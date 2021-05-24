Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta Статьи редакции
Девять стран обсуждают полный запрет гражданских полётов в воздушном пространстве страны.
Один из крупнейших лоукостеров Wizz Air уже изменил маршрут рейса из Киева в Таллинн, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии. Возможны и другие изменения в рейсах авиакомпании, сообщает Bloomberg.
Министр транспорта Латвии Талис Линкайтс заявил, что авиакомпания airBaltic решила пока избегать воздушного пространства Белоруссии. На 13:10 мск 24 мая билеты компании из Минска и в Минск доступны для покупки для сайте.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз рассмотреть вопрос о запрете самолетам белорусской «Белавиа» приземляться в аэропортах на территории ЕС.
Девять стран инициировали отказ от полётов над Белоруссией и отмену рейсов в страну и обратно. Предложение подписали представители Чехии, Германии, Латвии, Польши, Эстонии, США, Ирландии, Литвы и Великобритании.
Отказ от всех полётов над страной — одна из возможных санкций, которые будут обсуждать на ближайшем заседании ЕС 24 мая.
Bloomberg передает слова близкого к европейским переговорам чиновника, который утверждает, что санкции против физических и юридических лиц — самые вероятные меры. А приостановка транзита между Белоруссией и ЕС и через страну может сильно увеличить расходы европейских компаний.
- 23 мая самолёт Ryanair из Афин в Таллинн вынужден был приземлиться в Минске. На борту был 26-летний экс-редактор канала Nexta Роман Протасевич, после посадки его задержали.
- Власти Белоруссии объяснили вынужденную посадку предполагаемой угрозой взрыва, добавив позже, что сообщение оказалось ложным, сообщает Bloomberg.
- Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири в комментарии RTE Radio назвал инцидент с вынужденной посадкой — «случаем угона самолёта, спонсируемого государством».
Никому и ничего не будет, через неделю все забудут.
Надеюсь что все таки будет
Так не любите белорусов?
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Я вот вообще обожаю и белорусов и Белоруссию, с 2001 года туда езжу и по работе и к друзьям. То что там происходит, конечно же плохо, но у меня уже лет как 10 ощущение что ничего там не поменять, упущено время...
Интересно пассажиры этих авиакомпаний согласятся платить на несколько десятков евро больше за билет? В поддержку животворящей демократии!!!! Что там кстати по самолету с Эво Моралесом?
Это совершенно другое! Не надо путать демократическую просьбу приземлиться с тоталитарным «угоном судна».
К слову сказать никакого тоталитарного угона то и не было, уже опубликовали аудио диспетчеров с КВС, все в рамках правил. Ну а самолет ВВС я бы тоже поднял, не возбраняется. Да игра грязная, жирная, все всё понимают, но ничего не сделать, ибо в рамках законов. Попиздят и успокоятся.
И Протасевич добровольно перешел через паспортный контроль, наверное. Все по закону, ага
Сколько человек сошло с борта Моралеса в Австрии? А тут двоих сняли, и ещё нескольким вдруг не захотелось в Вильнюс лететь, ага.
Пора колючую проволоку вокруг Беларуси строить
Ну и нафига? Очевидно же, что батьке нужен был один вполне конкретный рейс.
кто даст гарантию, что через месяц-второй ему не нужен будет еще конкретный рейс?
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