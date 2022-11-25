Транспорт
Многолетний супер_стар

«Яндекс Go» начнёт предлагать альтернативную точку высадки из такси — так поездка будет дешевле Статьи редакции

Например, если водителю нужно долго искать разворот для завершения поездки, сервис предложит пассажиру выйти раньше и пройти пешком.

  • Алгоритмы сервиса научились предлагать альтернативные точки высадки, чтобы сделать поездку короче по времени и дешевле, объявила компания.
  • Приложение покажет альтернативу, если пользователю нужно пройти от неё до места назначения не больше восьми минут. Стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%, утверждают в компании. Пользователи могут отказаться.
  • В нескольких случаях «Яндекс Go» не будет предлагать альтернативные точки высадки: если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения — аэропорт или вокзал.
Источник: «Яндекс Go»
  • В сервисе уже работают альтернативные точки посадки — они появляются на карте, когда рядом есть места, к которым водитель доберётся быстрее. В таких случаях поездка также становится дешевле.

#новость #яндексgo #яндекстакси

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29 комментариев
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 Eddie II

У военкомата

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Человек с бульвара

Щас таксисты набегут и начнут ныть, что они и так за копейки работают и все такое...

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Philipp Novikov

Не таксисты, а предприниматели - таксуют они для души.

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Человек с бульвара

Да - да, что лучше знать своего клиента ))))
А еще они готовы с каждым пассажиром делится своими мега крутыми бизнес идеями, которые уже завтра принесут 1005000 мульенов денег )))

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Реальный историк

Алгоритмы сервиса уже 4 месяца не могут устранить зависший у меня платеж, благодаря которому висит плашка "Оплата долга" и невозможно платить с карты) Зато техподдержка уверяет меня, что все программисты яндекса круглосуточно сидят и раздумывают, как эту проблему решить)

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Malina Krasnaya

В убере такое было ещё в 2019м

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Yulay Mambetov

Таксист будет решать, где тебя высадить

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Фильтр для воды Aquawhore

Выкинут на полпути в лесу - промокод 500₽

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Павел
Пользователи могут отказаться.

Можешь не брать промокод

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Cynth

пройти пешком весь путь -скидка 100% D

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Alexander Klimanskiy

Или в варианте без альтернативы +10% к стоимости поездки

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BLVCK SQUARE

«Поездка будет дешевле, если пройти этот путь пешком»
🫣🤡

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Иван Петров

Доставка еды будет дешевле если приготовить самому. Вы заплатите главное, а мы данные сольём.

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flash

Мммм... Яндекс пытается позаботиться о здоровье пользователей, как мило, он пытается заставить людей хоть 1000 шагов прошагать либо тратить бабки за комфорт ///

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Влажный магнит

Для этого нужно держать приложение открытым перед глазами или они будут слать пуш?

Механика не ясна.

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Anton S

При совершении заказа, рассчитывается заранее.

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Влажный магнит

Точно?

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Kevin Gebara

Да, душнила, точно

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Влажный магнит

Ты дурачок?
Нормальный вопрос задал.

Если тебе душно, открою форточку, проветрись.

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Kevin Gebara

Я на улице!
А вам предлагаю переименовать профиль в «невероятный душнила», более в контексте будете:)

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Влажный магнит

Отъебись от меня.

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R K

точно точно заебал

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Юрий Б.

У нас так не выражаются

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Влажный магнит

Господа сотрудники яндекса. Или откуда вы тут такие нетерпеливые.

Объясните, чем вас так триггернул мой безобидный уточняющий механику вопрос?

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Юрий Б.

Дополнительные вот эти клики только раздражают, когда хочешь заказать такси.

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ilia

Предлагает пройтись чтобы сесть, предлагает пройтись чтобы выйти... Скоро будет "давай на автобусе, а?", но денежку снимут - "за информационный сервис")

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Oleg Gorbunov

«Мы придумали автобус задорого» © Яндекс

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Иван Петров

А, да, те самые магические алгоритмы, при которых всегда высокий спрос.
В плане алгоритмов Яндекс наверное последняя компания которой стоит доверять.

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Вадим Д.

— А вот здесь и вали, мне по делам надо, бизнес у меня.

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