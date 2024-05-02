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Транспорт
Таня Боброва

На линиях Московских центральных диаметров запустили электропоезд «Иволга 4.0» Статьи редакции

У обновлённого поезда три двери с каждой стороны вагона, новые цвет в интерьере и расположение кресел.

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина
  • «Иволга 4.0» вышел на линии Московских центральных диаметров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Основное отличие — не две, а три двери с каждой стороны вагона. Сами двери почти на 15% шире, чем у обычных пригородных поездов, пишет ТАСС.
Источник: Telegram-канал Сергея Собянина
  • В вагоне поменялось расположение кресел, информационных табло и поручней, а подголовники и поручни стали ежевичного цвета вместо жёлтых в «Иволге 3.0». Цвет обивки кресел не изменился.
  • В вагонах есть велопарковки и места для зарядки электросамокатов, USВ-розетки, система климат-контроля и обеззараживания воздуха, Wi-Fi.
Источник: Telegram-канал Сергея Собянина
  • По сравнению с «Иволгой» предыдущих поколений скорость поезда выросла на 30% — до 160 км/ч, уточняет агентство. Состав может перевозить почти на 100 человек больше, чем предыдущая модификация.
Источник: Telegram-канал Сергея Собянина
  • Собянин отметил, что поезд «на 97% состоит из российских комплектующих» а в производстве занято больше 600 предприятий. До конца 2024 года власти планируют закупить 27 поездов «Иволга 4.0», пишет ТАСС.

#новости #москва

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15 комментариев
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 cchhaakk

классно, а что за пределами москвы?

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Денис

Фоллаут

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Дмитрий Ф.

Эд4м🥰

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Иван

доезжают, например, в нахабино и подольск

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Cерж Лапин

По МЦД тоже катаются, хоть и не новые, но в отличном состоянии

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Юрий Б.

Ну и отлично. А то рендеры, рендеры

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Карл

Кстати, к Иволге никогда вопросов не было
Качество топ

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Руслан Бофт

ну вот есть же хорошие новости , обновленные поезда , даже места для электросамокатов есть

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ЯжПрограммист

Вот последнее как раз плохая новость!)

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Вадим Д.

На 97% снова «отечественный» по массе, очевидно?

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Юрий Б.

А вообще подождём Разбор на хабре. А то импортировала китайскую запчасть российская фирма, продала другой российской фирме и вот уже запчасть российская.

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Юрий Б.

В производстве занято больше 600 предприятий!

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Иван

у них поезда выпускаются по agile? спринту по году?

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Alexander Romanov

Юсб розетки 🥲

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Алекс К

Московские центральные диаметры!
Судя по тексту, мэра Москвы заменила нейронка

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12 комментариев
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