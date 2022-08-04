Поставщики IKEA в России начали продавать простыни и другие свои товары на «Яндекс Маркете» Статьи редакции
Но названия товаров отличаются.
- Свои товары на маркетплейсе начали продавать 11 поставщиков IKEA, сообщили в «Яндекс Маркете».
- Среди них — компания «АГФ-Групп» из Казахстана (бренд Arua), фабрика «Аскона», «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Компания ведёт переговоры о подключении и других поставщиков шведской сети.
- Для удобства товары от таких производителей, а также от магазинов, продающих товар шведской сети, собраны на одной странице. Там же есть подборка товаров для дома в скандинавском стиле от других продавцов, которые уже давно реализуют свои товары на «Маркете».
- Некоторые российские поставщики IKEA также продают товары на других маркетплейсах и своих сайтах, но под другими названиями и часто по другим ценам. Например, в компании «Инфотекс» (выпускает подушки на стулья и другой текстиль) говорили, что цены на маркетплейсе выше, чем у IKEA, потому что «условия работы другие».
- IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле ритейлер начал финальную распродажу на своём сайте.
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Надо бы сделать таблицу соответствия по названиям из IKEA и новым названиям.
а смысл? это как с "вкусно и точка"- вроде тоже самое, а без хозяйского хлыста фигня будет
Яндекс маркету вообще надо сделать отдельный раздел с этими товарами. И будет наконец икея здорового человека.
Займись.
Мебель(стулья, комоды и т.д.) на Я.маркете имеют такие же названия
И цены туда засунуть
Импортозаместили %) Ждем, когда для владельцев Яндекс.Плюс, цены будут еще больше %)
На проекте с 17 июн 2022
А вы ждали госрегулирования цен, что ли?) Это вам в кндр тогда.
Ну правильно, Яндексу ж надо капусту рубить, а не думать о сдерживании цен для потребителя.
Посмотрел простыни - цена такая же как и в ИКЕЕ.
Это конечно мило, но мой глаз от цен немножко дернулся
Я тоже офигел
Ну и жесть. Причем не разница, а цена Икеи. По цене лома) 16 мелких уголков для мебели столько же стоит. Интересно, за счет каких плюшек производитель поставлял товар Икее чуть ли не по себестоимости.
Цены не интересные. Спасибо, Володя.
Мыж богатые
там цены еще выще чем в хофе лол
Давно пора это делать, стали монополистами, может и дешевле будет!
Вы видимо неправильно понимаете слово монополист.
Даёшь онлайн вместо оффлайна!
Яндекея, встречайте!
Или Икезон... Как больше нравится?)
Это сарказм, никого не хотел обидеть.
меня обидел
извинись
Икезон? А может ЧИРкезон?
Качество и цены останутся «как в ИКЕЕ»? Или на вид будет «типа как», а на деле «не Толстой»?
Тема отличная, но без контроля, боюсь, будет очередное жалкое подобие самих себя.
Не факт, потому как контроля со стороны Икеи у них теперь нету
Вряд ли, никто же теперь не следит за качеством на последнем этапе. А Маркет будет зарабатывать, пока продажи идут, ему это безразлично.
цены дороже
Ту же «Аскону» я лично всегда брал напрямую — никаких проблем.
Жалко пощупать бельё нельзя перед покупкой. Преимущество у икеи была в шоу-руме.
Издержки на реализацию продукции увеличились. Ведь канала больше нет, да и потребление снижается. Надо как-то денежку отбить, вот и думают что повышение цен их спасет. Откроются врата экономического ада и всех, кто не снижает цены сейчас для поддержки потребления, засосет дефляционная воронка.
Или просто же думают "Мыж для айкеи делали, айкеи больше нет, дэфыцыт!"
А вообще вся выручка от продаж остается здесь и нет промежуточного лица в виде IKEA, которая откусывает часть доходов. Совсем окуели!
Местный бизнес получит больше денег, сможет вложить больше в развитие и поддержать тем самым экономику, а Вы говорите, «окуели».
ага, а контроль сейчас кто осуществляет? самостоятельно?
А валюту продают на Яндексе.Маркете?
конечно, в разделе сувениры
На Маркет — и точка.
Это уже другоймаркетплейс. https://na.market/
видимо, без товаров не останемся, но атмосфера уже не та
так и товары не те и даже пруфов, что они "поставщики икеи" нету, а то дядя вася из задрипинска тоже себя поставщиком икеи называет
сплошной маркетинг и джинса, добро пожаловать в интернет
фрикаделек с брусничным соусом уже не поесть)
В серпе Яндекса - простыни рекламы, в маркете Яндекса - простыни Икеи.
В 2000-х был на выставке алкогольной продукции в Ленэкспо. Дегустировал там всякое, и больше всего из крепких напитков понравилась шуйская водка.
Теперь вот узнал, что в этом прикольном (по звучанию) городе ещё и ситцы делают. Век живи - век учись.
Потому что Яндекс везде свой процент конский прикрутит
Задрали
потому что они должны нам бесплатно площадку, склады и логистику организовать, ага-ага
А раньше кто запрещал?
в смысле, кто раньше запрещал барыжить вещами "из IKEA"?
ээм, IKEA?
На вайлберис тоже есть кое-что.
все к добру=) немного рекламы яндекса
а тефтельки там будут?
Скорее броньте нэйм "Какикея!", кто умеет. Мне потом 2,5% роялти отстегнете).
«Цены выше, Условия работы другие»
Расшифровка:
Икея держала за яйки контролируя качество и цену. Сейчас яйки отпустило. Можно ставить прайс как душа хочет.