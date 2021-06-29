«Платите, и всё будет работать»: жители «Посёлка программистов» под Кировом уже два года живут в конфликте с основателем Статьи редакции
Алексей Конышев хотел собрать в глубинке сообщество единомышленников, но ссора с одним из жителей закончилась перекрытием дороги, отключениями воды и интернета.
Несколько лет назад разработчик Алексей Конышев выкупил в Кировской области землю, чтобы построить посёлок для жизни программистов. Сначала это было «поле без дороги», но он смог продать первые участки, помог покупателям построить дома и провёл воду, электричество и интернет.
Сейчас в посёлке живут восемь семей с детьми. Основная дорога перекрыта шлагбаумом, а другая находится в плачевном состоянии. Шлагбаум поставил Конышев — после затянувшегося конфликта с жителями он потребовал от них платить за проезд. Перед этим он отключал некоторым семьям интернет.
Конфликт начался с проблем со строительством дома для одного из жителей, который, по его словам, несколько раз пытался поговорить с основателем, а в итоге поставил на своём участке табличку «Здесь покоится совесть, честь и мужество Конышева А.».
Разбираемся, что происходит в посёлке и как жители развивают его на фоне конфликта с основателем.
«Профессиональная тусовка» посреди леса
Бывший сотрудник «Яндекса» и руководитель разработки в финансовой компании Алексей Конышев впервые рассказал об идее создать «Посёлок программистов» в 2012 году на «Хабре». Там же он нашёл первых единомышленников.
Автор жил и работал в Москве, куда переехал из Кирова. Разработчика беспокоили недостатки большого города: пробки, плохая экология, высокие цены. В то же время в Москве его росту способствовала «профессиональная тусовка», и он хотел сохранить её, рассказывал Конышев на vc.ru в 2018 году.
Договориться с девелоперами и государством о сотрудничестве не удалось, поэтому Конышев купил землю «с рук» — участок деревни Беляевская площадью 17 гектаров в четырех километрах от города Слободской — он находится в 42 километрах от Кирова, и в нём живут около 31,9 тысячи человек.
Участок с трёх сторон окружен сосновым лесом, с четвёртой — прудом. Конышев купил землю за 2 млн рублей и разделил на 60 участков для продажи примерно по 12 соток, а также оставил места для общественных пространств.
Первым покупателем стал человек по имени Иван. Он увидел пост на «Хабре», в 2014 году заплатил за участок, а уже в 2015 году переехал в свой дом, рассказывал Конышев.
Конышев наладил водоснабжение, провёл электричество и интернет. Постепенно на базе посёлка открыли детскую школу веб-дизайна, площадку для летних мероприятий «Хуториум».
По словам основателя, к 2018 году году он потратил на проект около 11 млн рублей личных денег без учёта поступлений от продажи участков.
К январю 2018 года в посёлке проживало шесть семей, а на июнь 2021 года — восемь семей. В один дом семья иногда приезжает как на дачу. Ещё трое домов строятся, другой участок продан, но строительство ещё не началось.
Первые конфликты
37-летний Иван Навознов переехал в «Посёлок программистов» вместе с женой и новорожденным сыном четыре года назад и занял четвёртый по счёту дом, рассказал он vc.ru. Навознов купил пустой участок, а строительством дома занялась бригада Конышева.
Позже Навознов заметил, что часть материалов для строительства «максимально дешёвые» — бригадир подтвердил его догадки. Он попросил Конышева объяснить причины, но тот не ответил. Между ними начался конфликт, а строительство дома прекратилось.
Другой житель посёлка по имени Алексей в разговоре с vc.ru подтвердил, что конфликт в посёлке начался «неприязни» между Конышевым и одним из жителей. «Я не вникал в подробности конфликта. Они взрослые люди, пусть сами разбираются. Что-то связанное с качеством строительства», — пояснил он.
По словам Навознова, он не раз пытался поговорить с Конышевым, но тот его игнорировал. Летом 2019 года Навознов установил на своём участке табличку с надписью «Здесь покоится совесть, честь и мужество Конышева А.».
Она простояла месяц, а затем пропала. Навознов обратился в полицию, после чего жена Конышева призналась, что забрала её с участка соседа. После этого Навознов забрал заявление.
В конце октября разработчик уехал из посёлка на месяц, а по возвращению обнаружил, что в доме нет воды и интернета. Их отключил Конышев, уверен Навознов.
Навознов обратился к соседям за помощью: пользовался их санузлом до тех пор, пока с некоторыми из них не прорыл новую скважину и не оборудовал собственное водоснабжение на несколько домов.
Отключение интернета, перекрытие дороги к посёлку и отказ жителей платить
В ноябре 2019 года другие жители посёлка тоже столкнулись с отключением интернета. По словам Алексея, у каждой семьи был отдельный договор с «Ростелекомом», а от домов оптика шла в одну серверную, через которую Конышев и отключил сеть.
«"Ростелеком" с ним общался, не смогли убедить включить обратно», — добавил Алексей. Сейчас жители посёлка пользуются мобильным интернетом.
Основатель посёлка предложил оплачивать проведённый интернет на год вперёд, при этом он хотел оставить за собой возможность менять условия оплаты в одностороннем порядке, рассказывают жители.
В 2020 году конфликт дошёл до закрытия въезда: в ноябре в группах «Признавашки Слободской» и «Типичный Слободской» Навознов написал, что Конышев перекрыл единственный проезд к пруду и посёлку автоматическим шлагбаумом. По словам Навознова, основатель посёлка предложил жителям платить и за дорогу.
После публикации межрайонная прокуратура провела проверку и подтвердила, что владелец грунтовой дороги, которая ведёт к поселку, ограничил проезд. Однако проезд к посёлку должна обеспечивать администрация Денисовского поселения, к которому относится посёлок.
Муниципальная дорога находится в 140 метрах от дороги Конышева, власти получили эту территорию в 2016 года после отказа прежнего владельца. Но с тех пор администрация даже не поставила объект на учёт, выяснила прокуратура.
В начале мая в «Признавашках Слободской» гости посёлка жаловались на качество общей дороги. 4 мая она выглядела так:
В итоге дорогу начали строить только в конце мая: в поле вырыли канавы для водоотведения, привезли песок и начали его разравнивать.
Как жители отреагировали на отключения и платную дорогу
Строительство дороги, водоснабжение и проведённый интернет входили в стоимость участка — главный аргумент против ограничений, который жители приводят в разговоре с vc.ru и в комментариях к публикации Навознова.
О том, что инженерия входит в стоимость дома, было написано на сайте проекта (сейчас не работает, но доступен в архиве). Сам Конышев также рассказывал, что подведённые водопровод, электричество, интернет и дорога входят в стоимость участка. Однако в договоре купли-продажи это не прописано.
За охрану, уборку дорог, поддержание водопровода и прочее обслуживание жители платили отдельно — 2500 рублей в месяц, рассказал Алексей. По его словам, они перестали платить, когда узнали, что их не охраняют.
По словам Навознова, условия договора возмутили даже тех, кто сначала хотел согласиться на оплату услуг.
Что ответил основатель «Посёлка программистов»
Создатель проекта отвергал обвинения в попытках нажиться на жителях и объяснял в комментариях под публикацией Навознова, что потратил на коммуникации примерно 1 млн рублей своих денег.
«Я готов был и дальше вкладывать в посёлок деньги и время, поскольку он был для меня социальным проектом. К сожалению, некоторые жители посёлка решили заняться модной нынче протестной активностью», — писал Конышев.
До установки шлагбаума все пользовались проездом бесплатно, но когда «протестная деятельность достигла своего пика», Конышев решил брать плату за использование принадлежащих ему объектов.
«Я предложил альтернативный коммерческий вариант, расчёты по которому были основаны на примерном проценте по инвестициям, который я мог бы получать, если бы не занимался посёлком вообще», — объяснил основатель посёлка.
Алексей Конышев отказался ответить vc.ru на вопросы о конфликтах в посёлке и обещал детально описать ситуацию в отдельной публикации позднее.
Личный конфликт Конышева и Навознова всегда переносился на всё сообщество, вспоминает Алексей: «Раз есть конфликт, значит, мы все как сообщество в этом виноваты. Периодически мы получали от Конышева "бюллетени", где он об этом прямо говорил».
Одно из таких сообщений Конышев отправил жителям в апреле 2021 года. Копия есть у vc.ru. В нём он объяснил, что установка шлагбаума — это не «акт агрессии», а «элементарная финансовая математика».
Несмотря на конфликт с основателем, жители посёлка продолжают развивать территорию. Они тесно общаются, рассказал Навознов: например, Новый год соседи отмечают вместе, в гости друг к другу ходят по несколько раз в неделю.
Они перекупили один из участков у человека, который за несколько лет так и не начал строительство дома, и построили там детскую площадку: качели, горку, песочницу, а летом ставят батут. Там же есть скамейки, а в центре — место для костра. 80% стоимости участка оплатили четыре семьи, а остальные 20% жители взяли из фонда посёлка, рассказал Алексей.
Фонд посёлка жители создали два года назад, взносы в него добровольные. Деньги из него тратят на общие нужды, например, на установку скамеек, покупку песка в песочницу, ремонт дамбы на общей дороге в посёлок, которая начинается после въезда.
В общем посёлок программеров ничем не отличается от посёлка непрограммеров.
Я следил за проектом примерно с самого начала, и еще давно они в правилах заявили что на территории поселка полностью запрещен алкоголь. Даже внутри частного дома. И тогда у меня закрались сомнения в проекте, когда основатель лезет в личную жизнь жильцов. И вот оно как в итоге обернулось.
это были странные запреты, которые никто никогда всерьез не воспринимал. :)
просто сайт poselok-programmistov.ru был в ведении Конышева, а он не хотел менять тексты.
кстати, эти "запреты" — одна из причин почему нас порой называют "сектой" ))
С одной стороны плохо, что у основателя закончился запал и он решил бросить проект наплевав на поверивших в него людей. С другой здорово что проект продолжает развиваться ни смотря ни на что, благодаря тому комьюнити которое в нем образовалось.
Договор, видимо, читали как лицензионное соглашение (Далее-> Далее-> Готово)
Как можно покупать участок земли, понимая,
- что коммуникации будут в ведении ОДНОГО человека;
- Что дорога общественная убитая, а другая проходит по частному владению;
- Что СЕРВЕРНАЯ (ау, программисты) будет в ведении одного человека?
У чувака крышу снесло от его ошибок в создании и управлении поселком, теперь он решил выйти в ноль или плюс, почувствовав себя хозяином своего маленького мира.
И да, хотелось бы взглянуть на договора купли-продажи земли, и договора по инфраструктуре, которые заключали жители поселка.
Вы правы. Мы были глупы и наивны. К сожалению, (почти) все жители поселка наступили на одни и те же грабли, и полностью доверяли Конышеву. Надо отдать должное, он умеет произвести впечатление честного человека.
Не поверите, он как то меня попросил стать его поручителем (кредит брал), а я чуть было не согласился!
Помню ещё первую статью про этот посёлок. Интересная была идея. Жаль что в итоге всё пришло к этому.
когда у одного человека в руках определённый уровень власти, то страдать будут все. просто вопрос времени. судя по всему основатель - человечек с гнильцой и высоким уровнем чувства собственного величия.
"Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..." ©
Помню старт этой истории, даже общался немного с основателем. Тогда мне показалось нежизнеспособно это всё. Респект ему вообще что поселок появился. Но видимо автор идеи за 10 лет слива собственных денег в эту черную дыру порядком выгорел сам. И всё это превратилось из красивой идеи в некрасивую бытовуху. Жаль что для идеи не нашлось прочного экономического фундамента, без которого всё это закономерно развалилось. Ну почти развалилось.
Скорее хост данного поселка оказался странным человеком
В итоге участки выкуплены, жители прорыли собственные скважины и сидят на собственном интернете, хоста гнобят полицией и проверками
поясните, что значит "гнобят"?
Заваливают =) Ну может неправильно выразился. Судя по тексту - проверки и заявления там по делу
У нас тут в Ебурге тоже несколько лет назад люди доверились одному местнопопулярному певцу и композитору, который возомнил себя девелопером. Результат примерно такой-же.
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