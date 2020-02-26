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Техника
Лиана Липанова
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Видео: носимый музыкальный инструмент Music Fingers, который позволяет создавать музыку с помощью ударов пальцев Материал редакции

Разработчики устройства уже собрали более $10 тысяч на Kickstarter.

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В феврале 2020 года команда разработчиков из Мадрида опубликовала на краудфандинговой платформе Kickstarter проект носимого музыкального инструмента Music Fingers в форме напёрстков, передаёт Geeky Gadgets.

Music Fingers позволяет создавать музыку движениями пальцев. Пользователи могут создавать звуки разных инструментов на любой поверхности.

Устройство подключается к смартфону через Bluetooth. В мобильном приложении Music Fingers можно выбрать инструмент и жанр и начать играть.

Разработчики уже собрали $10915 на производство устройства, их цель — $27168.

#kickstarter

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