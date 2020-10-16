Большая проблема в новичках, которым сложно адаптироваться из-за занятости старших коллег, и неопределенной рабочей нагрузке.

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The Information выяснило, что с апреля по июнь 2020 года только 31% опрошенных разработчиков Google заявили о продуктивной работе — на 8% меньше «рекордного» мартовского уровня.

Пресс-секретарь компании Кэти Сатчисон рассказала The Information, что Google провела большой опрос по подразделениям, но не предоставила результаты изданию.

По её словам, настрой на продуктивную работу вырос после спада и даже стал выше, чем до пандемии. Настроение инженеров в третьем квартале оказалось выше, чем за тот же период годом ранее.

Но, по данным The Information, получив показатели третьего квартала, глава по продуктивности разработчиков Майкл Бахман написал письмо топ-менеджерам и руководителям Google. Он рассказал, что низкие результаты «по-прежнему актуальны для всех команд в компании».

Показатели упали на 45%, нагрузкой недовольны больше половины программистов

Опросы внутри Google подтвердили опасения, что работа в изоляции сказывается на разработчиках. По данным Бахмана за второй квартал, только 53% инженеров удовлетворены распределением рабочей нагрузки.

Аналитики отчетов привели ему статистику: те, кто не справлялся с рабочей нагрузкой, тратят на программирование на треть меньше времени, чем раньше.

Обеспокоенные или недовольные нагрузкой разработчики предоставили на 45% меньше изменений в репозиторий кода Google (CL, changelists). Инженеры с нейтральным настроем или довольные рабочей нагрузкой отправили на 20% меньше изменений.

CL — ключевой показатель, который Google использует для отслеживания производительности.

В августе 2020 года количество CL снизилось на 16% по сравнению с ожиданиями Google — даже после того, как она скорректировала метрики разработчиков. Но Бахман подозревает, что это связано с увеличением временного периода, за который проводилась проверка производительности сотрудников.

В письме топ-менеджерам Бахман предлагает проводить больше проверок кода с новыми сотрудниками и разработчиками низшего звена, назначать им наставников, «должным образом» распределять рабочую нагрузку и учитывать «индивидуальные обстоятельства».

Почему снизилась производительность

Проблема с продуктивностью особо выражена среди новичков. Бахман в письме описал, что их настроение — «на самом низком уровне», хотя неясно, за какое время.

В опросах и переписках, к которым получило доступ The Information, менеджеры Google выясняли, почему новым программистам, которые не отвлекаются на офисную болтовню и долгую поездку до работы, всё труднее писать код.

Нашли несколько причин:

Согласно опросу Google за второй квартал, снизились показатели, влияющие на производительность: среди них чёткая коммуникация между членами команд.

Одна из причин, которую называют сотрудники, — опытные работники тратят меньше времени на обучение младших коллег.

Также инженеры обозначили проблемы с домашним интернетом.

Новичкам не хватало актуальной информации: в документации и инструкциях они находят пробелы или информация в тексте уже неактуальна.

По словам одного из них, обновление инструкций — важная составляющая нормальной работы. «Сейчас гораздо труднее заставить кого-то просто показать, как и что делать», — признался один из новичков.

Работники Google проводили и собственные опросы, чтобы оценить качество работы. Майский опрос сотрудников с детьми показал: больше половины считают, что работали в офисе продуктивнее, чем дома.

В июльском опросе 62% сотрудников Google отметили, что хотели бы приходить в офис несколько дней в неделю и только 10% были готовы работать на удалёнке.

Гендиректор Google Сундар Пичаи пока не принимал решения о формате работы после пандемии — в отличие от Facebook, Microsoft, Twitter и других ИТ-компаний, готовых перевести часть сотрудников на постоянную удалёнку.