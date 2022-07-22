Торговля
Элементарный Валера

Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс уйдёт в отставку — он возглавляет компанию с 2018 года Статьи редакции

Он был одим из тех, кто развернул компанию в сторону электромобилей.

  • С 1 сентября 2022 года Дисса заменит Оливер Блуме, который будет совмещать должность с постом гендиректора Porsche AG, пишет The Wall Street Journal.
  • Дисс стал гендиректором Volkswagen в 2018 году и участвовал в становлении компании как одного из ведущих производителей электромобилей, отмечает газета. Он также заявлял, что у компании есть все шансы обогнать Tesla по объёму продаж к 2025 году.
  • В конце 2021 года он едва избежал увольнения. В частности, тогда он заявил, что задержка с переходом на электромобили может стоить 30 тысяч рабочих мест, говорили источники Reuters. Позже он сказал, что увольнений не планируется.
  • По данным Bloomberg, Дисс часто конфликтовал с профсоюзами и другими заинтересованными сторонами по поводу развития Volkswagen и сокращения расходов. Акции компании с начала 2022 года упали на 25,7%.
  • Блуме присоединился к Volkswagen в 1994 году и занимал руководящие должности в брендах Audi, Seat, Volkswagen и Porsche. Последняя готовится к IPO: так Volkswagen хочет упросить корпоративную структуру, чтобы усиленно конкурировать с Tesla.
Источник: Wolfgang Rattay / Reuters

#новость #volkswagen

650 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
Немецкий вентилятор

Окей, гугл

Ответить
Развернуть ветку
Яков Матвеенко

Не смог в электричество?

Ответить
Развернуть ветку
Адам Ньюман
Акции компании с начала 2022 года упали на 25,7%.

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Mitya Brik

Проблемы всплывшие после ковидного простоя

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Им надо возвращатся к политике начала 2000х и ухудшить Шкоду иначе она пожрет сам Фольксваген-между ней и Ауди он попросту не нужен становится
Ну и закрыть испанский Сеат.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev
Дисс стал гендиректором Volkswagen в 2018 году и участвовал в становлении компании как одного из ведущих производителей электромобилей, отмечает газета.

VW выпускает что-то серийное из электромобилей?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Выдохся, но саои 5 копеек вставлю: ага, не только яндекс гендиров менять горазд?! (-:
На сегодня у меня всё. Татьяна, благодарю за Ваши публикации 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null