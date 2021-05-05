«Яндекс.Драйв» начнёт повышать цены для «неаккуратных» водителей Статьи редакции
При неаккуратном вождении и нарушении правил растёт риск ДТП, а следовательно — стоимость страховки, объяснили в компании.
Каршеринг предупредил в приложении, что с 11 мая могут вырасти цены для «неаккуратных» водителей, обратил внимание пользователь vc.ru. «Зависимость проста. Если на “Драйве” водят неаккуратно, больше опасных ситуаций, страховые полисы становятся дороже, цены на аренду растут», — говорится в сообщении.
В «Яндекс.Драйве» подтвердили vc.ru, что сервис запускает новую систему анализа манеры вождения пользователей: обновление будет вводиться постепенно с 11 мая. На сколько могут вырасти цены, в компании не уточнили.
Алгоритм будет анализировать последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать), а также резкость вождения (резкое торможение, крутые повороты и так далее) и превышение скорости. Все нарушения будут отмечаться в истории поездок специальными плашками.
При первом нарушении «Драйв» предупредит пользователя в приложении, укажет на нарушение и даст совет, как водить аккуратнее, уточнили в сервисе.
Как только вождение становится аккуратным, условия страхования становятся выгоднее, и цены возвращаются на прежний уровень, отметили в каршеринге. Водителей, которые не нарушают правила, рост цен не затронет.
- В августе 2020 года «Драйв» начал предупреждать о превышении скорости на 10 км/ч, в ноябре функцию развернули на всех пользователей. В сервисе говорили, что санкций за превышение разрешённой скорости не будет.
- В феврале каршеринг в честь дня рождения разблокировал аккаунты, ограниченные за нарушения скорости, но без серьёзных нарушени ПДД или агрессивного вождения. Всего около 3000 учётных записей.
Вангую, что неаккуратными будет 99.9999% водителей(а повышенный спрос 24/7). Вообще, лучше стоять в машине на месте, тогда опасных ситуаций не будет вообще, хотя нет, ведь есть риск случайного нажатия педали газа. Наверное стоит начинать аренду и просто смотреть на эту прекрасную машину:)
Вангую,что просто нужно уметь аккуратно ездить и не нарушать правила. И всё будет ок
Человек пишет статистику, что все водители каршеринга на 99.9999% водят не аккуратно. А я говорю, что всего лишь нужно ездить аккуратно. Я езжу аккуратно. И явно я не тот самый 00.0001,которого он решил исключить.
Почти уверен, что автор комментария сам водит не аккуратно, и на своём примере приводит нелепую статистику.
Органический
Это я к тому, что это просто способ повысить тарифы без лишнего негатива, и тут не про аккуратное вождение, а про жадность яндекса
Тот ответ был не Вам 🙃
Яндекс делает правильно, потому что в нынешнее время к сожалению люди не понимают словами. Но если что то затрагивает их карман и кошелёк, все становится более доходчиво 🤷♂️
я тоже езжу аккуратно, но это не мешает например делимобилю повышать мне стоимость аренды. Не понятно по каким алгоритмам они это считают, где-то видел что в зависимости от нажатия на педаль газа считается ускорение. Так интересно как ускорятся в скорость потока при выезде на шоссе с учетом что их двигатели и так еле тянут за собой машину.
Человек очевидно утрирует, когда пишет 99.9999%. Если вы зациклились именно на этих цифрах, то подставьте туда те, которые вам больше нравятся. Вы простите, но мне кажется, если дурачка не включать, то посыл считывается элементарно: у Яндекса есть возможность настроить алгоритм пожоще или помягче, т.к. аккуратность понятие относительное. Ну и соотвественно заработать побольше или поменьше.
Автор говорит, что этот инструмент компания может использовать для поднятия цен. Но сама идея неплохая. Вопрос реализации. Алгоритмы не совершенны на данный момент. Тот же алгоритм повышенного спроса у агрегаторов зачастую не совсем адекватен. Сами таксисты об этом говорят
И иметь ценник, так как у вас iPhone XV, в 2 раза выше, чем у раздолбая Васи, который клал на правила. Извините за жаргонизм, но типичные терпилы платят больше. Всегда.
Сегодняшний тест: поездка на Яндекс Драйв до терминала Б Шереметьево - 1200₽ (тариф фикс, другой нельзя), Яндекс Такси комфорт - 900₽, @Делимобиль - 470₽ (тоже фикс).
Так Яндекс ввёл обязательный минимальный платёж для аэропортов.
По сути в них выгодно ехать только если ты на другом конце Москвы живёшь.
Учитывая, что когда едешь В аэропорт, неохота тратить время на поиск парковки и нервы на опасения того, что свернешь не туда и нужно будет крюк делать огромный, а когда едешь ИЗ аэропорта, то вообще уже ничего неохота (и вести самому в том числе) - такси, такси и только такси...
Искать ничего не надо, сворачиваешь на парковку, заезжаешь в неё, шлагбаум считывает номер и сам поднимается, заезжаешь на второй этаж. На Яндексе едешь в конец этажа, Делимобиль ставишь где хочешь. На лифте поднимаешься на этаж выше, переложишь по переходу 30 метров и ты в терминале )) очень легко и просто, особенно когда не в первый раз. А на выезде единственный гемор - выходить и на выезде у администратора брать талончик на выезд.
Теперь будет ответ на все вопросы: а почему у двух пользователей при одинаковых вводных разные цены.
У них давно во всех их сервисах есть такой ответ: наши чудо-алгоритмы 🤷♂️
Скоро в чатах поддержки:
Здравствуйте, Username! Коэффициент неаккуратности вождения формируется динамически и зависит от множества факторов. Просим учитывать, что существенная часть факторов, анализируемых алгоритмом, не лежит на поверхности.
За что я должен платить? Что нет зон в тех местах где работа у людей? Что до машины яндекс строит маршрут по своим мнимым алгоритмам и предлагает какое-то свое время бесплатного бронирования, при этом не учитывая время спуститься на лифте и т.д.? Пользуюсь ситидрайвом (раньше ЮДрайв). Да там тоже не без косяков, но 9 уровень даёт свои привелегии.
Юзаю другие сервисы яндекса, более менее норм, но драйв вообще шлак. А тем более сейчас и стоимость поднимут, за что? За то что я еду совместно с потоком? Вы почитайте в яндексе теорию игр, там есть пример со скоростью движения транспорта в потоке и когда создаются риски дтп.
Еще бы скидки для аккуратных водителей или повышенный кэшбек.
Книжный историк
Не путай с позитивным подкреплением это в другую компанию, а тут штрафы ;)
Думаю, что для каршера и драйва важная личная аудитория, а не расширение ее в ширь, как с маркетом/лавкой/едой/такси - все же контроль тут за водителем основной бизнес единицы, а в других сервисам за основной услугой больше контролирует сам сервис. Поэтому такая сегрегация рыночными методами на плохих водителей.
В СПб итак самые неадекватные цены. После ковида вообще бессмысленно открывать приложение: 12-15 рублей за поло, когда у юдрайва с учетом рейтинга за кашкай 10₽. Теперь совсем оторвались от реалий)
Я езжу на е-классе или с-классе за 14.97 на работу и с работы. Такие цены за поло только ночью, так-как ночью пробок нет, поэтому цена выше. Нужно же зарабатывать
А снизит ли он цены у неаккуратных таксистов? Или им просто не будет давать повышенный коэффициент в любую погоду и время дня и ночи?
Вы слишком часто поворачиваете налево, со следующей минуты вы должны будете платить 100500 рублей в час. Ваш супруг так получил это уведомление.
При неаккуратном вождении растёт риск ДТП, а следовательно — стоимость страховки
Ну вот и применяли бы коэффициент к стоимости франшизы за ДТП, а не к стоимости аренды ¯\_(ツ)_/¯
В драйве и так самая дорогая аренда.
Иногда стоимость Октавии достигает 17р/минута. При этом в белке за 10р/минута можно взять Мерседес.
Жаль что у белки не так много автомобилей.
В месяц трачу на карш в среднем 30-35т.р.
Думаю развод. Тарифы там по осаго и каске и так по максималке тк допускаются любые водители без ограничения)). Просто придумали повод, как еще поднять цены))
заплати 50р за сам шанс забронировать машину, заплати 11 рублей в минуту за поло при средней цене 9р по рынку. заплати за неадекватное вождение, которое определит наш алгоритм. тот самый алгоритм, который рассчитывает поездку 8 минут за 600р на такси, который предлагает заказ еды из заведения в 10 минутах ходьбы за 399р, который блокирует аккаунты, магазины и тд и тд и тд.
самое ужасное, что ненависть к яндексу остаётся у большинства только в интернете. эта помойка уже плюёт пользователям прямо в лицо, а ей всё так же продолжают нести деньги.
Белка без ее заморочек с тарифами, алгоритмами и прочей ерундой, с единой ценой 8 рублей почти на все - рулит.
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Я перестал пользоваться яндекс такси года 3-4 назад, когда обнаружил, что у меня цены выше чем у моего другана)) Говнояндекс был послан на 3 буквы чего и вам желаю сделать. Чтоб вы понимали я минимум по 3 тысячи рублей в месяц на такси тратил на тот момент
Ого, я попал в эти 3000 пользователей
При неаккуратном вождении и нарушении правил растёт риск ДТП, а следовательно — стоимость страховки, объяснили в компании
хуя страховые компании продвинулись, в онлайн режиме регулируют стоимость страховки, исходя из данных, которая тачка им отсылает
Резкие разгоны и маневры с перегрузками не говорят о том что водитель опасный или неаккуратный. Так как как и если человек овощ на рулем не говорит о том что у него хорошая реакция для предотвращения аварий.
Да и что у них за авто в парке? Никогда не ездил, но 100% валкие и медленные, на которых в любом случае ничего такого не сделать.
А при чем тут агрессия? Все это можно делать спокойно, это для нервных людей возможно воспринимается как агрессия. Я лучше себя чувствую когда реакция, тело и мозг работает на пределе, если реакция тренированная и когнитивные способности восприятия мира позволяют, то это норма
Для тренировки реакции и работы на пределе есть трек)))
Ну вот у меня к примеру есть арбалет, я считаю что могу стрелять из него по банкам из своего окна в центре города. Но почему-то мне это делать нельзя, несмотря на то, что я бью белке в глаз за сто метров и уверен, что ни в коем случае никого не задену. Несправедливо же!!!
При этом автомобиль намного опаснее чем арбалет.
Не факт. Ой, не факт. ) Перегрузки нужно оценивать в комплексе. )
Яндекс очень крутой! Ребята вы просто огонь!
Яндекс рыночным механизмом режет спрос на рисках с машинами - меня минусуют!
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