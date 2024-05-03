Транспорт
Таня Боброва

Власти Перми запланировали эвакуировать все «бесконтрольно» оставленные велосипеды и СИМ после конфликта с кикшерингами Статьи редакции

В апреле 2024 года сервисы проката электросамокатов приостановили работу в городе из-за требований администрации к парковке.

  • Администрация Перми опубликовала проект постановления «Об утверждении порядка освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения», обратил внимание «Ъ».
  • Он предусматривает эвакуацию велосипедов, скутеров, мопедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), «бесконтрольно» оставленных на улицах, и штрафы для их владельцев. Постановление касается в том числе шеринговых сервисов.
  • Сервисы приостановили работу в Перми в апреле 2024 года. Они столкнулись с «невыполнимыми требованиями» со стороны местных властей: самокатам запретили парковаться в центре города, но якобы не предложили альтернативных вариантов. Только за три дня власти эвакуировали свыше 500 самокатов. Владельцы «лишь частично» выкупили свои устройства, пишет «Ъ».
  • После этого Whoosh запустил в городе прокат электровелосипедов. Но, по словам чиновников, за первые несколько дней они зафиксировали их неправомерное размещение «на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, остановочных пунктах и других местах, ограничивающих свободное перемещение горожан».
  • В мэрии заявили, что электровелосипеды относятся к СИМ, поэтому их «бесконтрольное оставление» также закончится эвакуацией — по тем же расценкам, что и для электросамокатов. Стоимость эвакуации составляет 1500 рублей, день нахождения на штрафстоянке — 100 рублей, уточняет газета. В Whoosh не согласны с замечаниями и говорят, что «внимательно следят за порядком на парковках».
  • Депутат Пермской думы Алексей Овчинников в разговоре с «Ъ» отметил, что, вероятно, проект постановления администрации будет принят, и тогда сервисам придётся взять паузу до следующего сезона. Юрист и управляющий партнёр G&K Finance and Law Андрей Гонта полагает, что шерингам, скорее всего, нужно будет согласовать новые места для стоянки СИМ.
Фото «РБК Пермь»

#новости #кикшеринг

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128 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Респект таким властям.

Долой арендные электропомойки!

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Комментарий удален модератором

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23 комментария
Фоксик

https://youtube.com/shorts/uQ6SWoH_x5s?si=b64P5yC8XaxQifAF

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Владислав

Сами по себе, арендные эктроропомойки иногда очень нужная штука.

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1 комментарий
Jon Rembo

Долой арендные и кредитные бензопомойки!

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Алекс

Ну да, зачем развивать инфраструктуру, если можно просто запретить.. и ведь за это кто-то голосует.

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Михаил Енотов

В комментариях всем нравится. Видимо в подкорке до сих пор сидит желание все отобрать и поделить

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2 комментария
Дмитрий Духов

инфраструктуру развивать конечно нужно,но тут дело не в ней,а в том как безответственно люди относятся к арендованному транспорту

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Тим (Тимур) Восьмерик

Что такое «развивать инфраструктуру»? Если речь о велопарковках, то я с Вами всецело солидарен (и, кстати, именно в этой части меня новость пугает — я не знаю, как в городе Перми обстоят дела с парковками, поэтому опасаюсь, как бы не было такого, что ты на своём велосипеде приехал по делам куда-то, а тебе негде запарковаться — и тебя эвакуируют). Но если мы говорим именно о сервисах шеринга, то пусть они организуют работу так, чтобы их техника не валялась посреди дорог, а находилась на парковках. И тут я всецело солидарен с городскими властями — пусть сервисы шеринга установят необходимое количество парковок, и разрешат пользователям оставлять свои транспортные средства только на них.

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7 комментариев
Тимур Тимуров

это как просить инфраструктуру для алкашей в городе сделать.

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3 комментария
Dan

За чей счёт будет происходить создание и обслуживание этой инфраструктуры?

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2 комментария
Alexey Ivanov
Ну да, зачем развивать инфраструктуру, если можно просто запретить.. и ведь за это кто-то голосует

То есть город должен за свой счет построить парковки для помоек? А кикшеринги будут этим бесплатно пользоваться?

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1 комментарий
Walenok

Забавно такое читать. Сразу видно, человек никуда не выезжал из страны, в ту же Европу например. Вот в Вене с инфраструктурой всё супер, намного лучше, чем в любом городе РФ. Но там емнип в том году власти города приняли постановление о регулировании стоянок кикшеринга. В итоге, в августовские дни в inner city вообще 0 электросамокатов.
Жаль, не послушали Алекса и просто запретили.

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Евгений

Нужно просто запретить эти самокаты и все, да и любой вело транспорт по обычным тротуарам. За выезд на тротуар сделать штраф тысяч сто и вуаля, никаких проблем.
На самокатах пусть гоняют в отведенных местах.

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1 комментарий
Sergey Chaplygin

Электро-транспорт не увидишь на улицах Лондона или Нью Йорка. Это заработок хищников на быдле: опасный, вредный, порождающий эпидемию хамства. Пермяки — молодцы!

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Алекс

Во первых это неправда. В Лондоне разрешены самокаты, просто не во всех районах.

Во вторых, в Германии карточки отправляют почтой! Все эти сервисы вообще порождение зла! Вот раньше збс было, убил мамонта и прожил день!

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3 комментария
Странный Игрок

Ставлю на то, что это из-за криминала. Там просто свои «эвакуаторы» есть и без городских служб справятся))

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1 комментарий
3216q114
заработок хищников на быдле: опасный, вредный, порождающий эпидемию хамства

Тонко подметил, что в Пермь вам не Москва, а тут у всего есть хозяин, и он бизнесмен, поэтому не может никому позволить, левый заработок в его угодьях. Ещё он начал иногда впадать в ностальгию, и в эти моменты лучше вам вообще не попадаться на глаза, вы понимаете что всё это ему не даром далось, а в результате постоянной борьбы не на жизнь, а насмерть, с теми кто покушался на готовые источники дохода, которые он лично и создал на голом месте.

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Константин Сулугуни

Дядь, у тебя что 2 извилины, ты почитай что ты написал, ЭЛЕКТРО ТРАНСПОРТ не увидишь на улицах Лондона или Нью Йорка ))) НУ СЕРЬЕЗНО ???))))) Что ещё не увидишь ? Автомобилей ? Автобусов ? Велосипедов ?)))

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2 комментария
Павел Туменбаев

Не правда, в Лондоне полно электровелопипедов. Самокатов меньше это да.

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Борис Интеграторов

То есть проблем с припаркованными везде автомобили уже нет, проблема оказывается в самокатах и велосипедах, ясно понятно)

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Ivan Mart

Припаркованный автомобиль в неправильном месте могут эвакуировать, ему могут выписать штраф(даже если левый человек пришлёт фото через приложение).
Что ещё нужно сделать?

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1 комментарий
Eddie II

Интересный способ заработка придумали в Перми. Эвакуацией занимается компания сына сити-менеджера?)

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Михаил Иванович

Вот такая парковка — совсем другое дело👍

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Eddie II

Ну-ну, руки прочь от традиционных ценностей

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Я дико извиняюсь
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U-Techs-BIO

Ну да, whoosh следит за парковкой)
У нас один умник на территории прям бросает самокат, до парковки самокатов метров 30, но ему лень. А whoosh внимательно за этим следит.

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Jill Can

ну вот и разве это вина сервиса ,что такие люди есть и будут всегда? Такие люди ведь не только самокаты вот так бросают где попало ,но и в принципе мусорят везде

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Revenant

Что-то не наблюдаю подобного рвения по эвакуации в отношении автомобилей, который повсеместно нарушают правила парковки, особенно ночью. Или перед законом все равны, но кто-то ровнее?

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Ivan Mart

В смысле?
За парковку машин в неположенном месте предусмотрен штраф.
Если автомобиль припаркован в месте где это делать нельзя, то возможна эвакуация(довольно дорогое удовольствие) и оплата штраф-стоянки.

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14 комментариев
Alexey Ivanov
Что-то не наблюдаю подобного рвения по эвакуации в отношении автомобилей, который повсеместно нарушают правила парковки, особенно ночью

А я, например, наблюдаю. Причем во всех городах, где бывал. В Москве так вообще хорошо все с рвением в плане эвакуации

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Alexey Ivanov

Ай, молодцы! Ну посмотрим, получится ли у них навести порядок

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Борис Интеграторов

Ай, глупцы! Получится позаниматься хренью за бюджетные зарплаты))

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Юрий

Эти штрафы надо рассылать тем, кто бросает самокаты где попало, чтоб научились думать хоть немного не только о себе)

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SiteCraft

Да. Автомобили в Перми все стоят идеально, не заезжают на газоны, не перекрывают тротуары ))).

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Кирилл Уланов

Проблема комплексная: начиная от, набившей оскомину, инфраструктуры, заканчивая культурой вождения СИМ. Самое главное, что никакого диалога между бизнесом, обществом и властью нет. Классический русский вариант: все запретить, если сложно снять с этого денег. Я думаю, что нет большой проблемы сделать велодорожки со специальными парковками. Была бы политическая воля. Но власть оторвана от общества, решает в первую очередь свои проблемы. Бизнес тоже должен стимулировать людей на позитивное поведение (баллы, скидки, рейтинги и прочее).

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Dan

Проблемы сделать может и нет. Только один вопрос - за чей счёт создание и обслуживание?
За счёт налогов? А как сепарировать тех кто пользуется от тех кто не пользуется?
А если не сепарировать, то тогда пользователей СИМ должно быть подавляющее большинство. А это отнюдь не так.
За счёт операторов проката? А вы уверены, что новые тарифы будут вам по карману?

Вот и вопрос. А с чего бы вам самокатчикам делать инфраструктуру?
Вы вообще кто такие и с чего бы вдруг? Вот когда самокатчики будут приносить в бюджет достаточное количество денег на решение подобных вопросов, тогда и приходите.

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3 комментария
Alexey Ivanov
Самое главное, что никакого диалога между бизнесом, обществом и властью нет

А какой вы ждете диалог?

Бизнес в виде кикшерингов хочет паразитировать на городской инфраструктуре, ни за что не платить и стричь деньги с пользователей.

Общество в лице пользователей хочет херачить по тротуарам и сбивать пешеходов, а также швырять арендованные помойки где попало и как попало.

И только власть хочет навести порядок в этом бардаке

Я думаю, что нет большой проблемы сделать велодорожки со специальными парковками. Была бы политическая воля

Ах, вы "думаете"... какая милота. Ну ок, давайте простой вопрос: велодорожки вы будете делать за счет проезжей части, за счет тротуара или за счет сноса стоящих вдоль дороги домов?

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Александр А.

Ещё один знаток городских бюджетов и стоимости дорожной инфраструктуры

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2 комментария
Sergey Chaplygin
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Борис Интеграторов

Властям Перми нехрен заняться, с самокатами борются. Что ни мур, то сказка у нас в стране.

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Александр

Вообще зачем пускать в мелкие города шеринг. Это ведь малопродуктивный метод передвижения для городов не миллиоников. Пермь скажем так, просто провальна судя по всему по инфраструктуре, что аналогично сказанному выше.

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Ivan Mart

В мелких городах наоборот он может стать полноценной заменой общественного транспорта.

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2 комментария
FooFighters

Красавцы. Но лучше выделить места для парковки. И привязать к телефону с приложением оплаты для идентификации малолеток и отшивать четвероногих

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Александр А.

Я писал под прошлой новостью, и повторюсь - поиск по Я.карте велопарковок даёт уйму мест в Перми.

Но я там не был - не знаю, насколько эти парковки соответствуют.

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Недопил

- Мешать бизнесу
- Удивляться что экономика не прет
Fail

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alpden

Собянин блин хватит спать! Бери на заметку и собирай урожай

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Недопил
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Maksim Georgiev

Напомнило https://youtu.be/6--lKmcirmE?si=YNOJQPJ41760bJIX

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D.Dibrov

Проблему нужно решать комплексно. Если есть проблема с парковками, значит нужно решать сначала её. Ведь как писали альтернативных вариантов предложено не было. А теперь сразу эвакуация сим бесконтрольно оставленных.

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Ivan Mart

Они и решают. Предложили компаниям следить и контролировать процесс завершения аренды.

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Влад Шушкевич

Щас занесут куда надо чемодан денег и все разрешат.

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Вадим Д.

Прямо крайне любопытная локальная история.
Продолжаем наблюдать кто кого в итоге (-:

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Борис Интеграторов

Здравый смысл проиграет Вадим)

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Alexey V

Не зря я много лет назад выучил, что правильно произносить «Перььмьь» — с акцентом на мягкие знаки в середине слова и в конце. Не ПеРМ, а ПерьМь.

И именно сейчас мне хочется вертеть на языке название города с утра и до вечера. И как же радостно осознавать, что имя города я произношу правильно!

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Griby Lenina

Ваш велосипед не спиздили, а эвакуировали.

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Степан Беленький

Неужели в Перми была такая проблема с этими самокатами?

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Буквоед

Инвестиционный климат на просто тёплый, а уже обжигает.

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Тони Василевский

зато порядок будет

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Martin Forest

Я не против самокатов, особенно, если мне оплатят 32 за ремонт авто после уебана самокатчика и вынесут все самокаты за пределы города)

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Serge Tikhonenko

Надо было к местному боярину с челобитной приходить и с богатыми дарами.

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