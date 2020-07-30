Сундар Пичаи, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Тим Кук ответили на вопросы о поглощении и уничтожении конкурентов, краже данных, влиянии на малый бизнес и разработчиков приложений.

В закладки Слушать

29 июля состоялось заседание Конгресса США по антимонопольному делу. Google, Facebook, Amazon и Apple подозревают в злоупотреблении положением на рынке и нарушениях антимонопольного законодательства.

Основатели компаний отвечали на вопросы Конгресса пять с половиной часов. Масштаб процесса CNN сравнивает с выступлением в Конгрессе Билла Гейтса в 1998 году.

В чем обвиняют компании и как проходили слушания — главное.

Слушания проходили удалённо

Коротко об основных обвинениях

Facebook обвиняют в скупке компаний и приложений, которые Цукерберг считал угрозой для своей корпорации. Instagram и WhatsApp закрепили за компанией статус глобального технологического гиганта, но вместо конкурентной борьбы Facebook поглотила конкурентов.

Amazon обвиняют в использовании данных от сторонних продавцов для создания и продвижения собственных товаров и ограничения других продавцов на платформе.



Apple обвиняют в том, что она препятствует развитию независимых приложений, устанавливая высокую комиссию в App Store — от 15 до 30%.



Обвинения Google связаны с доминированием на рынке поиска и рекламы. Компанию подозревают в продвижении своих сервисов в поисковой выдаче, из-за чего предпринимателям дороже обходится привлечение клиентов.



«Мы не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики»

Во вступительном слове председатель Дэвид Сисиллин призвал противостоять доминирующим технологическим компаниям и назвал их «частным правительством».

До пандемии Covid-19 эти корпорации уже выделялись как титаны в нашей экономике, однако после Covid-19 они, вероятно, станут сильнее и влиятельнее, чем когда-либо. Дэвид Сисиллин

Он обозначил три модели, по мнению Конгресса ставшие общими для компаний и мешающие конкуренции:

Каждая платформа стала «узким местом» для дистрибуции контента, товаров и сервисов. И вместе с тем она собирает ценные данные пользователей. Платформы используют контроль над цифровой инфраструктурой для наблюдения за другими компаниями — их ростом, деловой активностью и тем, могут ли они представлять угрозу. И затем используют эту информацию в свою пользу. Платформы «злоупотребляют контролем над технологиями, чтобы увеличивать свою власть» и постановки своих продуктов выше других.

Он заявил, что участники слушания уничтожают конкурентов и пользуются властью, чтобы сохранить своё положение. «Их доминирование убивает малый бизнес, производство и общий динамизм — двигатели американской экономики. Проще говоря, у них слишком много власти», — отметил Сисиллин.

О чем спрашивали политики

Почему Google крадёт контент у других компаний и как анализирует трафик для конкуренции

В разговоре с Сундаром Пичаи Сисиллин заявил, что Google, показывающая содержание других сайтов в поиске, крадёт их контент. Кроме того, указал председатель, компания предоставляет в выдаче не самые актуальные результаты, а наиболее выгодные ей.

Google беспокоилась о популярности конкурентов вроде сервисов Yelp и Tripadvisor и сделала всё, чтобы удержать пользователей у себя, считает политик.

В результате Google «превратилась из турникета в остальную часть интернета в огороженный сайт, который всё сильнее удерживает пользователя», отметил Сисиллин.

Например, Google импортировала в выдачу отзывы на Yelp, а во внутренней переписке сотрудники компании замечали, что некоторые сайты получают «слишком большой трафик», чему нужно положить конец.

В ответ Пичаи сказал, что незнаком со спецификой обвинений, а по подавляющему числу запросов Google не показывает рекламу. Глава Alphabet ушёл от прямого ответа на вопрос о конкурентах: «Когда я управляю компанией, я действительно сосредоточен на том, чтобы дать пользователям то, что они хотят».

По поводу сбора данных о трафике других сервисов Пичаи объяснил, что Google, как и другие сервисы, «ищет тренды в собранных данных и использует их для улучшения качества своих продуктов».

Регулирует ли Google контент вручную

Конгресс уточнил у Пичаи, действительно ли сотрудники вручную добавляют сайты в чёрный список выдачи. Он признал, что часть результатов из поиска удаляют люди, но делают это только в случаях, когда сайт нарушает закон.

Google и Facebook используют данные пользователей в своих целях, несмотря на обещания так не делать

Конгрессвумен Вэл Дэмингс отметила: когда Google в 2007 году купила крупнейшую платформу цифровой рекламы DoubleClick, она обещала правительству, что никогда не объединит данные пользователей с DoubleClick.

Но в 2016 году компания нарушила своё обещание и таким образом «разрушила анонимность в интернете», указала Дэмингс. По её мнению, если в 2007-м основатели Google боялись разозлить пользователей, то к 2016 году это перестало волновать компанию. Она контролировала такую большую долю рынка, что могла позволить себе нарушить предпочтения клиентов.

Сундар Пичаи не смог ответить на слова конгрессвумен, он лишь повторил, что пользователи Google могут контролировать использование своих данных.

Аналогичную атаку на Facebook провела конгрессвумен Люси Макбат: она попросила Цукерберга объяснить, почему соцсеть отказалась от обещания не отслеживать пользователей с помощью cookies, которое было указано в первой политике конфиденциальности Facebook.

Цукерберг в ответ указал, что Facebook «не очень часто использует cookies для отслеживания». Но Макбат утверждала: «Реальность в том, что рыночная власть Facebook выросла, и компания пожертвовала своей политикой защиты пользователя».

Vox

Facebook расценивала Instagram как угрозу, поэтому купила его вместо того, чтобы конкурировать

Член палаты представителей Джерри Надлер расспросил Цукерберга о покупке Instagram в 2012 году: считал ли глава Facebook сервис угрозой для своей соцсети. По мнению Надлера, компания нарушила закон: купила сервис, чтобы устранить конкурента.

По его словам, во внутренней переписке между главой Facebook и менеджерами, которую власти получили в рамках антимонопольного расследования, Facebook расценивала Instagram как угрозу, и, вместо того чтобы конкурировать с ним, компания купила его за $1 млрд.

Цукерберг не отрицал, что рассматривал Instagram как угрозу и конкурента, но подчеркнул, что успех сервиса не был гарантирован: «Оглядываясь назад, кажется очевидным, что Instagram достиг бы своих нынешних масштабов. В то время было далеко не так очевидно».

Ещё он отметил, что сделка в 2012 году была одобрена Федеральной торговой комиссией без замечаний, а Instagram превратилась из конкурента в приложение, которому Facebook помогает расти.

Цукерберг в 2012 году: «Мы всегда можем просто купить любые конкурентоспособные стартапы»

Чтобы бороться со Snapchat и Instagram, Facebook запускала приложения-клоны и угрожала конкурентам уничтожением, считают в Конгрессе.

Например, Цукерберг в переписке с гендиректором Snapchat Эваном Шпигелем говорил, что попытается «уничтожить приложение», если Шпигель не продаст сервис Facebook. Затем Instagram и другие сервисы Facebook скопировали функцию Snapchat Stories.

Также Цукерберг пытался скопировать Instagram и начал разработку Facebook Camera, угрожая таким образом владельцу сервиса Кевину Систрому, отмечают конгрессмены.

Цукерберг же признал, что действительно считал WhatsApp, Instagram и Snapchat конкурентами, но отрицал угрозы. По его словам, Facebook копировала функции так же, как конкуренты копируют её функции, например новостную ленту.

Член палаты представителей Джо Негуз продемонстрировал переписку Цукерберга с сотрудниками Facebook после покупки Instagram, в которой глава компании заявил: «Мы всегда можем просто купить любые конкурентоспособные стартапы, но пройдёт много времени, прежде чем сможем купить Google».

Цукерберг сказал, что не помнит письмо, но «оно звучит как шутка».

Затем Цукербергу показали ещё одно письмо, демонстрирующее стратегию поглощений Facebook, — от финансового директора компании Дэвида Венера. Он писал, что каждые пару лет Facebook будет тратить 5–10% капитализации для укрепления позиций.

Успех Instagram как раз отражает эту стратегию, отмечают сенаторы. В ответ Цукерберг сказал, что рост Instagram превзошёл «самые смелые ожидания».

Использует ли Amazon данные продавцов для собственной выгоды

Член палаты представителей Прамила Джаяпал спросила Джеффа Безоса об использовании Amazon данных сторонних продавцов для улучшения собственных конкурентных товаров — это может стать потенциальной антимонопольной проблемой для онлайн-ритейлера.

Она процитировала анонимные показания сотрудника Amazon. Он указал, что существуют правила, запрещающие использовать такие данные, но они не работают.

Безос тоже признал, такая политика есть, но не смог гарантировать, что она никогда не нарушалась.

Как Amazon уничтожает конкурентов

Компанию обвинили в агрессивной конкуренции и продемонстрировали слайды внутренней презентации Amazon, на которых были перечислены сторонние компании — с указанием «привести цены в соответствии с теми, что установили конкуренты, вне зависимости от того, сколько это будет стоить».

Также Безосу напомнили о старом, но важном приобретении Amazon — Quidsi, материнской компании Diapers.com за $500 млн в 2010 году. Amazon посчитала Diaspers.com потенциальным конкурентом на онлайн-рынке подгузников.

По словам конгрессментов, Amazon снижала цены на собственные продукты и продавала себе в убыток, чтобы пошатнуть бизнес Diaspers, предлагала скидки и привлекала покупателей, пока не смогла купить площадку. Затем Amazon повысила цены и закрыла конкурента.

Ещё Amazon обвинили в продаже подделок и продвижении собственных продуктов, аналогичных тем, что продают сторонние продавцы на маркетплейсе, — это неконкурентное поведение для владельца платформы.

Безос ответил, что пользователи сами решают, что и у кого покупать, а борьбой с подделками занимается команда из 1000 сотрудников Amazon.



Конгресс указал: Amazon может получить данные о продажах других продавцов, конкурирующих с брендами компании, так как собирает их даже в том случае, когда товар продают всего два или три продавца, включая саму Amazon.

Чтобы узнать о чужих продажах, компании достаточно убрать из совокупных данных свой бренд. Безос подтвердил, что Amazon считает совокупными данными информацию о двух или трёх продавцах.

На большинство вопросов глава Amazon заявлял, что внутри компании ведутся расследования, посвященные перечисленным проблемам, и пообещал поделиться результатами с антимонопольным подкомитетом.

Wired

Устройства Amazon Echo продаются ниже себестоимости для захвата рынка «умных» домов, Alexa продвигает продукты Amazon

Член палаты представителей Джейми Раскин хотел доказать, что Amazon обладает доминирующим положением на рынке «умных» помощников.

Несколько компаний, по словам Раскина, рассказали Комитету, что Amazon устанавливает цены на свои устройства Echo ниже себестоимости, что делает практически невозможной конкуренцию с ними и помогает захвату Amazon рынка устройств «умного» дома.

Безос признал, что Amazon Echo может иногда продаваться дешевле себестоимости, особенно на распродажах.

Также предпринимателя спросили о продвижении продуктов Amazon через голосового помощника Alexa. «Меня бы это не удивило», — ответил глава компании.

Как Apple влияет на разработчиков через App Store

Член палаты представителей Хэнк Джонс спросил, относится ли Apple одинаково ко всем разработчикам. Он утвержал, что Apple, чтобы преодолеть бюрократию в App Store, назначила двух помощников для китайской ИТ-компании Baidu.

Также Джонсон обвинил Apple в сборе данных о клиентах через платёжную систему Apple Pay, подключение которой компания требует со всех разработчиков.

Тим Кук отрицал обвинения, но не ответил прямо на вопрос об Apple Pay.

Член палаты представителей Вэл Дэмингс напомнила Куку, как Apple избавилась от приложений, позволяющих родителям отслеживать действия детей. Их удаление из App Store совпало с запуском собственной технологии Apple «Экранное время» в iOS 12.

Приложения смогли вернуться только через полгода, за это время они уже потеряли пользователей и рыночную долю. При этом в App Store оставалось приложение, созданное правительством Саудовской Аравии.

«Apple выгнала тех, кто помогал родителям, но сохранила того, кто принадлежит могущественному правительству», — отметила Дэмингс.

Также Конгресс продемонстрировал внутреннюю переписку исполнительного директора Apple Фила Шиллера: он продвигал функцию «Экранное время» пользователям, которые жаловались компании на удаление конкурирующих сервисов.

Кук объяснил: приложения использовали корпоративные инструменты для отслеживания сотрудников и «подвергали опасности данные ребёнка», поэтому компания запретила их ради конфиденциальности и безопасности.

Но его ответ не устроил конгрессвумен Люси Макбат: «Если Apple не пыталась нанести вред конкурентам и помочь своему приложению, почему Фил Шиллер продвигал приложение тем, кто жаловался на удаление?»

Решение вернуть сторонние приложения на iOS через полгода — принципиально несправедливо. Apple душит инновации, которые служат основой нашей экономики Люси Макбат

Конгрессмены показали документы, по которым вице-президент Apple Эдди Кью в первый год работы App Store рассматривал возможность увеличить комиссию в App Store до 40%.

Они спросили, увеличивала ли Apple комиссию во время пандемии и меняла ли правила использования App Store. Например, добавляла ли Apple комиссию сервисам, которые раньше не облагались ей, приведя в пример скандал с почтовым сервисом Hey.

Кук обратил внимание, что компания никогда не увеличивала комиссию за платежи в системе.

По словам Кука, 84% приложений в App Store не платят комиссии, среди 16% оставшихся некоторые платят 30%, другие — 15%. До появления App Store комиссия в магазинах приложений могла достигать 50–70%, заявляет глава Apple.



Apple могла «перекрыть кислород» критикам

В ходе слушаний Конгресс опубликовал письмо Стива Джобса 2010 года, в котором глава Apple предложил «перекрыть кислород» главному iOS-разработчику Facebook Джо Хьюитту. Он публично раскритиковал новые средства для разработки Apple и язык Objective-C. В 2011 году Хьюитт ушёл из Facebook.

Apple не даёт копировать приложения, но делает это сама

Конгресс нашел несоответствие в правилах Apple, по которым разработчикам запрещено копировать приложения Apple, но при этом Apple разрешено копировать чужие приложения.

Кук не нашёл ответа на это заявление и пообещал разобраться.

Крадёт ли Китай данные американских сервисов

Кук заявил, что не знает о случаях утечки данных в Китай, связанных с Apple.

Безос много слышал об этом и указал, что есть продукты-копии американских брендов, но с кражами не сталкивался лично.

Пичаи рассказал о кибератаке на Google в 2009 году.

Цукерберг назвал «документированными» факты кражи данных.

Что будет дальше

По итогам слушаний председатель Дэвид Сисиллин указал, что общение с предпринимателями «сделали очевидным факт, что компании — монополисты, которых необходимо регулировать».

Они контролируют маркетплейсы, разрушают независимый бизнес и делают что захотят — это должно закончиться. Некоторые из них должны быть разделены, всех нужно строго регулировать и привлечь к ответственности. Дэвид Сисиллин

В ближайшее время Комитет должен опубликовать результаты расследования с учетом слушаний и предложить варианты решения обозначенных проблем.

Полная версия слушаний: