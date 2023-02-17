Ozon увеличил ежемесячные выплаты для франчайзи ПВЗ, которые открывают пункты с 1 февраля 2023 года и позже Статьи редакции
Поощрять владельцев будут на протяжении полугода.
- Претендовать на финансовую поддержку могут владельцы пунктов, которые подали заявку на открытие с 1 февраля 2023 года и позже. Вознаграждение в 5% от оборота пункта сохранится.
- Сумма будет зависеть от региона и локации: чем густонаселённее район, тем нужнее там пункт и больше выплата. Найти «выгодную» локацию можно на интерактивной карте, где жёлтые шестиугольники — это зоны с плотным населением, а зелёные — с максимальным.
- Те, кто откроет ПВЗ площадью от 30 м² в самых многолюдных местах Москвы до 31 марта, получат в первый месяц 300 тысяч рублей. Со второго по шестой месяц сумма вознаграждения составит 200 тысяч рублей.
- В Санкт-Петербурге выплату в локациях с «максимальным населением» увеличили до 170 тысяч рублей, в Екатеринбурге и во Владивостоке — до 130 тысяч, в Татарстане и Новосибирске — до 90 тысяч рублей. С полным списком можно ознакомиться на сайте.
- В первые два месяца пункты будут получать гарантированную поддержку независимо от оборота. Если в третьем месяце ПВЗ не сумел достичь минимального месячного объёма, который также указан на сайте для каждого отдельного города или региона, его отключат от программы.
- Ozon запустил программу выплат для новых франчайзи в декабре 2022 года. Это способ компании помочь им быстрее развить ПВЗ.
- В октябре 2022 года, чтобы рашсирить сеть ПВЗ в небольших регионах и отдалённых посёлках, маркетплейс также представил тариф «Домашний пункт» — для франчайзи из сёл с населением от 1000 до 3500 жителей.
2191 просмотров
Знаем этот Озон, как пользуются, - нашли место, сделали фото и обзор - спасибо, нам не подходит. Через время прямо там и открыли свой пункт
это как с тестовыми заданиями,могут на*бать только так
Дмитрий, здравствуйте. Возможно, когда вы подавали заявку, требования к помещению или метражу были другие. Сейчас мы их упростили. Возможностей для открытия стало больше!
Он так и сказал. Для себя упростили)
Мурад, добрый день. Ozon уже несколько лет не открывает собственные пункты выдачи, а развивает их только через партнеров.
Не в теме. В чем фишка озона? Он же умирал лет так 5 назад. Кто поднял его с колен?
что за бред?) С чего он умирал?)
и правда, умирать он еще не закончил, поэтому прошедшее время не уместно)
к слову у брокера тинькоф инвестиции ставка риска по акциям озон 91% к слову по сберу 25%)
чем больше ставка, тем меньше брокер дает "взаймы" по отдельно взятой акции.
вот и все что нужно знать умирает он или нет. тинькоф считает что он вообще на грани банкротства)
Да говнотинькоф пусть считает все, что хочет. Надо быть совсем слепым, чтобы не видеть, что озон хорошо развивается. А вы и дальше кричите каждый год про: "вот вот умрет"
"хорошо развиваться" за чужие деньги и "прибыльная кантора" это разные вещи) на сегодня каждые 100 рублей выручки приносят озону 5 рублей убытка, юлмарт викимарт тоже развивались по этой же схеме и в итоге обанкротились)
фишка озона это 20 лет генерировать миллиардные убытки, накопить 60 миллиардов долгов, наебывать покупателей, продавцов, открывших пвз и инвесторов, которые эту помойку финансируют в надежде продать кому нить втридорога) но что то дураков среди жирных нема. вот и мучаются с этим чемоданом без ручки) ищут покупателя) хотели сберу продать, да пожадничали, передумали. пришлось сберу миллиард отдать неустойки)
Америкосы и немного наши, я в том числе. Они в 2020 году почти лярд на офигенно успешном IPO NASDAQ подняли https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/11/2020/5fbdeea09a7947725895c755
То чувство когда хочется заново открыть точку и стать новичком.
а вы когда открыли точку?
Здравствуйте. Новичком быть необязательно. Главное успеть подать заявку и начать ремонт помещения в период с 1 февраля по 31 марта 2023 года и вы получите доход 300 тыс. в первый месяц.
Так открой, в чем проблема?
Ыыы а долги за сгоревший товар отдавать не планируют;)
кому должны они всем прощают)
Кто старое помянет - тому глаз вон
Вроде писали, что начали возмещать. Не до конца получается?
мы будем делать себе бизнес,мы купим себе шмотки,мы купим себе тапки
Для промо ролика с Маликовым идеально подошло бы
ага платить будем полгода, но если через 2 месяца пвз будет нерентабельно, то выплат нет и дальше сам работай в минус, а если решишь закрыть- вернешь все выплаты назад. есть дебилы поработать на дядю за свой счет?)
Добрый день. Хочу рассказать свой печальный опыт открытия пвз озон, может тут кто тоже сталкивался с типичной ситуацией. Год назад закрыли 2 точки озон, отправили все возвраты, никакого товара не оставалось, в системе тоже. Спустя пару месяцев после закрытия пришло две претензии на 160.000₽ на один пвз и на 264.000₽ на второй пвз на возвратные товары, которые мы не принимали. Озон отказывается оказывать помощь в решении вопроса и отправляет писать заявление в полицию. В полиции уголовное дело не заводят, писали повторно, ждём результат.