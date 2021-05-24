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Транспорт
Маша Цепелева

Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta Статьи редакции

Девять стран обсуждают полный запрет гражданских полётов в воздушном пространстве страны.

19 19 комментариев
Форум 
1098 просмотров

Один из крупнейших лоукостеров Wizz Air уже изменил маршрут рейса из Киева в Таллинн, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии. Возможны и другие изменения в рейсах авиакомпании, сообщает Bloomberg.

Министр транспорта Латвии Талис Линкайтс заявил, что авиакомпания airBaltic решила пока избегать воздушного пространства Белоруссии. На 13:10 мск 24 мая билеты компании из Минска и в Минск доступны для покупки для сайте.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз рассмотреть вопрос о запрете самолетам белорусской «Белавиа» приземляться в аэропортах на территории ЕС.

Девять стран инициировали отказ от полётов над Белоруссией и отмену рейсов в страну и обратно. Предложение подписали представители Чехии, Германии, Латвии, Польши, Эстонии, США, Ирландии, Литвы и Великобритании.

Отказ от всех полётов над страной — одна из возможных санкций, которые будут обсуждать на ближайшем заседании ЕС 24 мая.

Bloomberg передает слова близкого к европейским переговорам чиновника, который утверждает, что санкции против физических и юридических лиц — самые вероятные меры. А приостановка транзита между Белоруссией и ЕС и через страну может сильно увеличить расходы европейских компаний.

  • 23 мая самолёт Ryanair из Афин в Таллинн вынужден был приземлиться в Минске. На борту был 26-летний экс-редактор канала Nexta Роман Протасевич, после посадки его задержали.
  • Власти Белоруссии объяснили вынужденную посадку предполагаемой угрозой взрыва, добавив позже, что сообщение оказалось ложным, сообщает Bloomberg.
  • Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири в комментарии RTE Radio назвал инцидент с вынужденной посадкой — «случаем угона самолёта, спонсируемого государством».

#новость #белоруссия #авиаперелёты

19 19 комментариев
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Алексей Кравцов

11

Никому и ничего не будет, через неделю все забудут. 

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Артем Голендберг

Алексей
6

Надеюсь что все таки будет

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Антон piter

Артем
0

Так не любите белорусов?

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Артем Голендберг

Антон
0

Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах

Ответить

Mikhail Dragunov

Антон
0

Я вот вообще обожаю и белорусов и Белоруссию, с 2001 года туда езжу и по работе и к друзьям. То что там происходит, конечно же плохо, но у меня уже лет как 10 ощущение что ничего там не поменять, упущено время...

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Mikhail Dragunov

–1

Интересно пассажиры этих авиакомпаний согласятся платить на несколько десятков евро больше за билет? В поддержку животворящей демократии!!!! Что там кстати по самолету с Эво Моралесом?

Ответить

Gaius Plinius

Mikhail
4

Это совершенно другое! Не надо путать демократическую просьбу приземлиться с тоталитарным «угоном судна».

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Mikhail Dragunov

Gaius
–1

К слову сказать никакого тоталитарного угона то и не было, уже опубликовали аудио диспетчеров с КВС, все в рамках правил. Ну а самолет ВВС я бы тоже поднял, не возбраняется. Да игра грязная, жирная, все всё понимают, но ничего не сделать, ибо в рамках законов. Попиздят и успокоятся.

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Григорий Копиев

Mikhail
0

И Протасевич добровольно перешел через паспортный контроль, наверное. Все по закону, ага

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Fumar mata

Mikhail
3

#Этодругое

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user_90123129312

Mikhail
0

Сколько человек сошло с борта Моралеса в Австрии? А тут двоих сняли, и ещё нескольким вдруг не захотелось в Вильнюс лететь, ага.

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Амгалан Баиров

2

Пора колючую проволоку вокруг Беларуси строить

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Artem Petrenkov

Амгалан
1

Такими темпами её точно Путин к России присоединит.

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Pavel Zakharov

Амгалан
1

так они сами построят, изнутри)

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Семен Богданов

1

Чудной усатый

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Denis Kulish

0

Ну и нафига? Очевидно же, что батьке нужен был один вполне конкретный рейс. 

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Руслан Ніколаєнко

Denis
2

кто даст гарантию, что через месяц-второй ему не нужен будет еще конкретный рейс?

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Комментарий удален

бонч

1

Поздно пить Боржоми, когда почки отказали

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KSA

1

 Таллинн

У вас "Таллин" с ошибкой написан

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