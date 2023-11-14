«Центр стратегических разработок» предложил покрывать убытки «Почты России» за счёт денег продавцов на маркетплейсах Статьи редакции
Участники рынка полагают, что это приведёт к росту потребительских цен и заставит продавцов уйти в «серую» зону.
- С документом «Центра стратегических разработок» (ЦСР; некоммерческая организация, участвует в разработке стратегий долгосрочного развития экономики России) ознакомились «Ведомости». Он предлагает поддерживать работу почтовой компании в убыточных регионах за счёт «дополнительных налоговых отчислений от обеления продавцов на маркетплейсах».
- Такое «обеление» потребует регуляторных поправок — и их может быть две. Первая: обязать маркетплейсы передавать в Федеральную налоговую службу «информацию обо всех доходах», которые продавцы получают от продаж.
- Второе возможное решение: наделить торговые площадки статусом налогового агента продавцов (ИП, самозанятых и других), чтобы они могли сами удерживать назначенные суммы от выручки магазинов. По словам ЦСР, налоговая ставка будет общая — «например, 1% с каждой выплаты дохода».
- После этого продавец сможет зачесть удержанные маркетплейсом деньги «в счёт своего налога». А те, кто уклонялся от налогов, заплатят в бюджет «де-факто», говорят в ЦСР. Правда, есть и недостатки: преждевременное изъятие денег сократит оборотные средства продавца, а универсальный платёж «не всегда сможет отражать реальную налоговую нагрузку».
- Результаты исследования в ближайшее время обсудят с профильными ведомствами (какими — не уточнили). В «Корпорации "МСП"», которая занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, заявили, что инициатива негативно скажется и на продавцах, и на потребителях. На последних переложат издержки.
- «Почта России» оценила предложение «негативно», но аргументов не привела. В Ozon и Lamoda отметили, что и так работают с прозрачной моделью налогообложения и проверяют партнёров на соблюдение законов. По словам Wildberries, инициатива достойна внимания, но требует проработки.
- Партнёр исследовательской Cross Insights Борис Овчинников отмечает, что продавцы и без того платят положенные налоги, «часто находятся под прессингом маркетплейсов» и нередко вынуждены работать с низкой маржинальностью из-за высокой конкуренции.
- К тому же «увеличение налогообложения никогда не способствовало обелению рынка», добавляет глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, любой рост налогов приводит к тому, что участники рынка, наоборот, чаще уходят в «серую» зону.
- В мае 2023 года «Почта России» предложила обязать маркетплейсы и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» — в размере 0,5% от квартального оборота товаров.
- Взамен «Почта России» предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», который «обязан обеспечить равную доступность товаров и их гарантированную доставку» на всей территории страны.
- Идею не раз критиковали — и АКИТ, и ФАС, и Минпромторг. Против неё выступает и ЦСР: по словам организации, механизм может привести к «недополученным налогам, недоинвестированным капзатратам, а также недооткрытым рабочим местам».
- В августе СМИ сообщили, что маркетплейсы предложили «Почте России» оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5%. В сентябре интернет-ритейлеры предложили вовсе отказаться от проекта, а затем заявили о готовности закупить у компании услуги и сервисы — как минимум на 33,5 млрд рублей в 2024 году.
- Позже Минцифры предложило направить «инфраструктурный платёж» от маркетплейсов в пользу «Почты России» на ремонт отделений. Однако в Госдуме заявили, что платёж нужен для закрытия «финансовой дыры».
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Гениально!!!
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Даже больше скажу! (нельзя две картинки, а здесь тот самый случай)
Ведь почта России самая лучшая логистическая компания...
Какие-то непонятные усложнения пути к кошельку потребителя.
Проще покрывать из бюджета. Не хватит денег, то поднять налоги.