Алексей Конышев хотел собрать в глубинке сообщество единомышленников, но ссора с одним из жителей закончилась перекрытием дороги, отключениями воды и интернета.

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Несколько лет назад разработчик Алексей Конышев выкупил в Кировской области землю, чтобы построить посёлок для жизни программистов. Сначала это было «поле без дороги», но он смог продать первые участки, помог покупателям построить дома и провёл воду, электричество и интернет.

Сейчас в посёлке живут восемь семей с детьми. Основная дорога перекрыта шлагбаумом, а другая находится в плачевном состоянии. Шлагбаум поставил Конышев — после затянувшегося конфликта с жителями он потребовал от них платить за проезд. Перед этим он отключал некоторым семьям интернет.

Конфликт начался с проблем со строительством дома для одного из жителей, который, по его словам, несколько раз пытался поговорить с основателем, а в итоге поставил на своём участке табличку «Здесь покоится совесть, честь и мужество Конышева А.».

Разбираемся, что происходит в посёлке и как жители развивают его на фоне конфликта с основателем.

«Профессиональная тусовка» посреди леса

Бывший сотрудник «Яндекса» и руководитель разработки в финансовой компании Алексей Конышев впервые рассказал об идее создать «Посёлок программистов» в 2012 году на «Хабре». Там же он нашёл первых единомышленников.

Автор жил и работал в Москве, куда переехал из Кирова. Разработчика беспокоили недостатки большого города: пробки, плохая экология, высокие цены. В то же время в Москве его росту способствовала «профессиональная тусовка», и он хотел сохранить её, рассказывал Конышев на vc.ru в 2018 году.

Для меня Москва оказалась местом, где можно только зарабатывать деньги, но не жить. Поэтому созрело решение перейти на удалёнку и переехать куда-нибудь поближе к природе. Я стал размышлять, как сохранить профессиональное окружение, которое будет мотивировать расти дальше, и совместить его с возможностью жить на природе в приятном месте. Алексей Конышев основатель «Посёлка программистов»

Договориться с девелоперами и государством о сотрудничестве не удалось, поэтому Конышев купил землю «с рук» — участок деревни Беляевская площадью 17 гектаров в четырех километрах от города Слободской — он находится в 42 километрах от Кирова, и в нём живут около 31,9 тысячи человек.

Участок с трёх сторон окружен сосновым лесом, с четвёртой — прудом. Конышев купил землю за 2 млн рублей и разделил на 60 участков для продажи примерно по 12 соток, а также оставил места для общественных пространств.

План участка на 2018 год. Серые зоны — незанятая площадь под жилые дома, фиолетовые — выкупленные участки. Желтые — рекреационные постройки. Зеленый прямоугольник — место под общественные пространства

Первым покупателем стал человек по имени Иван. Он увидел пост на «Хабре», в 2014 году заплатил за участок, а уже в 2015 году переехал в свой дом, рассказывал Конышев.

На самом деле я прекрасно понимаю, что в начале всё это выглядело как лохотрон. У нас было только поле без дороги. Никто не знал, что будет дальше: чтобы решиться на покупку участка, нужен был определенный уровень веры в человечество. Себестоимость участка с учетом подведенных коммуникаций — 500 тысяч рублей. Иван выкупил свой участок за 120 тысяч рублей. Сейчас (январь 2018 года — vc.ru) участок стоит 360 тысяч рублей. Алексей Конышев

Конышев наладил водоснабжение, провёл электричество и интернет. Постепенно на базе посёлка открыли детскую школу веб-дизайна, площадку для летних мероприятий «Хуториум».

По словам основателя, к 2018 году году он потратил на проект около 11 млн рублей личных денег без учёта поступлений от продажи участков.

Конечно, было бы неплохо зарабатывать: на коммерческой инфраструктуре или как-то ещё. Но лучше думать о том, как выйти в ноль. Алексей Конышев

К январю 2018 года в посёлке проживало шесть семей, а на июнь 2021 года — восемь семей. В один дом семья иногда приезжает как на дачу. Ещё трое домов строятся, другой участок продан, но строительство ещё не началось.

Первые конфликты

37-летний Иван Навознов переехал в «Посёлок программистов» вместе с женой и новорожденным сыном четыре года назад и занял четвёртый по счёту дом, рассказал он vc.ru. Навознов купил пустой участок, а строительством дома занялась бригада Конышева.

Позже Навознов заметил, что часть материалов для строительства «максимально дешёвые» — бригадир подтвердил его догадки. Он попросил Конышева объяснить причины, но тот не ответил. Между ними начался конфликт, а строительство дома прекратилось.

У меня до сих пор в котельной оголенные провода, которые оставили электрики. У меня нет возможности это исправить — нет проекта электрики, потому что я впервые строил дом. Это очень проблематично и затратно. Иван Навознов

Другой житель посёлка по имени Алексей в разговоре с vc.ru подтвердил, что конфликт в посёлке начался «неприязни» между Конышевым и одним из жителей. «Я не вникал в подробности конфликта. Они взрослые люди, пусть сами разбираются. Что-то связанное с качеством строительства», — пояснил он.

В марте 2018 года Конышев запретил ему пользоваться детской площадкой. Жители не приняли такой подход: площадка либо общественное место, как было заявлено при покупке участков, либо принадлежит лично Конышеву. Ограничивать одного из жителей из-за личных разногласий — неверно. После этого у нас состоялся шестичасовой разговор с участием всех жителей и Конышева. Казалось, что мы договорились прекратить этот конфликт, но спустя какое-то время Конышев отказался от договорённостей. Лично я после этого с Конышевым общался только однажды. Алексей

По словам Навознова, он не раз пытался поговорить с Конышевым, но тот его игнорировал. Летом 2019 года Навознов установил на своём участке табличку с надписью «Здесь покоится совесть, честь и мужество Конышева А.».

Иван Навознов

Она простояла месяц, а затем пропала. Навознов обратился в полицию, после чего жена Конышева призналась, что забрала её с участка соседа. После этого Навознов забрал заявление.

В конце октября разработчик уехал из посёлка на месяц, а по возвращению обнаружил, что в доме нет воды и интернета. Их отключил Конышев, уверен Навознов.

Ни у кого больше не было мотивов отключать нам воду. Все остальные жители наоборот помогали нам справиться с проблемой. Когда мы уезжали на родину, его рабочие меняли люк колодца на антивандальный. И я уверен, что ни у кого, кроме Конышева и его рабочих, не было ключа от люка, как следствие, кроме него никто не мог отключить.

Вместе с водой был отключен интернет, а доступ в серверную абсолютно точно есть только у Конышева. Иван Навознов

Навознов обратился к соседям за помощью: пользовался их санузлом до тех пор, пока с некоторыми из них не прорыл новую скважину и не оборудовал собственное водоснабжение на несколько домов.

Мы (жители — vc.ru) решили сделать свой водопровод, потому что не исключено, что Конышев отключил бы воду и другим. Мы проложили новый водопровод на пять домов, ещё у двух домов своя скважина, две семьи остались на водопроводе Конышева. Алексей

Отключение интернета, перекрытие дороги к посёлку и отказ жителей платить

В ноябре 2019 года другие жители посёлка тоже столкнулись с отключением интернета. По словам Алексея, у каждой семьи был отдельный договор с «Ростелекомом», а от домов оптика шла в одну серверную, через которую Конышев и отключил сеть.

«"Ростелеком" с ним общался, не смогли убедить включить обратно», — добавил Алексей. Сейчас жители посёлка пользуются мобильным интернетом.

Основатель посёлка предложил оплачивать проведённый интернет на год вперёд, при этом он хотел оставить за собой возможность менять условия оплаты в одностороннем порядке, рассказывают жители.

Лейтмотивом всех отключений было «платите, и всё у вас будет работать», а платить не за что, так как эти все блага были обещаны при покупке участка. Алексей

В 2020 году конфликт дошёл до закрытия въезда: в ноябре в группах «Признавашки Слободской» и «Типичный Слободской» Навознов написал, что Конышев перекрыл единственный проезд к пруду и посёлку автоматическим шлагбаумом. По словам Навознова, основатель посёлка предложил жителям платить и за дорогу.

Единственная проезжая дорога из города в посёлок проходит через участок, являющийся собственностью Конышева, где он и установил автоматический шлагбаум. И теперь ни жители посёлка, ни пожарные, ни скорая помощь проехать в поселок не смогут. В поселке проживают 17 взрослых и 17 детей от 0 до 11 лет, одному малышу меньше месяца. Не смогут проехать и желающие отдохнуть или порыбачить на Скоковском пруду. Единственным вариантом для проезда остается накатанная внедорожниками колея в поле, по которой в плохую погоду не каждый джип проедет. Конышев Алексей не предупредил жителей об установке шлагбаума и не озвучил условий для пользования дорогой. Общаться Конышев согласился только с полицией, которую вызвали местные жители. Заявления, оставленные в полиции и прокуратуре района, будут рассматриваться в течение месяца, а пока остаётся открытым вопрос: как жителям поселка добираться до магазинов, школ, детских садов и больниц? из публикации Ивана Навознова

Иван Навознов

После публикации межрайонная прокуратура провела проверку и подтвердила, что владелец грунтовой дороги, которая ведёт к поселку, ограничил проезд. Однако проезд к посёлку должна обеспечивать администрация Денисовского поселения, к которому относится посёлок.

Муниципальная дорога находится в 140 метрах от дороги Конышева, власти получили эту территорию в 2016 года после отказа прежнего владельца. Но с тех пор администрация даже не поставила объект на учёт, выяснила прокуратура.

В начале мая в «Признавашках Слободской» гости посёлка жаловались на качество общей дороги. 4 мая она выглядела так:

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В итоге дорогу начали строить только в конце мая: в поле вырыли канавы для водоотведения, привезли песок и начали его разравнивать.

Жизнь в поселке программистов А у нас долгожданные новости по дороге! На днях в поле вырыли канавы для водоотведения и привезли огромные кучи песка, которые сегодня начали разравнивать. Никакой конкретной информации по дороге от администрации у нас нет. Обещали лишь, что в мае-июне будет сформирован водоотвод и дорожное полотно. А вот в каком это будет виде - неизвестно. Так что ждём развития событий и надеемся на лучшее🙌🙏 А у нас долгожданные новости по дороге! На днях в поле вырыли канавы для водоотведения и привезли огромные кучи песка, которые сегодня начали разравнивать. Никакой конкретной информации по дороге от администрации у нас нет. Обещали лишь, что в мае-июне будет сформирован водоот... [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b906a158-5072-5c71-8f4c-0053371cc0b4\/","width":800,"height":450}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50761ca4-b4b8-5999-92d5-054bf7bec19c\/","width":450,"height":800}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7e315b8c-247a-53c3-a244-00ce1b528c61\/","width":800,"height":601}}}]

Как жители отреагировали на отключения и платную дорогу

Строительство дороги, водоснабжение и проведённый интернет входили в стоимость участка — главный аргумент против ограничений, который жители приводят в разговоре с vc.ru и в комментариях к публикации Навознова.

О том, что инженерия входит в стоимость дома, было написано на сайте проекта (сейчас не работает, но доступен в архиве). Сам Конышев также рассказывал, что подведённые водопровод, электричество, интернет и дорога входят в стоимость участка. Однако в договоре купли-продажи это не прописано.

Расчёты на начало 2018 года

За охрану, уборку дорог, поддержание водопровода и прочее обслуживание жители платили отдельно — 2500 рублей в месяц, рассказал Алексей. По его словам, они перестали платить, когда узнали, что их не охраняют.

По факту уборку и другие траты мы оплачивали отдельно — например, починку насоса. Хотя это должно было входить в абонентскую ежемесячную плату, но никто был не против дополнительных платежей, если это идет на дело. Однажды один из жителей собрался уехать на две недели. Он подошел к охраннику и спросил, как тот охраняет поселок — обходит ли весь посёлок или в бинокль наблюдает. Охранник ответил, что ничего «нашего» он не охраняет, и задача у него смотреть только за «конышевскими» объектами. После этого все прекратили платить ежемесячные сборы. Алексей

По словам Навознова, условия договора возмутили даже тех, кто сначала хотел согласиться на оплату услуг.

Из обсуждения в сообществе «Признавашки Слободской»

Что ответил основатель «Посёлка программистов»

Создатель проекта отвергал обвинения в попытках нажиться на жителях и объяснял в комментариях под публикацией Навознова, что потратил на коммуникации примерно 1 млн рублей своих денег.

«Я готов был и дальше вкладывать в посёлок деньги и время, поскольку он был для меня социальным проектом. К сожалению, некоторые жители посёлка решили заняться модной нынче протестной активностью», — писал Конышев.

До установки шлагбаума все пользовались проездом бесплатно, но когда «протестная деятельность достигла своего пика», Конышев решил брать плату за использование принадлежащих ему объектов.

«Я предложил альтернативный коммерческий вариант, расчёты по которому были основаны на примерном проценте по инвестициям, который я мог бы получать, если бы не занимался посёлком вообще», — объяснил основатель посёлка.

Алексей Конышев отказался ответить vc.ru на вопросы о конфликтах в посёлке и обещал детально описать ситуацию в отдельной публикации позднее.

Личный конфликт Конышева и Навознова всегда переносился на всё сообщество, вспоминает Алексей: «Раз есть конфликт, значит, мы все как сообщество в этом виноваты. Периодически мы получали от Конышева "бюллетени", где он об этом прямо говорил».

Одно из таких сообщений Конышев отправил жителям в апреле 2021 года. Копия есть у vc.ru. В нём он объяснил, что установка шлагбаума — это не «акт агрессии», а «элементарная финансовая математика».

Уважаемые жители «Посёлка программистов»! Я смотрю, вам спокойно не живётся, и вы решили поиграть со мной в войнушку. Кто-то из вас накатал жалобу на нарушение противопожарных норм с моей стороны. Кто именно — мне всё равно, отвечать я буду всему вашему уважаемому коллективу, а вы уж разбирайтесь сами, кого благодарить. <...> Если вы рассматриваете шлагбаум на дороге, как какой-то акт агрессии, вы глубоко заблуждаетесь. Постоянный проезд автомобилей по моей дороге приводит к ее постоянной амортизации, а ремонт мне приходится осуществлять за свой счет. Поэтому, когда вы отказались за нее платить, я просто вынужден был ее перекрыть, чтобы снизить свои расходы. Хорошо вам от этого акта или плохо – мне совершенно все равно. Построят вам Денисовы (администрация Денисовского поселения — vc.ru) нормальную дорогу или нет – тоже совершенно без разницы. Единственная причина этого действия – элементарная финансовая математика. Хотите пользоваться – платите, не хотите – пожалуйста, ездите по муниципальной «дороге». из сообщения Алексея Конышева

Несмотря на конфликт с основателем, жители посёлка продолжают развивать территорию. Они тесно общаются, рассказал Навознов: например, Новый год соседи отмечают вместе, в гости друг к другу ходят по несколько раз в неделю.

Жизнь в поселке программистов Вчера встречали гостей из Краснодара 🍗🌭🍻🔥 [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/70e9183b-ab8a-51d4-a05d-1d35b9291541\/","width":600,"height":800}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c504c229-f258-55a9-814c-4551875c2dbb\/","width":800,"height":600}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ccbd6ff0-c950-53cd-b7a6-c88d934f100c\/","width":800,"height":600}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6acd0e3b-4233-5f29-a110-347de16cb6cc\/","width":800,"height":600}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5faee40f-3809-56c7-b90e-8905e7ba6097\/","width":800,"height":600}}}]

Они перекупили один из участков у человека, который за несколько лет так и не начал строительство дома, и построили там детскую площадку: качели, горку, песочницу, а летом ставят батут. Там же есть скамейки, а в центре — место для костра. 80% стоимости участка оплатили четыре семьи, а остальные 20% жители взяли из фонда посёлка, рассказал Алексей.

Жизнь в поселке программистов Ещё один прекрасный закат в Посёлке Программистов [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c1dbc24b-f948-54ec-8752-3031c81dbcde\/","width":800,"height":599}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6ed2da98-336e-5469-86da-9e7a26b8cc4c\/","width":800,"height":600}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a422ef9-5933-5bca-b014-a415d8e9fd02\/","width":800,"height":600}}}]