько коряво наше государство занимается пропагандой. Ну скажите пожалуйста зачем блокировать instagram?
Западный мир сам подставился своим разрешением публиковать посты с пожеланиями убийство российских военных. Бери скриншот таких призывов и пересылай всем остальным нормальным с надписью "Вот это и есть настоящий фашизм". заодно можно всех остальных спрашивать А почему нельзя желать смерти американским солдатам в Сирии или в Афганистане?
и вот вместо всего этого власти просто тупо пытаются заблокировать Инстаграм К тому же не могут это сделать чисто технически.
А по вашим субъективным ощущениям, стало меньше друзей пользоваться Инстой? Ну или может кто-то анализировал количество лайков/просмотров истории? Интересно было бы почитать более подробный анализ.
Я когда читаю сообщения про блокировку Meta и её производных, то вспоминаю Телеграм. Тоже хотели его заблокировать, вот только нифига не получилось. Вполне возможно, что и тут результат будет таким же. В конце концов, до технологий китайского файервола нам тоже сейчас как до самого Китая пешком.