«Яндекс Go» начнёт предлагать альтернативную точку высадки из такси — так поездка будет дешевле Статьи редакции
Например, если водителю нужно долго искать разворот для завершения поездки, сервис предложит пассажиру выйти раньше и пройти пешком.
- Алгоритмы сервиса научились предлагать альтернативные точки высадки, чтобы сделать поездку короче по времени и дешевле, объявила компания.
- Приложение покажет альтернативу, если пользователю нужно пройти от неё до места назначения не больше восьми минут. Стоимость поездки при этом снизится в среднем на 10%, утверждают в компании. Пользователи могут отказаться.
- В нескольких случаях «Яндекс Go» не будет предлагать альтернативные точки высадки: если поездка ночная, заказ оформлен для другого человека или место назначения — аэропорт или вокзал.
- В сервисе уже работают альтернативные точки посадки — они появляются на карте, когда рядом есть места, к которым водитель доберётся быстрее. В таких случаях поездка также становится дешевле.
1252 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
У военкомата
Щас таксисты набегут и начнут ныть, что они и так за копейки работают и все такое...
Не таксисты, а предприниматели - таксуют они для души.
Да - да, что лучше знать своего клиента ))))
А еще они готовы с каждым пассажиром делится своими мега крутыми бизнес идеями, которые уже завтра принесут 1005000 мульенов денег )))
Алгоритмы сервиса уже 4 месяца не могут устранить зависший у меня платеж, благодаря которому висит плашка "Оплата долга" и невозможно платить с карты) Зато техподдержка уверяет меня, что все программисты яндекса круглосуточно сидят и раздумывают, как эту проблему решить)
В убере такое было ещё в 2019м
Таксист будет решать, где тебя высадить
Выкинут на полпути в лесу - промокод 500₽
Можешь не брать промокод
пройти пешком весь путь -скидка 100% D
Или в варианте без альтернативы +10% к стоимости поездки
«Поездка будет дешевле, если пройти этот путь пешком»
🫣🤡
Доставка еды будет дешевле если приготовить самому. Вы заплатите главное, а мы данные сольём.
Мммм... Яндекс пытается позаботиться о здоровье пользователей, как мило, он пытается заставить людей хоть 1000 шагов прошагать либо тратить бабки за комфорт ///
Для этого нужно держать приложение открытым перед глазами или они будут слать пуш?
Механика не ясна.
При совершении заказа, рассчитывается заранее.
Точно?
Да, душнила, точно
Ты дурачок?
Нормальный вопрос задал.
Если тебе душно, открою форточку, проветрись.
Я на улице!
А вам предлагаю переименовать профиль в «невероятный душнила», более в контексте будете:)
Отъебись от меня.
точно точно заебал
У нас так не выражаются
Господа сотрудники яндекса. Или откуда вы тут такие нетерпеливые.
Объясните, чем вас так триггернул мой безобидный уточняющий механику вопрос?
Дополнительные вот эти клики только раздражают, когда хочешь заказать такси.
Предлагает пройтись чтобы сесть, предлагает пройтись чтобы выйти... Скоро будет "давай на автобусе, а?", но денежку снимут - "за информационный сервис")
«Мы придумали автобус задорого» © Яндекс
А, да, те самые магические алгоритмы, при которых всегда высокий спрос.
В плане алгоритмов Яндекс наверное последняя компания которой стоит доверять.
— А вот здесь и вали, мне по делам надо, бизнес у меня.