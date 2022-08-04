Торговля
Армейский яд

Поставщики IKEA в России начали продавать простыни и другие свои товары на «Яндекс Маркете» Статьи редакции

Но названия товаров отличаются.

  • Свои товары на маркетплейсе начали продавать 11 поставщиков IKEA, сообщили в «Яндекс Маркете».
  • Среди них — компания «АГФ-Групп» из Казахстана (бренд Arua), фабрика «Аскона», «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Компания ведёт переговоры о подключении и других поставщиков шведской сети.
  • Для удобства товары от таких производителей, а также от магазинов, продающих товар шведской сети, собраны на одной странице. Там же есть подборка товаров для дома в скандинавском стиле от других продавцов, которые уже давно реализуют свои товары на «Маркете».
  • Некоторые российские поставщики IKEA также продают товары на других маркетплейсах и своих сайтах, но под другими названиями и часто по другим ценам. Например, в компании «Инфотекс» (выпускает подушки на стулья и другой текстиль) говорили, что цены на маркетплейсе выше, чем у IKEA, потому что «условия работы другие».
  • IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле ритейлер начал финальную распродажу на своём сайте.
Торговля
Лиана Липанова
Кто выпускал для IKEA матрасы, подушки для стульев, меховые тапочки и другие товары — и где всё это купить сейчас Статьи редакции

Более 30 российских предприятий работали с ритейлером, некоторые из них продолжают делать те же или очень похожие товары

Сообщество IKEA

#новость #ikea

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107 комментариев
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 Mista

Надо бы сделать таблицу соответствия по названиям из IKEA и новым названиям.

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Андрей Кустов

а смысл? это как с "вкусно и точка"- вроде тоже самое, а без хозяйского хлыста фигня будет

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37 комментариев
Andrey Gordeev

Яндекс маркету вообще надо сделать отдельный раздел с этими товарами. И будет наконец икея здорового человека.

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2 комментария
Ваша совесть

Займись.

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Ivan Mart

Мебель(стулья, комоды и т.д.) на Я.маркете имеют такие же названия

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Андрей Чернопятов

И цены туда засунуть

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Невкусно и грустно
цены на маркетплейсе выше, чем у IKEA, потому что «условия работы другие».

Импортозаместили %) Ждем, когда для владельцев Яндекс.Плюс, цены будут еще больше %)

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nochnoy.ru

На проекте с 17 июн 2022

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1 комментарий
A.K.

А вы ждали госрегулирования цен, что ли?) Это вам в кндр тогда.

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Пришелец

Ну правильно, Яндексу ж надо капусту рубить, а не думать о сдерживании цен для потребителя.

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1 комментарий
Spiker Spunreal
цены на маркетплейсе выше, чем у IKEA, потому что «условия работы другие

Посмотрел простыни - цена такая же как и в ИКЕЕ.

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Pavel Eremeev

Это конечно мило, но мой глаз от цен немножко дернулся

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Andrew van de Kamp

Я тоже офигел

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1 комментарий
A.K.

Ну и жесть. Причем не разница, а цена Икеи. По цене лома) 16 мелких уголков для мебели столько же стоит. Интересно, за счет каких плюшек производитель поставлял товар Икее чуть ли не по себестоимости.

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1 комментарий
Mr. Anderson

Цены не интересные. Спасибо, Володя.

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Aleksey Bobkov

Мыж богатые

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hakhagmon

там цены еще выще чем в хофе лол

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Tayler

Давно пора это делать, стали монополистами, может и дешевле будет!

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Mista

Вы видимо неправильно понимаете слово монополист.

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2 комментария
Александр Рюмин

Даёшь онлайн вместо оффлайна!
Яндекея, встречайте!
Или Икезон... Как больше нравится?)
Это сарказм, никого не хотел обидеть.

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Roman Biboran

меня обидел

извинись

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1 комментарий
Gosha Animeem

Икезон? А может ЧИРкезон?

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3 комментария
Вадим Д.

Качество и цены останутся «как в ИКЕЕ»? Или на вид будет «типа как», а на деле «не Толстой»?
Тема отличная, но без контроля, боюсь, будет очередное жалкое подобие самих себя.

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bjorn

Не факт, потому как контроля со стороны Икеи у них теперь нету

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Прозрачный Даниль

Вряд ли, никто же теперь не следит за качеством на последнем этапе. А Маркет будет зарабатывать, пока продажи идут, ему это безразлично.

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Пётр Комментов

цены дороже

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Valentin Dombrovsky

Ту же «Аскону» я лично всегда брал напрямую — никаких проблем.

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rocket rocket

Жалко пощупать бельё нельзя перед покупкой. Преимущество у икеи была в шоу-руме.

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Денис Иовлев
цены на маркетплейсе выше, чем у IKEA, потому что «условия работы другие

Издержки на реализацию продукции увеличились. Ведь канала больше нет, да и потребление снижается. Надо как-то денежку отбить, вот и думают что повышение цен их спасет. Откроются врата экономического ада и всех, кто не снижает цены сейчас для поддержки потребления, засосет дефляционная воронка.
Или просто же думают "Мыж для айкеи делали, айкеи больше нет, дэфыцыт!"
А вообще вся выручка от продаж остается здесь и нет промежуточного лица в виде IKEA, которая откусывает часть доходов. Совсем окуели!

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Valentin Dombrovsky

Местный бизнес получит больше денег, сможет вложить больше в развитие и поддержать тем самым экономику, а Вы говорите, «окуели».

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Александр Иванов

ага, а контроль сейчас кто осуществляет? самостоятельно?

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Алексей Карпов
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1 комментарий
Хиро Накамура
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Евгений Старцев

А валюту продают на Яндексе.Маркете?

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Ян Мухин

конечно, в разделе сувениры

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1 комментарий
Analtoy Wasserschlang

На Маркет — и точка.

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Андрей Мельник

Это уже другоймаркетплейс. https://na.market/

Маркетплейс НаМаркет. Товары с доставкой по России
Маркетплейс НаМаркет. Товары с доставкой по России
na.market
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Михаил Потапов

видимо, без товаров не останемся, но атмосфера уже не та

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Migel Servantes

так и товары не те и даже пруфов, что они "поставщики икеи" нету, а то дядя вася из задрипинска тоже себя поставщиком икеи называет
сплошной маркетинг и джинса, добро пожаловать в интернет

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Heather Morris

фрикаделек с брусничным соусом уже не поесть)

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3 комментария
Слегка Придурковатый

В серпе Яндекса - простыни рекламы, в маркете Яндекса - простыни Икеи.

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Слегка Придурковатый

В 2000-х был на выставке алкогольной продукции в Ленэкспо. Дегустировал там всякое, и больше всего из крепких напитков понравилась шуйская водка.

Теперь вот узнал, что в этом прикольном (по звучанию) городе ещё и ситцы делают. Век живи - век учись.

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Dilyara Gaifutdinova

Потому что Яндекс везде свой процент конский прикрутит
Задрали

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Драка вегетарианца с людоедом

потому что они должны нам бесплатно площадку, склады и логистику организовать, ага-ага

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Olga RRR

А раньше кто запрещал?

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Драка вегетарианца с людоедом

в смысле, кто раньше запрещал барыжить вещами "из IKEA"?

ээм, IKEA?

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1 комментарий
Божественный блик

На вайлберис тоже есть кое-что.

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Михаил

все к добру=) немного рекламы яндекса

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Евгения Матвеева

а тефтельки там будут?

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Михаил Стерлин

Скорее броньте нэйм "Какикея!", кто умеет. Мне потом 2,5% роялти отстегнете).

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Руслан Никитин
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Владислав Данилов

«Цены выше, Условия работы другие»
Расшифровка:
Икея держала за яйки контролируя качество и цену. Сейчас яйки отпустило. Можно ставить прайс как душа хочет.

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