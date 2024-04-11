Транспорт
Полина Лааксо

«Яндекс Маркет» запустил собственную торговую марку велосипедов стоимостью от 27 тысяч рублей Статьи редакции

Производят в Китае.

  • Велосипеды Raskat предназначены для города и ежедневных поездок и поддерживают десять скоростей, говорится на сайте маркетплейса. Стоимость — от 26 900 рублей.
  • Рамы на 14, 16, 18 и 20 дюймов выполнены из авиационного алюминия. По словам компании, он лёгкий, прочный и устойчив к коррозии. Внутри рамы проведены тормозная система и трансмиссия.
  • Педали — металлические. Диаметр колёс — 26 дюймов. Тормоза — дисковые гидравлические. Есть пружинно-эластомерная вилка с увеличенным ходом 100 мм и возможностью блокировки, чтобы преодолевать препятствия.
  • Чтобы не терять скорость при передвижении про ровной дороге, можно зафиксировать амортизацию. Жёсткость хода по неровным дорогам увеличит двойной алюминиевый обод.
  • Цветов восемь: пыльные чёрный, зелёный и медный, белый и бежевый «металлик», а также сигнальные зелёный, синий и оранжевый.
  • «Яндекс.Маркет» развивает собственные торговые марки с 2021 года. Он продаёт электронику и бытовую технику (Tuvio), мебель и товары для дома (Pragma), детские товары (Junion), электроинструменты Nocord. В планах также запустить продажу одежды.

#новости #яндексмаркет

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44 комментария
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 Fred Han

Че прям реально сами алюминий добывают?

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Двигаю

Да, в статье же прямо сказано.
Авиационный алюминий..
С каннибализированных SSJ, по ночам, лично Волож ещё придумал, инфа 146%

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Ivan Mart

Там ещё для майора сделали датчики, чтобы всегда он мог отслеживать где катаешься и о чем говоришь.

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Максим

Алиса GPT 3 Pro и фитнес трекер в комплекте?

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Ivan Mart

Нет, только тов.майор.

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Максим

Дорого-богато

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Максим Кондрат

Разве так в статье написано?

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Куртуазный маньерист

В прошлом году был запущен пилотный проект по сбору алюминиевых банок бомжами. Проект носит название ЯндексБомж или сокращённо ЯБомж.

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Alex

Посоветуйте велик для сына (7 лет).

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Maxim Fox
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Alex

Мда, я был весьма опрометчив, задав вопрос на vc 🙂

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Tarki

Это да, вам на велосклад надо

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Буквоед

Как спросили, так и получили. Ни бюджета, ни своих просёлочных/городских условий вы не указали, куда и зачем ездит ваш семилетка не сказали (может, на рынок за сырой бараниной). Вот и получили.

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Куртуазный маньерист

Поддерживаю! Я бы ещё нашёл этого Алекса и дал бы ему по яйцам ногой.

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Expert
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Евгений Кондратьев
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Ivan Mart

Бюджет, стиль катания, места и время катания. Там выбор слишком большой)
Лучше в триал какой-нибудь приехать и выбрать на месте, с примеркой.

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Hatfield

Какая вообще разница? Все равно за год вырастет и велик надо будет менять

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Roman Orlov

Нормальный нейминг завезли :)

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TXT
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Доктор Шкутко

Качество как на фото :)

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Иван Герелюк

Я брал вел бюджетный 3 года назад за 44 сегодня он стоит 65. Не может хороший велосипед мало стоить. Придется навесы менять дорабатывать потратить ещё как сам вел.

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Ivan Mart

Ну для вечерних простых покатушек должно хватать.
Тут L-twoo навесы. Говорят в бюджетном сегменте неплохой вариант.

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Соня

какие, блин, навесы. я на одном велике катаю до парка, в парке, с парка уже 10 лет. с мая по сентябрь. только цепь смазываю.

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Богдан В.

Ха! Я в детстве на простом велике и по трассе и по полям и паркам гонял - и ваще считал, что он у меня суперский ))

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Иван Вялков

А почему они так дорого стоят? Почему он не может стоит 15к, например.

P.S в великах вообще ничего не понимаю

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Иван Герелюк

Все зависит от навесов. Это тормозная система, система переключения передач, какие подшипники стоят. Каретка, кассета. Цепь, обода колеса, сама рама. Все это очень сильно колеблется по ценам. Например есть на самых дешёвых велосипедах вместо кассеты на заднем колесе стоит трещотка. Трещотка она ну только для детей подойдёт. Это как мощность самого велосипеда. Ты не можешь на простой трещетке переключать передачи. Пониженные и повышенные. Пример на трещетке за 800 рублей ты не можешь включить повышенную передачу что бы легко заехать в горку. Или пониженную что бы велосипед по прямой до 40 - 50 км в час разогнать. Как раз на качественных кассетах которые не дешёвые легко переключаются передачи ты можешь на крутую горку заехать почти не чувствуя проблем. Педали легко прокручиваются. И когда по трассе ездишь ты можешь за счёт навесов и самой кассеты развивать скорости очень большие. От тормозов зависит как быстро ты сможешь остановиться при сильном разгоне. Есть разница например есть дисковый тормоз он позволяет тормозить на малых скоростях на больших скоростях он просто будет очень медленно тормозить и при скорости выше 30 км ты просто не успеешь затормозить и врежешься. А гидравлика срабатывает мгновенно. Она блокирует колёса. И тут торможение зависит уже от твоего веса и скорости. Например при скорости 40 км в час и весе 100 кг тормозной путь составляет 2.5 метра на трассе. При дисковых тормозах на такой скорости с таким весом колеса блокироваться не будут и будут проскальзывать. Тормозной путь может быть 30 метров и больше. Что на трассе означает смерть. Вся остальная система тоже влияет на модуляцию велосипеда. Как легко переключаются передачи. На сколько надёжные комплектующие.

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Альвар

Переклеечная шыльдиков заработала

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Доктор Шкутко

Выдача с альтернативными марками велосипедов в Яндекс типа поиске пропадет. Пойдем в Гугл

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Анатолий

Есть детские велосипеды, которые бы весили раза в 4-5 меньше ребёнка? Для взрослого с весом 85 кг 1/5 это 17 кг, а бывают и меньше 12 кг.
Подскажите пожалуйста кто знает

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Oleg Gorbunov

Дети просто охуенно быстро растут, поэтому никто не хочет для них делать велики, рассчитаные на долгосрок, потому что это тупо дорого, поэтому большинство детских велов — стальные, а не алюминиевые.

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Двигаю

Горшочек вари, вари горшочек)

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Maxim Fox

Один велик с пиками точеными, другой ...
Какой выберешь?

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Иван Герелюк

Причем брал вел менял кассету. Все навесы от Шимано Деор, а кассета самая простая от Санрайз. Не мог понять почему не могу нормально ездить пока не взял отличную кассету. А это плюс 10 тысяч

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Иван Герелюк

Самое главное что это не ашан. И опять легко понять какая там рама алюминиевая или железка вес на 5 - 6 кг сразу больше

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Иван Герелюк

У меня вел на 29 колесах 11.5 весит. И что самое классное вся проводка внутри

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Максим

С лестницы сможет или нет, интрига?!

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Балкон.Ру
пыльные чёрный, зелёный и медный

С завода не успел выехать, а уже пыльный

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rocket rocket

Такое ощущение, что описание прямо с алиэкспресса скопировали. Такой несуразный текст...

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Den Bratishko

Т9 в действии: хотели написать РАЗВОД, а заменилось на РАСКАТ )))

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Давид Хачатурян

еще у яндекса классная техника COMMO

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Aksider

Ну компьютеры Raskat у них хорошие вроде.

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Богдан В.

Там и до электричек доберутся, потом самолеты и звездолеты - у товарисчей явно денег куры не клюют ))

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Имя Фамилия

Что-то не вижу пометки «реклама»

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