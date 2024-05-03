Власти Перми запланировали эвакуировать все «бесконтрольно» оставленные велосипеды и СИМ после конфликта с кикшерингами Статьи редакции
В апреле 2024 года сервисы проката электросамокатов приостановили работу в городе из-за требований администрации к парковке.
- Администрация Перми опубликовала проект постановления «Об утверждении порядка освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения», обратил внимание «Ъ».
- Он предусматривает эвакуацию велосипедов, скутеров, мопедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), «бесконтрольно» оставленных на улицах, и штрафы для их владельцев. Постановление касается в том числе шеринговых сервисов.
- Сервисы приостановили работу в Перми в апреле 2024 года. Они столкнулись с «невыполнимыми требованиями» со стороны местных властей: самокатам запретили парковаться в центре города, но якобы не предложили альтернативных вариантов. Только за три дня власти эвакуировали свыше 500 самокатов. Владельцы «лишь частично» выкупили свои устройства, пишет «Ъ».
- После этого Whoosh запустил в городе прокат электровелосипедов. Но, по словам чиновников, за первые несколько дней они зафиксировали их неправомерное размещение «на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, остановочных пунктах и других местах, ограничивающих свободное перемещение горожан».
- В мэрии заявили, что электровелосипеды относятся к СИМ, поэтому их «бесконтрольное оставление» также закончится эвакуацией — по тем же расценкам, что и для электросамокатов. Стоимость эвакуации составляет 1500 рублей, день нахождения на штрафстоянке — 100 рублей, уточняет газета. В Whoosh не согласны с замечаниями и говорят, что «внимательно следят за порядком на парковках».
- Депутат Пермской думы Алексей Овчинников в разговоре с «Ъ» отметил, что, вероятно, проект постановления администрации будет принят, и тогда сервисам придётся взять паузу до следующего сезона. Юрист и управляющий партнёр G&K Finance and Law Андрей Гонта полагает, что шерингам, скорее всего, нужно будет согласовать новые места для стоянки СИМ.
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Респект таким властям.
Долой арендные электропомойки!
Комментарий удален модератором
https://youtube.com/shorts/uQ6SWoH_x5s?si=b64P5yC8XaxQifAF
Сами по себе, арендные эктроропомойки иногда очень нужная штука.
Долой арендные и кредитные бензопомойки!
Ну да, зачем развивать инфраструктуру, если можно просто запретить.. и ведь за это кто-то голосует.
В комментариях всем нравится. Видимо в подкорке до сих пор сидит желание все отобрать и поделить
инфраструктуру развивать конечно нужно,но тут дело не в ней,а в том как безответственно люди относятся к арендованному транспорту
Что такое «развивать инфраструктуру»? Если речь о велопарковках, то я с Вами всецело солидарен (и, кстати, именно в этой части меня новость пугает — я не знаю, как в городе Перми обстоят дела с парковками, поэтому опасаюсь, как бы не было такого, что ты на своём велосипеде приехал по делам куда-то, а тебе негде запарковаться — и тебя эвакуируют). Но если мы говорим именно о сервисах шеринга, то пусть они организуют работу так, чтобы их техника не валялась посреди дорог, а находилась на парковках. И тут я всецело солидарен с городскими властями — пусть сервисы шеринга установят необходимое количество парковок, и разрешат пользователям оставлять свои транспортные средства только на них.
это как просить инфраструктуру для алкашей в городе сделать.
За чей счёт будет происходить создание и обслуживание этой инфраструктуры?
То есть город должен за свой счет построить парковки для помоек? А кикшеринги будут этим бесплатно пользоваться?
Забавно такое читать. Сразу видно, человек никуда не выезжал из страны, в ту же Европу например. Вот в Вене с инфраструктурой всё супер, намного лучше, чем в любом городе РФ. Но там емнип в том году власти города приняли постановление о регулировании стоянок кикшеринга. В итоге, в августовские дни в inner city вообще 0 электросамокатов.
Жаль, не послушали Алекса и просто запретили.
Нужно просто запретить эти самокаты и все, да и любой вело транспорт по обычным тротуарам. За выезд на тротуар сделать штраф тысяч сто и вуаля, никаких проблем.
На самокатах пусть гоняют в отведенных местах.
Электро-транспорт не увидишь на улицах Лондона или Нью Йорка. Это заработок хищников на быдле: опасный, вредный, порождающий эпидемию хамства. Пермяки — молодцы!
Во первых это неправда. В Лондоне разрешены самокаты, просто не во всех районах.
Во вторых, в Германии карточки отправляют почтой! Все эти сервисы вообще порождение зла! Вот раньше збс было, убил мамонта и прожил день!
Ставлю на то, что это из-за криминала. Там просто свои «эвакуаторы» есть и без городских служб справятся))
Тонко подметил, что в Пермь вам не Москва, а тут у всего есть хозяин, и он бизнесмен, поэтому не может никому позволить, левый заработок в его угодьях. Ещё он начал иногда впадать в ностальгию, и в эти моменты лучше вам вообще не попадаться на глаза, вы понимаете что всё это ему не даром далось, а в результате постоянной борьбы не на жизнь, а насмерть, с теми кто покушался на готовые источники дохода, которые он лично и создал на голом месте.
Дядь, у тебя что 2 извилины, ты почитай что ты написал, ЭЛЕКТРО ТРАНСПОРТ не увидишь на улицах Лондона или Нью Йорка ))) НУ СЕРЬЕЗНО ???))))) Что ещё не увидишь ? Автомобилей ? Автобусов ? Велосипедов ?)))
Не правда, в Лондоне полно электровелопипедов. Самокатов меньше это да.
То есть проблем с припаркованными везде автомобили уже нет, проблема оказывается в самокатах и велосипедах, ясно понятно)
Припаркованный автомобиль в неправильном месте могут эвакуировать, ему могут выписать штраф(даже если левый человек пришлёт фото через приложение).
Что ещё нужно сделать?
Интересный способ заработка придумали в Перми. Эвакуацией занимается компания сына сити-менеджера?)
Вот такая парковка — совсем другое дело👍
Ну-ну, руки прочь от традиционных ценностей
Ну да, whoosh следит за парковкой)
У нас один умник на территории прям бросает самокат, до парковки самокатов метров 30, но ему лень. А whoosh внимательно за этим следит.
ну вот и разве это вина сервиса ,что такие люди есть и будут всегда? Такие люди ведь не только самокаты вот так бросают где попало ,но и в принципе мусорят везде
Что-то не наблюдаю подобного рвения по эвакуации в отношении автомобилей, который повсеместно нарушают правила парковки, особенно ночью. Или перед законом все равны, но кто-то ровнее?
В смысле?
За парковку машин в неположенном месте предусмотрен штраф.
Если автомобиль припаркован в месте где это делать нельзя, то возможна эвакуация(довольно дорогое удовольствие) и оплата штраф-стоянки.
А я, например, наблюдаю. Причем во всех городах, где бывал. В Москве так вообще хорошо все с рвением в плане эвакуации
Ай, молодцы! Ну посмотрим, получится ли у них навести порядок
Ай, глупцы! Получится позаниматься хренью за бюджетные зарплаты))
Эти штрафы надо рассылать тем, кто бросает самокаты где попало, чтоб научились думать хоть немного не только о себе)
Да. Автомобили в Перми все стоят идеально, не заезжают на газоны, не перекрывают тротуары ))).
Проблема комплексная: начиная от, набившей оскомину, инфраструктуры, заканчивая культурой вождения СИМ. Самое главное, что никакого диалога между бизнесом, обществом и властью нет. Классический русский вариант: все запретить, если сложно снять с этого денег. Я думаю, что нет большой проблемы сделать велодорожки со специальными парковками. Была бы политическая воля. Но власть оторвана от общества, решает в первую очередь свои проблемы. Бизнес тоже должен стимулировать людей на позитивное поведение (баллы, скидки, рейтинги и прочее).
Проблемы сделать может и нет. Только один вопрос - за чей счёт создание и обслуживание?
За счёт налогов? А как сепарировать тех кто пользуется от тех кто не пользуется?
А если не сепарировать, то тогда пользователей СИМ должно быть подавляющее большинство. А это отнюдь не так.
За счёт операторов проката? А вы уверены, что новые тарифы будут вам по карману?
Вот и вопрос. А с чего бы вам самокатчикам делать инфраструктуру?
Вы вообще кто такие и с чего бы вдруг? Вот когда самокатчики будут приносить в бюджет достаточное количество денег на решение подобных вопросов, тогда и приходите.
А какой вы ждете диалог?
Бизнес в виде кикшерингов хочет паразитировать на городской инфраструктуре, ни за что не платить и стричь деньги с пользователей.
Общество в лице пользователей хочет херачить по тротуарам и сбивать пешеходов, а также швырять арендованные помойки где попало и как попало.
И только власть хочет навести порядок в этом бардакеЯ думаю, что нет большой проблемы сделать велодорожки со специальными парковками. Была бы политическая воля
Ах, вы "думаете"... какая милота. Ну ок, давайте простой вопрос: велодорожки вы будете делать за счет проезжей части, за счет тротуара или за счет сноса стоящих вдоль дороги домов?
Ещё один знаток городских бюджетов и стоимости дорожной инфраструктуры
Властям Перми нехрен заняться, с самокатами борются. Что ни мур, то сказка у нас в стране.
Вообще зачем пускать в мелкие города шеринг. Это ведь малопродуктивный метод передвижения для городов не миллиоников. Пермь скажем так, просто провальна судя по всему по инфраструктуре, что аналогично сказанному выше.
В мелких городах наоборот он может стать полноценной заменой общественного транспорта.
Красавцы. Но лучше выделить места для парковки. И привязать к телефону с приложением оплаты для идентификации малолеток и отшивать четвероногих
Я писал под прошлой новостью, и повторюсь - поиск по Я.карте велопарковок даёт уйму мест в Перми.
Но я там не был - не знаю, насколько эти парковки соответствуют.
- Мешать бизнесу
- Удивляться что экономика не прет
Fail
Собянин блин хватит спать! Бери на заметку и собирай урожай
Напомнило https://youtu.be/6--lKmcirmE?si=YNOJQPJ41760bJIX
Проблему нужно решать комплексно. Если есть проблема с парковками, значит нужно решать сначала её. Ведь как писали альтернативных вариантов предложено не было. А теперь сразу эвакуация сим бесконтрольно оставленных.
Они и решают. Предложили компаниям следить и контролировать процесс завершения аренды.
Щас занесут куда надо чемодан денег и все разрешат.
Прямо крайне любопытная локальная история.
Продолжаем наблюдать кто кого в итоге (-:
Здравый смысл проиграет Вадим)
Не зря я много лет назад выучил, что правильно произносить «Перььмьь» — с акцентом на мягкие знаки в середине слова и в конце. Не ПеРМ, а ПерьМь.
И именно сейчас мне хочется вертеть на языке название города с утра и до вечера. И как же радостно осознавать, что имя города я произношу правильно!
Ваш велосипед не спиздили, а эвакуировали.
Неужели в Перми была такая проблема с этими самокатами?
Инвестиционный климат на просто тёплый, а уже обжигает.
зато порядок будет
Я не против самокатов, особенно, если мне оплатят 32 за ремонт авто после уебана самокатчика и вынесут все самокаты за пределы города)
Надо было к местному боярину с челобитной приходить и с богатыми дарами.