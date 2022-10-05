Основатель inDriver Арсен Томский — о релокации в Казахстан, конкуренции с «Яндекс Такси» и потенциальной сделке с Uber Статьи редакции
Выжимка интервью Томского казахстанскому изданию Tengrinews.
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Про релокацию из России в Казахстан
- Половина сотрудников inDriver работала из России. Приоритетом лично для Томского был Якутск — там он «много лет пытался поддерживать как можно больше рабочих мест». Сейчас это невозможно, говорит он.
- После 24 февраля к компании обратился министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин — с предложением помочь с релокацией. Туда inDriver и вывезла основную часть россиян. Она говорила о переезде ещё в апреле, но подробностей не раскрывала. Тогда Томский пояснил, что Казахстан — «оптимальное и стабильное место в регионе». Теперь сказал, что это также «знакомая и важная страна».
- В Алматы расположится «самый большой офис» всей сети inDriver: к концу 2022 года в нём будет около 700 человек, а в 2023-м — около 1000 (всего в 17 офисах inDriver по всему миру занято 2400 человек). Но Томский при этом уточняет: это не штаб-квартира — она в Калифорнии.
- В планах inDriver также увеличить долю казахстанских специалистов, но на местном рынке пока недостаточно «опытных айтишников». «[Нехватка] будет подталкивать большие ИТ-компании, как мы, на то, чтобы самим готовить кадры, обучать», — рассуждает он. Эти айтишники, в свою очередь, будут вносить вклад в экономику страны — выплачивать налоги, снимать жильё, покупать товары и услуги.
Про влияние санкций на бизнес
- К весне 2022 года доля России от общей суммы совершаемых поездок снизилась на 7%. По словам основателя, для компании это падение незначительное.
- Санкций со стороны Apple, под которые, помимо прочих, попали банки, VK и «2ГИС», inDriver не боится: её холдинговая структура зарегистрирована в США. «Нас также поддержали ведущие американские инвестфонды, так что приложение вне зоны риска», — считает основатель.
- Он также отметил, что не будет рад переходу клиентов «Яндекс Такси» в inDriver, если сервисы «Яндекс» тоже удалят из App Store: компания «за честную конкуренцию».
Чувствует ли inDriver давление со стороны «Яндекс Такси» и Uber
- С 2018 года компания вышла в 45 стран, а её приложение стало вторым в мире по числу установок — и первым в ряде стран, включая Казахстан. «В средних и малых городах [последнего] inDriver остаётся лидером», — говорит Томский. Но в Астане и Алматы доминирует «Яндекс»: возможно потому, что в крупных городах важнее уровень сервиса, чем экономия, которую предлагает inDriver как «дискаунтер».
- Томский также рассказал, что не собирается продавать бизнес крупным корпорациям. В 2016 году inDriver хотела купить Mail.ru Group (теперь VK) за $75 млн, а начиная с 2020 года к ней проявляет интерес Uber. Но inDriver с ними «идеологически несовместима».
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Слушал выступление Арсена на Digital Bridge 2022 в Астане - огромный зал был полон народу и рукоплескал. Удачи!
И чего он там такого сказал, что все рукоплескали?
Что россиянин рассказывает на востоке или кавказе-"природа классная, воздух хороший и люди душевные,лучше наших".И все ,они твои)
Кумыс - во!
Тоже смотрел: больные исцелялись, а вода превращалась в вино.
Я переехал в Алма Аты. Как можно попасть к вам, в Indriver?
Усиановить приложение и зарегистрироваться водителем.
Hh.ru ))
HH.kz
Как им живётся с Z в домене? Не хотят сменить?
Перед ними еще HH поставили. А мы помним что эта абривиатура с немецкого обозначает.
Один четыре восемь восемь
Хэдхантить никогда не бросим!
А я не понял, зачем надо вывозить программистов из РФ?
Чтобы ответить на твой вопрос, нужно кое-что уточнить: как давно ты вышел из комы?
большая конкуренция сейчас за обладание программистами, все их хотят вывезти куда-то
Герман, скажи честно, ты с головой не дружишь?
Казахстан не лопнет блин?
Он не лопнул во времена сталинский репрессиий, и сейчас не лопнет)
Казахи не любят Яндекс, по этому индрайвер только в перед🚀
яндекс такси ездит норм
Почему не любят? Волож и Сегалович приехали в РФ как раз из Казахстана.
Как и Жириновский
2400 людей для такого простого приложения как-то овердохуя
Ну теперь вам опытных ITишников хватит с избытком.
Когда такие посты появляются на VC, сразу звоночек "у бизнеса все херово"
Познавательно. Якутск рулит. Был там первый раз зимой - мощную пиар-акцию на весь город за сутки сделали.