Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Сундар Пичаи, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Тим Кук ответили на вопросы о поглощении и уничтожении конкурентов, краже данных, влиянии на малый бизнес и разработчиков приложений.
29 июля состоялось заседание Конгресса США по антимонопольному делу. Google, Facebook, Amazon и Apple подозревают в злоупотреблении положением на рынке и нарушениях антимонопольного законодательства.
Основатели компаний отвечали на вопросы Конгресса пять с половиной часов. Масштаб процесса CNN сравнивает с выступлением в Конгрессе Билла Гейтса в 1998 году.
В чем обвиняют компании и как проходили слушания — главное.
Во вступительном слове председатель Дэвид Сисиллин призвал противостоять доминирующим технологическим компаниям и назвал их «частным правительством».
Он обозначил три модели, по мнению Конгресса ставшие общими для компаний и мешающие конкуренции:
Он заявил, что участники слушания уничтожают конкурентов и пользуются властью, чтобы сохранить своё положение. «Их доминирование убивает малый бизнес, производство и общий динамизм — двигатели американской экономики. Проще говоря, у них слишком много власти», — отметил Сисиллин.
В разговоре с Сундаром Пичаи Сисиллин заявил, что Google, показывающая содержание других сайтов в поиске, крадёт их контент. Кроме того, указал председатель, компания предоставляет в выдаче не самые актуальные результаты, а наиболее выгодные ей.
Google беспокоилась о популярности конкурентов вроде сервисов Yelp и Tripadvisor и сделала всё, чтобы удержать пользователей у себя, считает политик.
В результате Google «превратилась из турникета в остальную часть интернета в огороженный сайт, который всё сильнее удерживает пользователя», отметил Сисиллин.
Например, Google импортировала в выдачу отзывы на Yelp, а во внутренней переписке сотрудники компании замечали, что некоторые сайты получают «слишком большой трафик», чему нужно положить конец.
В ответ Пичаи сказал, что незнаком со спецификой обвинений, а по подавляющему числу запросов Google не показывает рекламу. Глава Alphabet ушёл от прямого ответа на вопрос о конкурентах: «Когда я управляю компанией, я действительно сосредоточен на том, чтобы дать пользователям то, что они хотят».
По поводу сбора данных о трафике других сервисов Пичаи объяснил, что Google, как и другие сервисы, «ищет тренды в собранных данных и использует их для улучшения качества своих продуктов».
Конгресс уточнил у Пичаи, действительно ли сотрудники вручную добавляют сайты в чёрный список выдачи. Он признал, что часть результатов из поиска удаляют люди, но делают это только в случаях, когда сайт нарушает закон.
Конгрессвумен Вэл Дэмингс отметила: когда Google в 2007 году купила крупнейшую платформу цифровой рекламы DoubleClick, она обещала правительству, что никогда не объединит данные пользователей с DoubleClick.
Но в 2016 году компания нарушила своё обещание и таким образом «разрушила анонимность в интернете», указала Дэмингс. По её мнению, если в 2007-м основатели Google боялись разозлить пользователей, то к 2016 году это перестало волновать компанию. Она контролировала такую большую долю рынка, что могла позволить себе нарушить предпочтения клиентов.
Сундар Пичаи не смог ответить на слова конгрессвумен, он лишь повторил, что пользователи Google могут контролировать использование своих данных.
Аналогичную атаку на Facebook провела конгрессвумен Люси Макбат: она попросила Цукерберга объяснить, почему соцсеть отказалась от обещания не отслеживать пользователей с помощью cookies, которое было указано в первой политике конфиденциальности Facebook.
Цукерберг в ответ указал, что Facebook «не очень часто использует cookies для отслеживания». Но Макбат утверждала: «Реальность в том, что рыночная власть Facebook выросла, и компания пожертвовала своей политикой защиты пользователя».
Член палаты представителей Джерри Надлер расспросил Цукерберга о покупке Instagram в 2012 году: считал ли глава Facebook сервис угрозой для своей соцсети. По мнению Надлера, компания нарушила закон: купила сервис, чтобы устранить конкурента.
По его словам, во внутренней переписке между главой Facebook и менеджерами, которую власти получили в рамках антимонопольного расследования, Facebook расценивала Instagram как угрозу, и, вместо того чтобы конкурировать с ним, компания купила его за $1 млрд.
Цукерберг не отрицал, что рассматривал Instagram как угрозу и конкурента, но подчеркнул, что успех сервиса не был гарантирован: «Оглядываясь назад, кажется очевидным, что Instagram достиг бы своих нынешних масштабов. В то время было далеко не так очевидно».
Ещё он отметил, что сделка в 2012 году была одобрена Федеральной торговой комиссией без замечаний, а Instagram превратилась из конкурента в приложение, которому Facebook помогает расти.
Чтобы бороться со Snapchat и Instagram, Facebook запускала приложения-клоны и угрожала конкурентам уничтожением, считают в Конгрессе.
Например, Цукерберг в переписке с гендиректором Snapchat Эваном Шпигелем говорил, что попытается «уничтожить приложение», если Шпигель не продаст сервис Facebook. Затем Instagram и другие сервисы Facebook скопировали функцию Snapchat Stories.
Также Цукерберг пытался скопировать Instagram и начал разработку Facebook Camera, угрожая таким образом владельцу сервиса Кевину Систрому, отмечают конгрессмены.
Цукерберг же признал, что действительно считал WhatsApp, Instagram и Snapchat конкурентами, но отрицал угрозы. По его словам, Facebook копировала функции так же, как конкуренты копируют её функции, например новостную ленту.
Член палаты представителей Джо Негуз продемонстрировал переписку Цукерберга с сотрудниками Facebook после покупки Instagram, в которой глава компании заявил: «Мы всегда можем просто купить любые конкурентоспособные стартапы, но пройдёт много времени, прежде чем сможем купить Google».
Цукерберг сказал, что не помнит письмо, но «оно звучит как шутка».
Затем Цукербергу показали ещё одно письмо, демонстрирующее стратегию поглощений Facebook, — от финансового директора компании Дэвида Венера. Он писал, что каждые пару лет Facebook будет тратить 5–10% капитализации для укрепления позиций.
Успех Instagram как раз отражает эту стратегию, отмечают сенаторы. В ответ Цукерберг сказал, что рост Instagram превзошёл «самые смелые ожидания».
Член палаты представителей Прамила Джаяпал спросила Джеффа Безоса об использовании Amazon данных сторонних продавцов для улучшения собственных конкурентных товаров — это может стать потенциальной антимонопольной проблемой для онлайн-ритейлера.
Она процитировала анонимные показания сотрудника Amazon. Он указал, что существуют правила, запрещающие использовать такие данные, но они не работают.
Безос тоже признал, такая политика есть, но не смог гарантировать, что она никогда не нарушалась.
Компанию обвинили в агрессивной конкуренции и продемонстрировали слайды внутренней презентации Amazon, на которых были перечислены сторонние компании — с указанием «привести цены в соответствии с теми, что установили конкуренты, вне зависимости от того, сколько это будет стоить».
Также Безосу напомнили о старом, но важном приобретении Amazon — Quidsi, материнской компании Diapers.com за $500 млн в 2010 году. Amazon посчитала Diaspers.com потенциальным конкурентом на онлайн-рынке подгузников.
По словам конгрессментов, Amazon снижала цены на собственные продукты и продавала себе в убыток, чтобы пошатнуть бизнес Diaspers, предлагала скидки и привлекала покупателей, пока не смогла купить площадку. Затем Amazon повысила цены и закрыла конкурента.
Ещё Amazon обвинили в продаже подделок и продвижении собственных продуктов, аналогичных тем, что продают сторонние продавцы на маркетплейсе, — это неконкурентное поведение для владельца платформы.
Конгресс указал: Amazon может получить данные о продажах других продавцов, конкурирующих с брендами компании, так как собирает их даже в том случае, когда товар продают всего два или три продавца, включая саму Amazon.
Чтобы узнать о чужих продажах, компании достаточно убрать из совокупных данных свой бренд. Безос подтвердил, что Amazon считает совокупными данными информацию о двух или трёх продавцах.
На большинство вопросов глава Amazon заявлял, что внутри компании ведутся расследования, посвященные перечисленным проблемам, и пообещал поделиться результатами с антимонопольным подкомитетом.
Член палаты представителей Джейми Раскин хотел доказать, что Amazon обладает доминирующим положением на рынке «умных» помощников.
Несколько компаний, по словам Раскина, рассказали Комитету, что Amazon устанавливает цены на свои устройства Echo ниже себестоимости, что делает практически невозможной конкуренцию с ними и помогает захвату Amazon рынка устройств «умного» дома.
Безос признал, что Amazon Echo может иногда продаваться дешевле себестоимости, особенно на распродажах.
Также предпринимателя спросили о продвижении продуктов Amazon через голосового помощника Alexa. «Меня бы это не удивило», — ответил глава компании.
Член палаты представителей Хэнк Джонс спросил, относится ли Apple одинаково ко всем разработчикам. Он утвержал, что Apple, чтобы преодолеть бюрократию в App Store, назначила двух помощников для китайской ИТ-компании Baidu.
Также Джонсон обвинил Apple в сборе данных о клиентах через платёжную систему Apple Pay, подключение которой компания требует со всех разработчиков.
Тим Кук отрицал обвинения, но не ответил прямо на вопрос об Apple Pay.
Член палаты представителей Вэл Дэмингс напомнила Куку, как Apple избавилась от приложений, позволяющих родителям отслеживать действия детей. Их удаление из App Store совпало с запуском собственной технологии Apple «Экранное время» в iOS 12.
Приложения смогли вернуться только через полгода, за это время они уже потеряли пользователей и рыночную долю. При этом в App Store оставалось приложение, созданное правительством Саудовской Аравии.
«Apple выгнала тех, кто помогал родителям, но сохранила того, кто принадлежит могущественному правительству», — отметила Дэмингс.
Также Конгресс продемонстрировал внутреннюю переписку исполнительного директора Apple Фила Шиллера: он продвигал функцию «Экранное время» пользователям, которые жаловались компании на удаление конкурирующих сервисов.
Кук объяснил: приложения использовали корпоративные инструменты для отслеживания сотрудников и «подвергали опасности данные ребёнка», поэтому компания запретила их ради конфиденциальности и безопасности.
Но его ответ не устроил конгрессвумен Люси Макбат: «Если Apple не пыталась нанести вред конкурентам и помочь своему приложению, почему Фил Шиллер продвигал приложение тем, кто жаловался на удаление?»
Конгрессмены показали документы, по которым вице-президент Apple Эдди Кью в первый год работы App Store рассматривал возможность увеличить комиссию в App Store до 40%.
Они спросили, увеличивала ли Apple комиссию во время пандемии и меняла ли правила использования App Store. Например, добавляла ли Apple комиссию сервисам, которые раньше не облагались ей, приведя в пример скандал с почтовым сервисом Hey.
Кук обратил внимание, что компания никогда не увеличивала комиссию за платежи в системе.
В ходе слушаний Конгресс опубликовал письмо Стива Джобса 2010 года, в котором глава Apple предложил «перекрыть кислород» главному iOS-разработчику Facebook Джо Хьюитту. Он публично раскритиковал новые средства для разработки Apple и язык Objective-C. В 2011 году Хьюитт ушёл из Facebook.
Конгресс нашел несоответствие в правилах Apple, по которым разработчикам запрещено копировать приложения Apple, но при этом Apple разрешено копировать чужие приложения.
Кук не нашёл ответа на это заявление и пообещал разобраться.
По итогам слушаний председатель Дэвид Сисиллин указал, что общение с предпринимателями «сделали очевидным факт, что компании — монополисты, которых необходимо регулировать».
В ближайшее время Комитет должен опубликовать результаты расследования с учетом слушаний и предложить варианты решения обозначенных проблем.
Полная версия слушаний:
Материал подготовлен при участии Ольги Такмазьян.
Обвинения связаны с доминированием Google на рынке поиска и рекламы. Компанию подозревают в продвижении своих сервисов в поисковой выдаче, из-за чего предпринимателям стало дороже обходиться привлечение клиентов.
Это они еще выдачу яндекса не видели
Кратко о сша:
Когда фбр прослушивает глав других государств - это хорошо.
Когда фб крадет данные пользователей - это плохо.
Когда сша влияет на экономических конкурентов - китайские компании и выдавливает их со своего рынка - это хорошо.
Когда то же самое делают ит-компании - это плохо.
Прослушка других государств, подавление внешних конкурентов и сохранение конкурентного внутреннего рынка – все это хорошо для США. Так что особого противоречия тут нет.
Кто сильнее тот и нагибает того кого хочет) Закон джунглей никто не отменял)
Дайте уже наконец Телеграм устанавливать не через appstore, и игры разрешите! Будут знать теперь как с Пашей связываться 💪
Ну уж нет, после Пашиных заявлений, телегу теперь ставить только через проверку самого аппстора.
Интересно, кто стоит за всеми этими разборками?
Промышленники или просто чинуши?
Неужели у Гугл, Амазон, Фб и Эппл совместно не хватит ресурсов прижать кого нужно?
Ну во многом сила штатов - в умной антимонопольной политике.
Которая не разрушает Единорогов , но и не мешает появлению новых
Некоторые из них должны быть разделены, всех нужно строго регулировать и привлечь к ответственности.
Слыш!!!
#Apple_ecosystem_matter
Вопросики давно уже подвисли, как дамоклов меч.
Варианты какие:
1. Все это леваццкие происки: жизни авторитетным людям не дают, бюрократы проклятые. Точно введут социальную ответственность бизнеса, как в прогрессивной Российской Империи.
2. Постковидная постправда: нужно показать социально ответственную позицию. Будут хмурить брови, делать ничего не будут.
3. Бигбоссы дождались: наконец-то за них примутся. И миру, и МСП станет свободнее и легче дышать. Нужно регулировать вручную, там где рынок не справляется.
Показуха редкостная эти слушания... они как делали что хотели так и будут продолжать это делать и никто им за это ничего не скажет так как половина конгресса прикормленных этими же гигантами.
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