На линиях Московских центральных диаметров запустили электропоезд «Иволга 4.0» Статьи редакции
У обновлённого поезда три двери с каждой стороны вагона, новые цвет в интерьере и расположение кресел.
- В вагоне поменялось расположение кресел, информационных табло и поручней, а подголовники и поручни стали ежевичного цвета вместо жёлтых в «Иволге 3.0». Цвет обивки кресел не изменился.
- В вагонах есть велопарковки и места для зарядки электросамокатов, USВ-розетки, система климат-контроля и обеззараживания воздуха, Wi-Fi.
- По сравнению с «Иволгой» предыдущих поколений скорость поезда выросла на 30% — до 160 км/ч, уточняет агентство. Состав может перевозить почти на 100 человек больше, чем предыдущая модификация.
- Собянин отметил, что поезд «на 97% состоит из российских комплектующих» а в производстве занято больше 600 предприятий. До конца 2024 года власти планируют закупить 27 поездов «Иволга 4.0», пишет ТАСС.
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классно, а что за пределами москвы?
Фоллаут
Эд4м🥰
доезжают, например, в нахабино и подольск
По МЦД тоже катаются, хоть и не новые, но в отличном состоянии
Ну и отлично. А то рендеры, рендеры
Кстати, к Иволге никогда вопросов не было
Качество топ
ну вот есть же хорошие новости , обновленные поезда , даже места для электросамокатов есть
Вот последнее как раз плохая новость!)
На 97% снова «отечественный» по массе, очевидно?
А вообще подождём Разбор на хабре. А то импортировала китайскую запчасть российская фирма, продала другой российской фирме и вот уже запчасть российская.
В производстве занято больше 600 предприятий!
у них поезда выпускаются по agile? спринту по году?
Юсб розетки 🥲
Московские центральные диаметры!
Судя по тексту, мэра Москвы заменила нейронка