Hyundai и KIA заподозрили перекупщиков в сговоре с судьями в Тольятти из-за выплат гарантийных компенсаций Статьи редакции
Покупатели могли незаконно добиваться компенсаций от производителей, считают компании.
Южнокорейские производители KIA и Hyundai, на долю которых приходится почти четверть продаж новых машин в России, попросили СК, Совет по противодействию коррупции при президенте и коллегию судей Самарской области проверить работу некоторых судов Тольятти (особенно Автозаводского районного суда), пишет РБК со ссылкой на их представителей.
По их словам, районные суды принимают неправомерные решения по искам о защите прав потребителей. Мошенническую схему они описывают так:
- В последний год гарантии покупатель бывшего в употреблении автомобиля жалуется в Автозаводский районный суд на компании и заявляет о выявленных дефектах — обычно они говорят о выходе из строя электронных блоков управления систем.
- От иска к иску не меняются судьи, истцов тоже чаще всего представляет один человек (Альберт Сабирзянов), а экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.
- Выяснение причин дефекта требует проведения долгосрочных экспертиз, но по закону «О защите прав потребителей» требования потребителя в рамках гарантийного срока должны удовлетворяться в короткий срок, говорят представители KIA и Hyundai. Поэтому изготовителям или автодилерам возвращают товар без выяснения причин.
- Автодилеры проводят собственные экспертизы с независимыми экспертами, в результате которых заявляют, что вред автомобилю могли причинить умышленно сами владельцы.
- Но при вынесении решений результаты исследований не учитываются, отмечают Hyundai и KIA. Суд удовлетворяет большинство исков и требует с производителя или импортера сумму, равную цене нового автомобиля, а также неустойки и штрафы.
Представитель Hyundai в России сообщил, что из-за действий судов компания уже потеряла 30 млн рублей и может потерять ещё 40 млн рублей. Представитель KIA не уточнил размер ущерба.
В коллегии судей Самарской области получили жалобу 2 февраля. Её рассмотрят в течение 30 календарных дней. Издание также отправило запросы в СК и Совет по противодействию коррупции при президенте.
Добро пожаловать в Россию) Могли потерять куда больше)
Как бы Кия и Хендай такой ответ из СК не получили.
Ну еще не вечер, эх гуляй шальная Императрица. Скоро закроется бизнес у корейцев))
Как вариант можно просто начать делать надежные машины, тогда их возвращать не будут. Хотя нет, о чем это я... лучше заявить, что покупатели возвращающие некачественный товар мошенники, а заодно и судьи. В общем подключили административный ресурс, а то чет русские перестали хавать их бракованный хлам.
У вас был личный опыт брака? Вы, если не в курсе, у всех товаров существует тот или иной процент брака. Даже у хваленых немцев, BMW, Mercedes и т.д.
И что если вернули 15 автомобилей, то сразу все мошенники и надо плакать?
30млн рублей это примерно 15 автомобилей, это ни о чем, это минимальный процент брака, который (как они посмели! мошенники!) умудрились вернуть обратно автопроизводителю при помощи человека который этим профессионально занимается.
~15 автомобилей в общем выпуске - минимальный.
~15 автомобилей в одном конкретном районе и суде, в то время как в любом другом их кратно меньше - это уже другое дело.
Напомню также, что по удивительному стечению обстоятельств именно в городе с этим "аномально высоким браком KIA/Hyndai" находится российский завод автоваза. Совпадение, конечно, случайное. Да?
Автоваз тут при чем? Это может быть в любом городе где найдется местный юридически подкованный человек который поможет людям вернуть автомобиль, и массово тоже если дефект один и тот же. Автопроизводители просто забили тревогу потому что таких ребят стало много по всей России и они внезапно стали пользоваться своими правами. Возвращают автомобили им через суд, а не просто так, а значит правомерно. На ютубе полно материала на эту тему.
Зачем? Вот выше же авто разобрался 🤣
Интересно, он притаоряется таким … или правда им является… 🤔
Доступный
Ну если в масштабах страны 100 машин брака (условно) но на один суд 20 случаев приходится, то да, это странно.
Или вы верите в профессиональных и честных судей?)
У меня есть. Мне Форд заявил, что фрикционные накладки в сцеплении - это расходка, как и само сцепление. Тачка моя с салона. И суд поддержал производителя. Благо, в областных судах люди адекватнее, отменили, починили. Я тоже сужусь за компенсацию. Т.к. меня два года на**р посылали.
Могу статейку накатать после апелляции по второму суду.
По сути статьи: гонят корейцы: чтоб всё сложилось в первой и апелляционной инстанции много раз подряд? Может, дело в авто, а адвокат просто проверенный?
я бы послушал подробнее про ваш случай с интересом
Беда фордов - робот powershift. Дёргается, толкается, звенит алюминиевыми кастрюлями. Через 3 года поменяли по гарантии. Через год снова обратился, сказали, что неправильная эксплуатация, к тому же расходка, указано в серв.книжке, менять не будем. Суд за ремонт занял год.
Через месяц у меня апелляция по иску о неустойке за просрочку ремонта. Форд везде одни возражения носит, т.к. в моём деле остался параграф о том, что я мошенник и купил авто за месяц до конца гарантии.
Человеку, который хочет купить авто для семьи и выбрать то нечего.
Роботизированные или вариаторные коробки передач. Толчки, пинки, сдыхающие коробки к 70 000 км.
Лкп такое, что ветки оставляют следы, а после мойки отходит хром.
Двигатели из алюминия с задирами и проворотом клапанов к 50 000 - 70 000.
На рынке нет машин, которые можно купить и спокойно отъездить 100 000.
Не говоря уже про 300 000 и выше.
Такое **** все стали делать.
А добавим к этому локализованную сборку...
Машины одноразовые.
А если брак, то фиг вернешь.
Именно административный ресурс! Не нравится что-то разбирайтесь по каждой экспертизе...а то «могли быть поверждены умышленно»
Во-первых не 30 млн, а 70, это уже автомобилей 40-50, причём в короткий срок
Во-вторых это брак требующий полного возврата автомобиля, и хотя это 1/10000 от всех проданных автомобилей, нет никаких шансов, что там насколько отвратительный контроль качества
Как вариант , тебе бы чуть по умнее стать !
наезжать на сегодняшние хёндэ и киа за надёжность?))) забавные вы ребята, пешеходы))
А вы на чем ездите, милорд?)
https://www.youtube.com/watch?v=z3OkEWi0SEY
https://www.youtube.com/watch?v=zVHnK97iarc
Это специальная информационная атака, чтобы ухудшить ЗОЗПП и сделать его лучше для продавцов, а так же переломить судей
Вот и я о том же, но боты сейчас объяснят как плохо автопроизводителям.
Производитель делает блоки управления электронными системами такими, что у него уходит много времени на его диагностирование и экспертизу.
Если уходит много времени - надо менять без диагностики и экспертизы, вот и все. Это риски производителя таких плохих деталей.
Когда смогут изготавливать нормальные детали (которые не надо диагностировать месяцами), тогда уже и спорить можно, в том числе и в суде, о том, что дефект возник не по вине изготовителя.
Конечно, в таком случае виноваты ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, а не производитель/продавец/импортёр.
Конечно иски будут попадать одним и тем же судьям, раз эти судьи работают в судах, в которые подаются иски.
Меня смущает только то, что во всех случаях один и тот же судья. Вот и производителя тоже смутило.
Так может, проблема в том что не все борятся за свои права, и не у всех получается? Или если успешно побороли автопроизводителя (дилер особо ничего не решает и, в целом готов помочь клиенту), то априори мошенники?
Били электронные блоки высоким напряжением и пытали токами? Что там с движком 2.0, где возникают задиры? Модернизировали?
Creta 2.0, 3+ года, задиров нет. Или не там ищу? Или надо было все три года говно вместо бензина заливать?
Задиры там из-за детонации, которые не обрабатывает ЭБУ. Как на Крете с шумкой? Не Нива, конечно, но воет знатно коробас.
В км сколько? Отзывы одноклубников какие?
Пробег 36тысяч на 22 января. Сервисное обслуживание всегда в срок с чуть большим объемом работ, нежели предписано по графику. Бензин сначала лили Лукойл, потом перешли на Neste (Татнефть), т.к. Лукойл испортился по субъективным ощущениям.
На форумах профильных не сижу, только в паре тем связанной с ГУ и зеркалами.
В клубах ВК, судя по ленте, у большинства все ок.
Учитывайте, что когда у человека все "ОК", он редко когда об этом будет где-то писать. Зачастую пишут только о проблемах, поэтому и может возникать впечатление, что "все плохо", хотя это не так, учитывая объемы продаж. Это вообще к любому товару\технике относится, не только к авто.
Ну 36 к, это смешной пробег. Ваш авто почти новый) рано вам ещё о задирах думать). Я на 174 к получил лопнувший шатун. Банальная проблема, масляное голодание, насос перестает подавать масло в полном объеме. Но никак это не заметить. Оказалось известной проблемой. Езжу на хендай, не крета правда
Трудящийся
Что с расходом в -1?) масло через 15к?)
3 часа греет, 5 минут едет.
Бортовой комп насчет расхода врет безбожно)) Авто 2 недели стояло на стоянке аэропорта, еще холода сильные были с ледяным дождем. В общем пришлось просить подкурить и потом минут 20 стоять прогреваться и ждать когда лобовуха оттает. В итоге выдало вообще такое "чудо" ))
Фото сделано 9го Января.
Не все ж производителям издеваться над людьми...
Жаба гадючная история. Как же так, не дают уже автодиллерам честно обманывать потребителей.
Уверен, что Сабирзянов прав. Они пожаловались не на Сабирзянова. Они страхуются, чтоб потом кто-нибудь другой не смог пожаловаться.
Когда любой петух спрашивает, какое мне вообще дело до вашей политики и бизнес климата.
Эта тема в Тольятти не только и не столько про автомобили.
Там реально выводят из строя намеренно разные товары и через купленные суды и экспертизы возвращают компенсации.
И это мошенничество
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