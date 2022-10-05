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Транспорт
Полина Лааксо

Основатель inDriver Арсен Томский — о релокации в Казахстан, конкуренции с «Яндекс Такси» и потенциальной сделке с Uber Статьи редакции

Выжимка интервью Томского казахстанскому изданию Tengrinews.

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Основатель inDriver Арсен Томский. Источник: РБК

Про релокацию из России в Казахстан

  • Половина сотрудников inDriver работала из России. Приоритетом лично для Томского был Якутск — там он «много лет пытался поддерживать как можно больше рабочих мест». Сейчас это невозможно, говорит он.

Мы пытаемся вывезти кого можно, но это непростая задача. У сотрудников дети, родители, квартиры, ипотеки. По этим причинам бывает сложно уехать.

Арсен Томский
  • После 24 февраля к компании обратился министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин — с предложением помочь с релокацией. Туда inDriver и вывезла основную часть россиян. Она говорила о переезде ещё в апреле, но подробностей не раскрывала. Тогда Томский пояснил, что Казахстан — «оптимальное и стабильное место в регионе». Теперь сказал, что это также «знакомая и важная страна».
  • В Алматы расположится «самый большой офис» всей сети inDriver: к концу 2022 года в нём будет около 700 человек, а в 2023-м — около 1000 (всего в 17 офисах inDriver по всему миру занято 2400 человек). Но Томский при этом уточняет: это не штаб-квартира — она в Калифорнии.
  • В планах inDriver также увеличить долю казахстанских специалистов, но на местном рынке пока недостаточно «опытных айтишников». «[Нехватка] будет подталкивать большие ИТ-компании, как мы, на то, чтобы самим готовить кадры, обучать», — рассуждает он. Эти айтишники, в свою очередь, будут вносить вклад в экономику страны — выплачивать налоги, снимать жильё, покупать товары и услуги.

Про влияние санкций на бизнес

  • К весне 2022 года доля России от общей суммы совершаемых поездок снизилась на 7%. По словам основателя, для компании это падение незначительное.
  • Санкций со стороны Apple, под которые, помимо прочих, попали банки, VK и «2ГИС», inDriver не боится: её холдинговая структура зарегистрирована в США. «Нас также поддержали ведущие американские инвестфонды, так что приложение вне зоны риска», — считает основатель.
  • Он также отметил, что не будет рад переходу клиентов «Яндекс Такси» в inDriver, если сервисы «Яндекс» тоже удалят из App Store: компания «за честную конкуренцию».

Чувствует ли inDriver давление со стороны «Яндекс Такси» и Uber

  • С 2018 года компания вышла в 45 стран, а её приложение стало вторым в мире по числу установок — и первым в ряде стран, включая Казахстан. «В средних и малых городах [последнего] inDriver остаётся лидером», — говорит Томский. Но в Астане и Алматы доминирует «Яндекс»: возможно потому, что в крупных городах важнее уровень сервиса, чем экономия, которую предлагает inDriver как «дискаунтер».

Но мы переходим к улучшению сервиса, масштабным рекламным кампаниям — и намерены побороться за столицы. Было бы очень интересно в ближайшие годы обогнать Uber и стать первыми (у них за 2021 год 100 млн установок, у inDriver — 52 млн). И у нас есть реальный шанс на это.

Арсен Томский
  • Томский также рассказал, что не собирается продавать бизнес крупным корпорациям. В 2016 году inDriver хотела купить Mail.ru Group (теперь VK) за $75 млн, а начиная с 2020 года к ней проявляет интерес Uber. Но inDriver с ними «идеологически несовместима».

inDriver даёт людям свободу, пассажир и водитель сами устанавливают цены между собой. Эти же компании диктуют всё, включая и цены. Ты не понимаешь, почему в час пик цена возросла в два раза. Продать им inDriver — предать себя. Так что мы нацелены на то, чтобы идти дальше, быть независимыми.

Арсен Томский
Маркетинг
Полина Лааксо
Сервис inDriver проведёт ребрендинг: сменит название на inDrive и выберет основной цвет — салатовый Статьи редакции

Официально ребрендинг состоится в середине октября.

«Привет! Это по-прежнему мы, только круче и ярче»

#indriver #indrive #новость

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26 комментариев
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 Alexey Shangin

Слушал выступление Арсена на Digital Bridge 2022 в Астане - огромный зал был полон народу и рукоплескал. Удачи!

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Слегка Придурковатый

И чего он там такого сказал, что все рукоплескали?

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роман долгополов

Что россиянин рассказывает на востоке или кавказе-"природа классная, воздух хороший и люди душевные,лучше наших".И все ,они твои)

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Слегка Придурковатый

Кумыс - во!

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ur spam

Тоже смотрел: больные исцелялись, а вода превращалась в вино.

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Власий Нареканский

Я переехал в Алма Аты. Как можно попасть к вам, в Indriver?

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Alexander Golubev

Усиановить приложение и зарегистрироваться водителем.

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Ste_swag

Hh.ru ))

Работа в Москве, поиск персонала и публикация…
hh.ru — сервис, который помогает найти работу и подобрать персонал в Москве более 20 лет…
Hh.ru
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Артем Иванов

HH.kz

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Alexander Golubev

Как им живётся с Z в домене? Не хотят сменить?

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Alexander Golubev

Перед ними еще HH поставили. А мы помним что эта абривиатура с немецкого обозначает.

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Слегка Придурковатый

Один четыре восемь восемь
Хэдхантить никогда не бросим!

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Герман Манвелов

А я не понял, зачем надо вывозить программистов из РФ?

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Слегка Придурковатый

Чтобы ответить на твой вопрос, нужно кое-что уточнить: как давно ты вышел из комы?

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Скрытый Потанцевал

большая конкуренция сейчас за обладание программистами, все их хотят вывезти куда-то

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Liam Jackson

Герман, скажи честно, ты с головой не дружишь?

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Ware Wow

Казахстан не лопнет блин?

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Ulan Kamai

Он не лопнул во времена сталинский репрессиий, и сейчас не лопнет)

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Ulan Kamai

Казахи не любят Яндекс, по этому индрайвер только в перед🚀

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Ware Wow

яндекс такси ездит норм

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Alexander Golubev

Почему не любят? Волож и Сегалович приехали в РФ как раз из Казахстана.

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роман долгополов

Как и Жириновский

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Alex R

2400 людей для такого простого приложения как-то овердохуя

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Тесла-канадец

Ну теперь вам опытных ITишников хватит с избытком.

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Копил и Верил

Когда такие посты появляются на VC, сразу звоночек "у бизнеса все херово"

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Роман Масленников

Познавательно. Якутск рулит. Был там первый раз зимой - мощную пиар-акцию на весь город за сутки сделали.

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