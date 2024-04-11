«Яндекс Маркет» запустил собственную торговую марку велосипедов стоимостью от 27 тысяч рублей Статьи редакции
Производят в Китае.
- Велосипеды Raskat предназначены для города и ежедневных поездок и поддерживают десять скоростей, говорится на сайте маркетплейса. Стоимость — от 26 900 рублей.
- Рамы на 14, 16, 18 и 20 дюймов выполнены из авиационного алюминия. По словам компании, он лёгкий, прочный и устойчив к коррозии. Внутри рамы проведены тормозная система и трансмиссия.
- Педали — металлические. Диаметр колёс — 26 дюймов. Тормоза — дисковые гидравлические. Есть пружинно-эластомерная вилка с увеличенным ходом 100 мм и возможностью блокировки, чтобы преодолевать препятствия.
- Чтобы не терять скорость при передвижении про ровной дороге, можно зафиксировать амортизацию. Жёсткость хода по неровным дорогам увеличит двойной алюминиевый обод.
- Цветов восемь: пыльные чёрный, зелёный и медный, белый и бежевый «металлик», а также сигнальные зелёный, синий и оранжевый.
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Че прям реально сами алюминий добывают?
Да, в статье же прямо сказано.
Авиационный алюминий..
С каннибализированных SSJ, по ночам, лично Волож ещё придумал, инфа 146%
Там ещё для майора сделали датчики, чтобы всегда он мог отслеживать где катаешься и о чем говоришь.
Алиса GPT 3 Pro и фитнес трекер в комплекте?
Нет, только тов.майор.
Дорого-богато
Разве так в статье написано?
В прошлом году был запущен пилотный проект по сбору алюминиевых банок бомжами. Проект носит название ЯндексБомж или сокращённо ЯБомж.
Посоветуйте велик для сына (7 лет).
Мда, я был весьма опрометчив, задав вопрос на vc 🙂
Это да, вам на велосклад надо
Как спросили, так и получили. Ни бюджета, ни своих просёлочных/городских условий вы не указали, куда и зачем ездит ваш семилетка не сказали (может, на рынок за сырой бараниной). Вот и получили.
Поддерживаю! Я бы ещё нашёл этого Алекса и дал бы ему по яйцам ногой.
Бюджет, стиль катания, места и время катания. Там выбор слишком большой)
Лучше в триал какой-нибудь приехать и выбрать на месте, с примеркой.
Какая вообще разница? Все равно за год вырастет и велик надо будет менять
Нормальный нейминг завезли :)
Качество как на фото :)
Я брал вел бюджетный 3 года назад за 44 сегодня он стоит 65. Не может хороший велосипед мало стоить. Придется навесы менять дорабатывать потратить ещё как сам вел.
Ну для вечерних простых покатушек должно хватать.
Тут L-twoo навесы. Говорят в бюджетном сегменте неплохой вариант.
какие, блин, навесы. я на одном велике катаю до парка, в парке, с парка уже 10 лет. с мая по сентябрь. только цепь смазываю.
Ха! Я в детстве на простом велике и по трассе и по полям и паркам гонял - и ваще считал, что он у меня суперский ))
А почему они так дорого стоят? Почему он не может стоит 15к, например.
P.S в великах вообще ничего не понимаю
Все зависит от навесов. Это тормозная система, система переключения передач, какие подшипники стоят. Каретка, кассета. Цепь, обода колеса, сама рама. Все это очень сильно колеблется по ценам. Например есть на самых дешёвых велосипедах вместо кассеты на заднем колесе стоит трещотка. Трещотка она ну только для детей подойдёт. Это как мощность самого велосипеда. Ты не можешь на простой трещетке переключать передачи. Пониженные и повышенные. Пример на трещетке за 800 рублей ты не можешь включить повышенную передачу что бы легко заехать в горку. Или пониженную что бы велосипед по прямой до 40 - 50 км в час разогнать. Как раз на качественных кассетах которые не дешёвые легко переключаются передачи ты можешь на крутую горку заехать почти не чувствуя проблем. Педали легко прокручиваются. И когда по трассе ездишь ты можешь за счёт навесов и самой кассеты развивать скорости очень большие. От тормозов зависит как быстро ты сможешь остановиться при сильном разгоне. Есть разница например есть дисковый тормоз он позволяет тормозить на малых скоростях на больших скоростях он просто будет очень медленно тормозить и при скорости выше 30 км ты просто не успеешь затормозить и врежешься. А гидравлика срабатывает мгновенно. Она блокирует колёса. И тут торможение зависит уже от твоего веса и скорости. Например при скорости 40 км в час и весе 100 кг тормозной путь составляет 2.5 метра на трассе. При дисковых тормозах на такой скорости с таким весом колеса блокироваться не будут и будут проскальзывать. Тормозной путь может быть 30 метров и больше. Что на трассе означает смерть. Вся остальная система тоже влияет на модуляцию велосипеда. Как легко переключаются передачи. На сколько надёжные комплектующие.
Переклеечная шыльдиков заработала
Выдача с альтернативными марками велосипедов в Яндекс типа поиске пропадет. Пойдем в Гугл
Есть детские велосипеды, которые бы весили раза в 4-5 меньше ребёнка? Для взрослого с весом 85 кг 1/5 это 17 кг, а бывают и меньше 12 кг.
Подскажите пожалуйста кто знает
Дети просто охуенно быстро растут, поэтому никто не хочет для них делать велики, рассчитаные на долгосрок, потому что это тупо дорого, поэтому большинство детских велов — стальные, а не алюминиевые.
Горшочек вари, вари горшочек)
Один велик с пиками точеными, другой ...
Какой выберешь?
Причем брал вел менял кассету. Все навесы от Шимано Деор, а кассета самая простая от Санрайз. Не мог понять почему не могу нормально ездить пока не взял отличную кассету. А это плюс 10 тысяч
Самое главное что это не ашан. И опять легко понять какая там рама алюминиевая или железка вес на 5 - 6 кг сразу больше
У меня вел на 29 колесах 11.5 весит. И что самое классное вся проводка внутри
С лестницы сможет или нет, интрига?!
С завода не успел выехать, а уже пыльный
Такое ощущение, что описание прямо с алиэкспресса скопировали. Такой несуразный текст...
Т9 в действии: хотели написать РАЗВОД, а заменилось на РАСКАТ )))
еще у яндекса классная техника COMMO
Ну компьютеры Raskat у них хорошие вроде.
Там и до электричек доберутся, потом самолеты и звездолеты - у товарисчей явно денег куры не клюют ))
Что-то не вижу пометки «реклама»