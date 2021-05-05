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Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс.Драйв» начнёт повышать цены для «неаккуратных» водителей Статьи редакции

При неаккуратном вождении и нарушении правил растёт риск ДТП, а следовательно — стоимость страховки, объяснили в компании.

56 56 комментариев
1849 просмотров

Каршеринг предупредил в приложении, что с 11 мая могут вырасти цены для «неаккуратных» водителей, обратил внимание пользователь vc.ru. «Зависимость проста. Если на “Драйве” водят неаккуратно, больше опасных ситуаций, страховые полисы становятся дороже, цены на аренду растут», — говорится в сообщении.

В «Яндекс.Драйве» подтвердили vc.ru, что сервис запускает новую систему анализа манеры вождения пользователей: обновление будет вводиться постепенно с 11 мая. На сколько могут вырасти цены, в компании не уточнили.

Алгоритм будет анализировать последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать), а также резкость вождения (резкое торможение, крутые повороты и так далее) и превышение скорости. Все нарушения будут отмечаться в истории поездок специальными плашками.

При первом нарушении «Драйв» предупредит пользователя в приложении, укажет на нарушение и даст совет, как водить аккуратнее, уточнили в сервисе.

Для тех, кто не реагирует на эти предупреждения, стоимость аренды машин «Драйва» может стать выше из-за более высокого риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки. Если же манера вождения не изменится, то «Драйв» может заблокировать доступ к сервису — сначала временно, а потом навсегда.

«Яндекс.Драйв»

Как только вождение становится аккуратным, условия страхования становятся выгоднее, и цены возвращаются на прежний уровень, отметили в каршеринге. Водителей, которые не нарушают правила, рост цен не затронет.

  • В августе 2020 года «Драйв» начал предупреждать о превышении скорости на 10 км/ч, в ноябре функцию развернули на всех пользователей. В сервисе говорили, что санкций за превышение разрешённой скорости не будет.
  • В феврале каршеринг в честь дня рождения разблокировал аккаунты, ограниченные за нарушения скорости, но без серьёзных нарушени ПДД или агрессивного вождения. Всего около 3000 учётных записей.

#новость #яндексдрайв

Спасибо за наводку Ivan Susanin
56 56 комментариев
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Органический блик

18

Вангую, что неаккуратными будет 99.9999% водителей(а повышенный спрос 24/7). Вообще, лучше стоять в машине на месте, тогда опасных ситуаций не будет вообще, хотя нет, ведь есть риск случайного нажатия педали газа. Наверное стоит начинать аренду и просто смотреть на эту прекрасную машину:)

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Султанов Андрей

Органический
4

Вангую,что просто нужно уметь аккуратно ездить и не нарушать правила. И всё будет ок

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Mika

Султанов
4

Вам об этом и пишут. Аккуратность понятие относительное.

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Султанов Андрей

Mika
1

Человек пишет статистику, что все водители каршеринга на 99.9999% водят не аккуратно. А я говорю, что всего лишь нужно ездить аккуратно. Я езжу аккуратно. И явно я не тот самый 00.0001,которого он решил исключить.
Почти уверен, что автор комментария сам водит не аккуратно, и на своём примере приводит нелепую статистику.

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Органический

Султанов
2

Это я к тому, что это просто способ повысить тарифы без лишнего негатива, и тут не про аккуратное вождение, а про жадность яндекса

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Султанов Андрей

Органич…
2

Тот ответ был не Вам 🙃
Яндекс делает правильно, потому что в нынешнее время к сожалению люди не понимают словами. Но если что то затрагивает их карман и кошелёк, все становится более доходчиво 🤷‍♂️

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Егор Тарасов

Султанов
1

я тоже езжу аккуратно, но это не мешает например делимобилю повышать мне стоимость аренды. Не понятно по каким алгоритмам они это считают, где-то видел что в зависимости от нажатия на педаль газа считается ускорение. Так интересно как ускорятся в скорость потока при выезде на шоссе с учетом что их двигатели и так еле тянут за собой машину. 

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Mika

Султанов
1

Человек очевидно утрирует, когда пишет 99.9999%. Если вы зациклились именно на этих цифрах, то подставьте туда те, которые вам больше нравятся. Вы простите, но мне кажется, если дурачка не включать, то посыл считывается элементарно: у Яндекса есть возможность настроить алгоритм пожоще или помягче, т.к. аккуратность понятие относительное. Ну и соотвественно заработать побольше или поменьше.

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Sergei Timofeyev

Султанов
0

0,0001% - директор каршеринга под фейковым аккаунтом.

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Антон Штадлер

Султанов
0

Автор говорит, что этот инструмент компания может использовать для поднятия цен. Но сама идея неплохая. Вопрос реализации. Алгоритмы не совершенны на данный момент. Тот же алгоритм повышенного спроса у агрегаторов зачастую не совсем адекватен. Сами таксисты об этом говорят

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Sergei Timofeyev

Султанов
0

И иметь ценник, так как у вас iPhone XV, в 2 раза выше, чем у раздолбая Васи, который клал на правила. Извините за жаргонизм, но типичные терпилы платят больше. Всегда.

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Кирилл Загоскин

Органический
0

Кто запрещает пользоваться бомжемобилем? 

Ответить

Балкон.Ру

11

Сегодняшний тест: поездка на Яндекс Драйв до терминала Б Шереметьево - 1200₽ (тариф фикс, другой нельзя), Яндекс Такси комфорт - 900₽, @Делимобиль - 470₽ (тоже фикс).

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Pavel Rusanov

Балкон.Ру
4

Так Яндекс ввёл обязательный минимальный платёж для аэропортов. 
По сути в них выгодно ехать только если ты на другом конце Москвы живёшь. 

Ответить

Балкон.Ру

Pavel
0

Так это понятно перед праздниками, а сегодня в терминале Б была одна машина Яндекса.

Ответить

Pavel Rusanov

Балкон…
0

Не, такой тариф постоянно работает 

Ответить

Герман Воронов

Балкон.Ру
2

Учитывая, что когда едешь В аэропорт, неохота тратить время на поиск парковки и нервы на опасения того, что свернешь не туда и нужно будет крюк делать огромный, а когда едешь ИЗ аэропорта, то вообще уже ничего неохота (и вести самому в том числе) - такси, такси и только такси...

Ответить

Балкон.Ру

Герман
1

Искать ничего не надо, сворачиваешь на парковку, заезжаешь в неё, шлагбаум считывает номер и сам поднимается, заезжаешь на второй этаж. На Яндексе едешь в конец этажа, Делимобиль ставишь где хочешь. На лифте поднимаешься на этаж выше, переложишь по переходу 30 метров и ты в терминале )) очень легко и просто, особенно когда не в первый раз. А на выезде единственный гемор - выходить и на выезде у администратора брать талончик на выезд.

Ответить

Alexey Ivanov

7

Теперь будет ответ на все вопросы: а почему у двух пользователей при одинаковых вводных разные цены.

Ответить

Nikolay Posvezhniy

Alexey
6

У них давно во всех их сервисах есть такой ответ: наши чудо-алгоритмы 🤷‍♂️

Ответить

Поджог Сараев

6

Скоро в чатах поддержки:
Здравствуйте, Username! Коэффициент неаккуратности вождения формируется динамически и зависит от множества факторов. Просим учитывать, что существенная часть факторов, анализируемых алгоритмом, не лежит на поверхности.

Ответить

Путачок

Поджог
1

А как они могут объяснить логику нейросети?

Ответить

Nikitinz

5

Ни дня без повышения цен от Яндекса

Ответить

Константин Полухтин

5

Сделайте тариф «дал-дал, ушёл».

Ответить

Сергей Чуев

4

За что я должен платить? Что нет зон в тех местах где работа у людей? Что до машины яндекс строит маршрут по своим мнимым алгоритмам и предлагает какое-то свое время бесплатного бронирования, при этом не учитывая время спуститься на лифте и т.д.? Пользуюсь ситидрайвом (раньше ЮДрайв). Да там тоже не без косяков, но 9 уровень даёт свои привелегии.
Юзаю другие сервисы яндекса, более менее норм, но драйв вообще шлак. А тем более сейчас и стоимость поднимут, за что? За то что я еду совместно с потоком? Вы почитайте в яндексе теорию игр, там есть пример со скоростью движения транспорта в потоке и когда создаются риски дтп.

Ответить

Филипп Концаренко

3

Еще бы скидки для аккуратных водителей или повышенный кэшбек.

Ответить

Книжный историк

Филипп
0

Не путай с позитивным подкреплением это в другую компанию, а тут штрафы ;)

Ответить

Кирилл Загоскин

Филипп
0

Думаю, что для каршера и драйва важная личная аудитория, а не расширение ее в ширь, как с маркетом/лавкой/едой/такси - все же контроль тут за водителем основной бизнес единицы, а в других сервисам за основной услугой больше контролирует сам сервис. Поэтому такая сегрегация рыночными методами на плохих водителей. 

Ответить

Nikolay Posvezhniy

3

В СПб итак самые неадекватные цены. После ковида вообще бессмысленно открывать приложение: 12-15 рублей за поло, когда у юдрайва с учетом рейтинга за кашкай 10₽. Теперь совсем оторвались от реалий)

Ответить

Gaius Plinius

Nikolay
0

12-15? 😳 кажется делимобиль намного дешевле

Ответить

Yuri Finogeev

Nikolay
0

Я езжу на е-классе или с-классе за 14.97 на работу и с работы. Такие цены за поло только ночью, так-как ночью пробок нет, поэтому цена выше. Нужно же зарабатывать

Ответить

Belousov Alexey

3

А снизит ли он цены у неаккуратных таксистов? Или им просто не будет давать повышенный коэффициент в любую погоду и время дня и ночи?

Ответить

Путачок

Belousov
0

И курящих

Ответить

Александр Кучеряев

2

А если материться на Алису, то повысят стоимость подписки.

Ответить

Андрей Верижников

1

Вы слишком часто поворачиваете налево, со следующей минуты вы должны будете платить 100500 рублей в час. Ваш супруг так получил это уведомление.

Ответить

Поджог Сараев

1

При неаккуратном вождении растёт риск ДТП, а следовательно — стоимость страховки

Ну вот и применяли бы коэффициент к стоимости франшизы за ДТП, а не к стоимости аренды ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Юрий Карпенко

1

В драйве и так самая дорогая аренда.
Иногда стоимость Октавии достигает 17р/минута. При этом в белке за 10р/минута можно взять Мерседес.
Жаль что у белки не так много автомобилей.
В месяц трачу на карш в среднем 30-35т.р.

Ответить

Артем Зарикянц

Юрий
0

Поэтому у белки не так много автомобилей. 

Ответить

Павел Павел

1

Думаю развод. Тарифы там по осаго и каске и так по максималке тк допускаются любые водители без ограничения)). Просто придумали повод, как еще поднять цены))

Ответить

sando

1

заплати 50р за сам шанс забронировать машину, заплати 11 рублей в минуту за поло при средней цене 9р по рынку. заплати за неадекватное вождение, которое определит наш алгоритм. тот самый алгоритм, который рассчитывает поездку 8 минут за 600р на такси, который предлагает заказ еды из заведения в 10 минутах ходьбы за 399р, который блокирует аккаунты, магазины и тд и тд и тд. 

самое ужасное, что ненависть к яндексу остаётся у большинства только в интернете. эта помойка уже плюёт пользователям прямо в лицо, а ей всё так же продолжают нести деньги. 

Ответить

Gaius Plinius

sando
0

50₽ за бронь и 11₽ за поло? 😳

Ответить

Ян Орлов

1

Белка без ее заморочек с тарифами, алгоритмами и прочей ерундой, с единой ценой 8 рублей почти на все - рулит.

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Комментарий удален

Victor Meykson

0

Интересно, я такого сообщения в чате Яндекса не получал)

Ответить

Pavel B

0

Я перестал пользоваться яндекс такси года 3-4 назад, когда обнаружил, что у меня цены выше чем у моего другана)) Говнояндекс был послан на 3 буквы чего и вам желаю сделать. Чтоб вы понимали я минимум по 3 тысячи рублей в месяц на такси тратил на тот момент

Ответить

Кигхриль Vselensky

0

Ого, я попал в эти 3000 пользователей 

Ответить

Sergei Timofeyev

Кигхриль
0

Извините за ошибку. Решаем этот вопрос.

Ответить

Александр Вербицкий

0

Хорошо, но мало. Надо бы всем поднять раза в 2 для начала.

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

При неаккуратном вождении и нарушении правил растёт риск ДТП, а следовательно — стоимость страховки, объяснили в компании

хуя страховые компании продвинулись, в онлайн режиме регулируют стоимость страховки, исходя из данных, которая тачка им отсылает

Ответить

Yan Varskii

0

А когда снижение цен для аккуратных введут не сказали. Как так?

Ответить

Welt Rogg

–1

Резкие разгоны и маневры с перегрузками не говорят о том что водитель опасный или неаккуратный. Так как как и если человек овощ на рулем не говорит о том что у него хорошая реакция для предотвращения аварий.
Да и что у них за авто в парке? Никогда не ездил, но 100% валкие и медленные, на которых в любом случае ничего такого не сделать.

Ответить

Путачок

Welt
0

Это говорит что он агрессивно водит

Ответить

Welt Rogg

Путачок
0

А при чем тут агрессия? Все это можно делать спокойно, это для нервных людей возможно воспринимается как агрессия. Я лучше себя чувствую когда реакция, тело и мозг работает на пределе, если реакция тренированная и когнитивные способности восприятия мира позволяют, то это норма

Ответить

Путачок

Welt
0

Для тренировки реакции и работы на пределе есть трек))) 
Ну вот у меня к примеру есть арбалет, я считаю что могу стрелять из него по банкам из своего окна в центре города. Но почему-то мне это делать нельзя, несмотря на то, что я бью белке в глаз за сто метров и уверен, что ни в коем случае никого не задену. Несправедливо же!!!
При этом автомобиль намного опаснее чем арбалет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Путачок
0

Не факт. Ой, не факт. ) Перегрузки нужно оценивать в комплексе. )

Ответить

Кирилл Загоскин

–3

Яндекс очень крутой! Ребята вы просто огонь! 

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Кирилл Загоскин

Кирилл
0

Яндекс рыночным механизмом режет спрос на рисках с машинами - меня минусуют! 

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