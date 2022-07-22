Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс уйдёт в отставку — он возглавляет компанию с 2018 года Статьи редакции
Он был одим из тех, кто развернул компанию в сторону электромобилей.
- С 1 сентября 2022 года Дисса заменит Оливер Блуме, который будет совмещать должность с постом гендиректора Porsche AG, пишет The Wall Street Journal.
- Дисс стал гендиректором Volkswagen в 2018 году и участвовал в становлении компании как одного из ведущих производителей электромобилей, отмечает газета. Он также заявлял, что у компании есть все шансы обогнать Tesla по объёму продаж к 2025 году.
- В конце 2021 года он едва избежал увольнения. В частности, тогда он заявил, что задержка с переходом на электромобили может стоить 30 тысяч рабочих мест, говорили источники Reuters. Позже он сказал, что увольнений не планируется.
- По данным Bloomberg, Дисс часто конфликтовал с профсоюзами и другими заинтересованными сторонами по поводу развития Volkswagen и сокращения расходов. Акции компании с начала 2022 года упали на 25,7%.
- Блуме присоединился к Volkswagen в 1994 году и занимал руководящие должности в брендах Audi, Seat, Volkswagen и Porsche. Последняя готовится к IPO: так Volkswagen хочет упросить корпоративную структуру, чтобы усиленно конкурировать с Tesla.
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Окей, гугл
Не смог в электричество?
А что случилось?
Проблемы всплывшие после ковидного простоя
Им надо возвращатся к политике начала 2000х и ухудшить Шкоду иначе она пожрет сам Фольксваген-между ней и Ауди он попросту не нужен становится
Ну и закрыть испанский Сеат.
VW выпускает что-то серийное из электромобилей?
Выдохся, но саои 5 копеек вставлю: ага, не только яндекс гендиров менять горазд?! (-:
На сегодня у меня всё. Татьяна, благодарю за Ваши публикации 🤘🏻