Немного о крипте: о биржах и коинах в наше время

Доброго времени суток, уважаемые. Я не буду статью размежать кучей каких-то картинок, а постараюсь ответить на вопросы, которые мне в различных статьях задают люди, касательно крипты и того, где же хранить деньги, чтобы их не потерять.