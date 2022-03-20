Соцсети
TJ

Mediascope: аудитория Instagram в России после блокировки снизилась на 16% — им всё ещё пользуются более 30 млн человек Статьи редакции

Это только первые данные, и падение может увеличиться, но в день блокировки соцсеть даже достигла пика посещаемости. Mediascope посчитал аудиторию и других сервисов в России.

Исследовательская компания Mediascope по просьбе издания РБК подсчитала, как меняется аудитория популярных в России соцсетей после 24 февраля. Особенно это актуально из-за ограничений работы некоторых из них: Twitter, Facebook и Instagram заблокировал Роскомнадзор, TikTok ограничил возможность загружать новые видео из России и смотреть иностранные ролики.

Что показала аналитика Mediascope:

  • Instagram: после блокировки аудитория снизилась на 16% — на следующий день введения ограничения им пользовалось около 34 млн россиян (39 млн 24 февраля). Вероятно, это не окончательное падение: динамика других заблокированных соцсетей показывает, что к ним возвращаются всё меньше. При этом пика ежедневной аудитории за три недели инстарам достиг 14 марта — в день блокировки.
  • Facebook: до блокировки сервисом ежедневно пользовались около 10 млн россиян, после блокировки аудитория постоянно снижается — и уже достигла 6 млн.
  • Twitter: соцсеть уже сталкивалась с замедлением в 2021 году, но 4 марта её заблокировали полность. После этого он потерял более 50% аудитории (с 2,6 млн до 1,2 млн).
  • Telegram: мессенджер Павла Дурова на фоне блокировок и интереса к новостным каналам резко вырос с начала «спецоперации» на Украине. 24 февраля ежедневная аудитория сервиса в России составляла 31 млн человек, 15 марта — уже 45,5 млн.
  • «ВКонтакте» и «Одноклассники» тоже показали рост — с 46 до 50 млн и с 20 до 21 млн соответственно.
  • TikTok: китайская соцсеть находится в странной позиции — им можно спокойно пользоваться в России, но по большей части аудитория потребляет архивные видео, записанные до ограничений. Ежедневная посещаемость сервиса от этого почти не изменилась — около 31 млн.
Инфографика РБК

#новость #instagram #tiktok

3181 просмотров
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
74 комментария
Написать комментарий...
Александр Борродач
Ответить
10
Развернуть ветку
Котик Котиков

Прям у 50% пользователей ютуба есть впн. Да даже не смешно

Ответить
–1
Развернуть ветку
Aleksey Danilin

Это 50% из тех кто голосовал)))))

Ответить
7
Развернуть ветку
vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

По опросам пользователей в интернете, интернетом пользуются 100% опрошенных

Ответить
2
Развернуть ветку
DosRaven

Ну учитывая % пиратства в стране и то что к народному сайту по этой теме есть доступ только через VPN, то да. Очень много людей уже знаю как этим пользоваться, да и сервисов стало больше.

Ответить
1
Развернуть ветку
LuNature

Ну так его ещё не прикрыли. Т.е. Инфа не сотка, а люди пока думают брать или нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

Зачем им впн, пока Ютуб не заблокирован. Заблокируют, найдут способ, скачают и продолжать смотреть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Будут ролики с Ютуба на болванках и флешках покупать, как дальнобойщики.

Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Это только намерения. После зачистки VPN в полном объеме и способов их оплаты количество снизится до математической погрешности, включая полную и необходимую блокировку Ютуб.

Ответить
2
Развернуть ветку
Dennis Gooddeni
Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Alexeev

И 50 процентов из этих 50 процентов сидят на бесплатных впн, я думаю там скорость подрежут и вряд ли они норм будут смотреть) скоро на торрентах будет раздел видосы с Ютуба))

Ответить
0
Развернуть ветку
3DBomja Obiknovennaya

Доступ к ютубу через VPN может замедлить работу всего рунета и вызвать перегруз.

Ответить
0
Развернуть ветку
Русский хичхакер

Замерять на следующий день — на особо показательно.
Людям лень заморачиваться с включением VPN, рано или поздно попсовые VPN прикроют, начнётся отток, контента станет меньше и это подстегнёт ещё больший отток. Через полгода бы посмотреть цифры.

Ответить
7
Развернуть ветку
LuNature

рано или поздно попсовые VPN прикроют
 ​​obfuscated не не слышали. Но он работает только по большей части в платных VPN, даже в Китае работает, а нам до него ещё не один десяток лет идти

Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Express VPN прекрасно работает в Китае, cудя по мнению местных.

Ответить
0
Развернуть ветку
LuNature

Это правда. Но и NordVPN тоже, просто надо включить в настройках obfuscated.
PS Многие бесплатные ВПН не имеют такой фичи, поэтому многие ВПН и прикрывают. Останутся платные в основном

Ответить
1
Развернуть ветку
Phonk && Shitpost

Я так понимаю считается просто отправление запроса к домену instagram.com? Если да, то это нельзя назвать "продолжают сидеть в Инстаграме". Человек зашёл на пару минут, увидел низкую скорость через ВПН, вышел.

Ответить
4
Развернуть ветку
Solodin Iota

Не знаю, с Premium VPN всё прекрасно работает. С 2016 года сижу только с VPN. Вот подписочку продлил на два года, пока долларовые расчёты ещё были живы как явление.

Ответить
2
Развернуть ветку
Валентин Щербак

Добрый день. Мы прекрасно пользуемся Windscribe бесплатной версией и в чём себе не отказываем!

Ответить
1
Развернуть ветку
Solodin Iota

Мне бесплатная не канает, т.к. использую не только как частное лицо. А так огонёк отправить инстасамке можно и с бесплатной версии, согласен.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey

Теперь просто самке

Ответить
6
Развернуть ветку
Solodin Iota

И не отправить, а добыть с помощью кремня)

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

У windscribe есть промокод "Пи**ец" на 30гб.

Вместо звёздочек допишите нужные буквы

Ответить
1
Развернуть ветку
Phonk && Shitpost

Спасибо!

Ответить
1
Развернуть ветку
Solodin Iota

З как Z? 😂

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Петров

Все на русском

Ответить
0
Развернуть ветку
Allestor Krei

Бесплатная на 10 гигов в месяц. Мало для таких времен

Ответить
1
Развернуть ветку
Как Жэ'Так

30 же по промокоду.

Ответить
0
Развернуть ветку
Phonk && Shitpost

Можно через Тор сидеть. Инсту и Ютуб, конечно, не потянет, но для текста всё ок.

Ответить
0
Развернуть ветку
Валентин Щербак

Лайфхак ‼️ не на OnePlus это точно работает, там нет регистрации обязательной в учётке. После того как бесплатные 10гигов закончились. Удаляете программу и снова ставите. И вуаля держите снова 10 гигов. 🙂 На Хуавеях нужно решится, на Айфонах вроде тоже

Ответить
0
Развернуть ветку
Phonk && Shitpost

Вы да, как и человек ниже с windscribe. Но большинство людей а этом месяце первый раз в жизни использовали ВПН. Большинство искали в App store/Play market приложения по запросу "ВПН". Скачивали первое попавшееся, и использовали.

Ответить
0
Развернуть ветку
Solodin Iota

Люди откроют для себя мир новостей и контента, таргетированного на Германию, Прибалтику, Польшу. Боюсь, что некоторые этого просто не переживут 😅

Ответить
2
Развернуть ветку
Валентин Щербак

Ничего, всё норм. Ко всему привыкаешь )

Ответить
1
Развернуть ветку
Аполлон Степанов

Скорее всего так и есть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Ну так каждый день запросов станет меньше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Komopot Baster

Где можно почитать про методику подсчёта? Прочитал и на РБК тоже не увидел. Запрос видит только твой провайдер, откуда какой то конторке знать сколько людей именно из России включает VPN.

Ответить
0
Развернуть ветку
Phonk && Shitpost

Они подключают тебе ВПН на телефон, весь трафик проходит через них. Ставят тебе на телефон приложение, которое запрашивает доступ ко всему, что можно. Это со стороны пользователя. Вполне возможно, что такое же есть и на стороне провайдера. Погуглите, кто является владельцем медиаскопа, это совсем не "какая-то конторка".

Ответить
0
Развернуть ветку
Komopot Baster

Они это кто? VPN я ставлю из магазина приложений, владелец которого явно не предоставляет никаких логов этой конторке.

А если у меня свой vpn поднятый мной лично, а если у меня у провайдер не блочит инсту (30% ещё не имеют оборудования) блокировки и т.д.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

Ну скорость через VPN в общем то не меняется заметно для глаза.

Но всего 16% падение меня тоже смущает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Solodin Iota

Следующая новость: "Роскомнадзор запретил инфографику, поскольку её распространение угрожает эффективности новостей о блокировках Instagram, Facebook и YouTube".

Ответить
5
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Лучше бы рейтинг роста популярности впн составили 😂

Ответить
3
Развернуть ветку
Ржавая вилка

Вот будет номер, если блогеров начнут жарить за использование инсты... времена сейчас не однозначные.

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел

Если признают экстремистской мету - вполне возможен такой вариант. Но скорее начнут раздавать за нативку в инсте рекламодателям тогда большинство местных блогеров сами отвалятся из-за отсутствия доходов с платформы. Но поживем увидим дела чудные сейчас творятся.

Ответить
2
Развернуть ветку
Тимур Петров

Кстати да, лучше применять меры к рекламодателям за рекламу в заблокированных сервисах, это точно сработает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Solodin Iota

Скорее будет так. ФСБ завербует блогеров и будет собирать от них списки активных пользователей с VPN. Потом будут приглашать на профилактические беседы)

Ответить
0
Развернуть ветку
Ржавая вилка

А может дополнительный рычаг давления при задержании на митингах.
В общем, я бы не радовался тому, что впн работает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Solodin Iota

Я несколько лет назад был в Китае, там достаточно эффективно работает система по борьбе с инакомыслием. Есть куча программных и аппаратных способов снять вуаль VPN и определить внутренний IP-адрес. В России они просто пока не поставлены на промышленный поток.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Просто Россия сейчас активно перенимает опыт Китая. Вы же прекрасно знаете, как в Китае работает точечная работа с агентами Запада.

Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Просто вводится статься за пользование VPN, устраиваются массовые досмотры личных устройств в образовательных учреждениях в присутствии понятых, выписываются административные штрафы, заводятся дела, реальные сроки до 5 лет. И через 1-2 года никто эти три буквы даже не произнесесет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ржавая вилка

А зачем вводить закон о впн, если приложение уже заблокировано и не может использоваться на территории рф. Это уже нарушение закона.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ed M

Кто там интересовался соотношением ботов и живых людей в инсте?
16% процентов отвалились - это 95% настоящих-живых человеков, которые пока не поставили VPN (соответственно, прием 5% это 1% от общей массы).
Ещё 2-3% от общей массы, у которых отклчение не сработало (например в поездке).
Итого имеем: 20% люди 80% боты которые ходят друг к другу в гости, подписываются, лайкают.
Как-то так.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Ржавая вилка

Почему каждый мамкин аналитик применяет закон Парето?

Ответить
2
Развернуть ветку
Ed M

Ну тут закон Парето вообще ни при чем - это несколько иная тема. Просто цифры так сложились.
Ну вы как гуру-аналитик научите недоросля как нужно значения анализировать.

Ответить
–1
Развернуть ветку
DosRaven

Диванная аналитика какая то. По своей аудитории друзей скорее скажу что боты отвалились, все активные остались. Рекламодатели остались, все работает в прежнем режиме.

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Волхонский

Так он же нефига не заблокирован.
В 2 из 3 случаях отлично работает без VPN.

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksey Danilin

Пока не заблокирован

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Волхонский

Что значит "пока"?
То есть сейчас блокируют, но не в полную силу?
Смысл?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

Вот это объясняет падение лишь на 16%.

Ответить
0
Развернуть ветку
Kain Ariott

Через месяца 2 при блокировке, картина будет совсем другой...

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleksey Danilin

Хочу сказать впн для ютюба не то же самое что и для всего остального... И это будет сложнее...

Ответить
0
Развернуть ветку
LuNature

Нифига, просто платный надо брать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksey Danilin

Если всё юзеры перейдут на впн для ютюб будут сложности и не каждый платный подойдёт

Ответить
0
Развернуть ветку
LuNature

Хорош чушь гнать, Берите нормальный ВПН не дешевый и будет всё хорошо. Обычно надо брать у Гигнатов

Ответить
0
Развернуть ветку
DosRaven

Платный поставил, скорость даже выше чем без него.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Волочков

А нам на работе запретили устанавливать VPN не телефон.

Более подробно:
1) У каждого сотрудника на телефоне должны быть установлены корпоративные приложения для чата и проверки почты
2) При подключении к серверам компании (при проверке почты и чатов) IP-адрес должен быть российским. Иначе автоматическая блокировка учётки
3) Разблокировка учётки только через письменное заявление в службу безопасности

Соответственно, каждый раз при подключении VPN нужно гасить приложения почты и чата (чтобы они в фоновом режиме перестали проверять почту и чаты), либо запрещать им доступ в интернет. Ну а это уже не так весело и муторно, ради Инсты этим заниматься.

Поэтому почти все сотрудники перестали пользоваться Инстой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Romula Daraa

почему просто не добавить приложения в исключения?

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Волочков

Каким образом это сделать? В VPN можно настраивать, какие приложения могут ходить в интернет через VPN, а какие — нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
LuNature

да, ) через клиент

Ответить
0
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

Instagram: после блокировки аудитория снизилась на 16%
 Не вся аудитория, а только российская видимо. Если есть данные, то насколько велико падение от общей аудитории?

Ответить
0
Развернуть ветку
Валентин Щербак

Кто-нибудь делал анализ работы Pinterest и Tumblr? Нет хоть какого-то внятной информации в интернете работают ли эти платформы без VPN и есть ли доступ для рекламодателей из России там сейчас..

Ответить
0
Развернуть ветку
Den Red

Пару всего дней и просадка и отток в 16% это оч много а через месяц ? Его уже забудут так получается если за пару дней аудитория ушла на 16 и впн тут не в дели

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Oleg

Всё-таки насколько коряво наше государство занимается пропагандой. Ну скажите пожалуйста зачем блокировать instagram?
Западный мир сам подставился своим разрешением публиковать посты с пожеланиями убийство российских военных. Бери скриншот таких призывов и пересылай всем остальным нормальным с надписью "Вот это и есть настоящий фашизм". заодно можно всех остальных спрашивать А почему нельзя желать смерти американским солдатам в Сирии или в Афганистане?
и вот вместо всего этого власти просто тупо пытаются заблокировать Инстаграм К тому же не могут это сделать чисто технически.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Волочков

А по вашим субъективным ощущениям, стало меньше друзей пользоваться Инстой? Ну или может кто-то анализировал количество лайков/просмотров истории? Интересно было бы почитать более подробный анализ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Natasha Ivanova

Я когда читаю сообщения про блокировку Meta и её производных, то вспоминаю Телеграм. Тоже хотели его заблокировать, вот только нифига не получилось. Вполне возможно, что и тут результат будет таким же. В конце концов, до технологий китайского файервола нам тоже сейчас как до самого Китая пешком.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 74 комментария
Финансы
Alexey Arhipov
Немного о крипте: о биржах и коинах в наше время

Доброго времени суток, уважаемые. Я не буду статью размежать кучей каких-то картинок, а постараюсь ответить на вопросы, которые мне в различных статьях задают люди, касательно крипты и того, где же хранить деньги, чтобы их не потерять.

7
Финансы
Pavel Komarovskiy
Удивительная история Tether (USDT): люди отнесли $80 миллиардов пластическому хирургу, который не гарантирует их возврат

В попытке избежать санкций Запада и контрсанкций со стороны РФ, многие россияне спешно переводят сбережения в криптовалюту. В этой статье я разбираюсь в финансовой надежности крупнейшего и старейшего стейблкоина USDT (спойлер: к ней есть серьезные вопросы).

Джанкарло Девазини (бывший профессиональный пластический хирург, а ныне финансовый директор Tether) смотрит на тебя, как понятно на что
199
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Диана Листопад
Завещание, смерть и председатель ЖСК

В прошлом году у меня умерла бабушка. Она завещала мне квартиру. Дом был кооперативным и никаких документов о собственности нет. Единственный вариант — справка о полной выплате паёв от председателя. И здесь началось самое интересное.

17
Приёмная
Никита Горячев
«Для избежания отмывания денежных средств, вам установлен лимит» — ограничения в банке «Тинькофф»
386
Финансы
Слава Шегай
Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 25: субсидии за наём сотрудников до 30 лет Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Sputnik, Алексей Дружинин
Статья дополняется
2
Больше статей
null